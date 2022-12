Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Cosa sono i fondi a media capitalizzazione?

La capitalizzazione di mercato è la media della piena capitalizzazione di mercato del titolo su tutte le borse riconosciute in cui è quotata, o la piena capitalizzazione di mercato del titolo sulla borsa unica in cui è quotata.

I gestori dei fondi investono nelle società secondo l’obiettivo di investimento del fondo e gli investitori sanno in cosa stanno investendo. Ad esempio, i fondi di crescita a media capitalizzazione dovrebbero avere un’allocazione delle attività al segmento a media capitalizzazione con uno stile di investimento orientato alla crescita e il loro portafoglio deve rifletterlo. Questo aiuta gli investitori a confrontare i fondi con un mandato simile. Il bilanciamento del portafoglio deve essere effettuato regolarmente poiché la capitalizzazione di mercato cambia con il movimento del prezzo delle azioni in borsa.

I fondi comuni di media capitalizzazione investono nelle società a media capitalizzazione con un maggiore potenziale di crescita, ma non presentano rischi associati alle piccole capitali poiché queste società hanno raggiunto una certa scala e stabilità. I fondi comuni a media capitalizzazione offrono rendimenti più elevati rispetto ai grandi limiti senza essere rischiosi come i fondi a basso reddito.

Mentre scegli i migliori fondi comuni a media capitalizzazione, guarda oltre i recenti rendimenti a 3-5 anni per la coerenza delle prestazioni su periodi più lunghi e confrontali con rendimenti di riferimento adeguati.