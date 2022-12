Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Si può investire in più classi di attività utilizzando uno schema di fondi comuni di investimento?

Gli schemi di fondi comuni che investono in una singola categoria di attività sono come i giocatori specializzati o i battitori.

Mentre alcuni altri schemi, noti come fondi ibridi, investono in più di una categoria di attività, ad esempio alcuni investono sia in azioni che in debito. Alcuni possono anche investire in oro oltre al capitale e al debito.

Nel cricket, vediamo batting all-rounders così come bowling all-rounders a seconda dell’abilità in cui sono migliori. Allo stesso modo, ci sono schemi di fondi comuni di investimento che investono pesantemente in una categoria di attività rispetto a un’altra.

La categoria più antica, la categoria dei fondi in pareggio, investe in azioni e debito. L’allocazione al capitale è normalmente più alta (oltre il 65%) e il resto è indebitato.

L’altra categoria popolare nota come MIP o piano di reddito mensile si sforza di fornire reddito mensile (o regolare) agli investitori. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia di reddito regolare. Questi schemi investono prevalentemente in titoli di debito in modo da poter generare un reddito regolare.

Una piccola parte è investita in azioni per migliorare i rendimenti nel corso degli anni.

Un’altra variante dello schema ibrido investe in azioni, debito e oro, per sfruttare tre diverse classi di attività in un unico portafoglio.

Un investitore ha la possibilità di acquistare diversi schemi di azioni o di debito o fondi d’oro per creare un portafoglio ibrido o acquistare alternativamente un fondo ibrido.