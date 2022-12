Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Qual è il mandato minimo e massimo che posso investire nei fondi comuni di investimento?

“Il mandato minimo per gli investimenti in fondi comuni di investimento è di un giorno e il possesso massimo è “”perpetuo””.”

Può essere facile capire il periodo minimo di un giorno, cioè ottenere unità assegnate a un particolare NAV e poi riscattate al NAV del giorno successivo.

“Tuttavia, qual è la natura “”perpetuo”” del possesso massimo?” Ci sono schemi open end in India con NAV giornaliero, in esistenza da più di 20 anni. E ci sono anche investitori che sono rimasti investiti per quel mandato! Finché gli schemi continuano a funzionare e offrono un prezzo di vendita e di acquisto basato sul NAV, gli investitori possono scegliere di continuare a rimanere investiti. Un fondo aperto può continuare ad esistere fino a quando la casa del fondo non decide di terminarlo, dopo aver ottenuto la dovuta approvazione dei fiduciari.