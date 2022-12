Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Cosa sono i fondi azionari?

Un fondo azionario è uno schema di fondi comuni che investe prevalentemente in azioni/azioni di società.

Sono anche conosciuti come Fondi di crescita.

I fondi azionari sono attivi o passivi. In un fondo attivo, un gestore di fondi analizza il mercato, conduce ricerche sulle aziende, esamina le prestazioni e cerca le migliori azioni da investire. In un fondo passivo, il gestore del fondo costruisce un portafoglio che rispecchia un indice di mercato popolare, ad esempio Sensex o Nifty Fifty.

Inoltre, i fondi azionari possono anche essere suddivisi in modo da Capitalizzazione di mercato, vale a dire quanto il valore del mercato dei capitali è del patrimonio netto di un’intera società.

Ci possono essere fondi Large Cap, Mid Cap, Small o Micro Cap.

Inoltre ci può essere un’ulteriore classificazione come diversificata o settoriale / tematica. Nel primo, il regime investe in azioni dell’intero spettro del mercato, mentre nel secondo è limitato solo a un particolare settore o tema, ad esempio Infotech o Infrastructure.

Pertanto, un fondo azionario investe essenzialmente in azioni della società e mira a fornire il beneficio della gestione professionale e della diversificazione agli investitori ordinari.