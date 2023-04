Cosa sono i fondi di scadenza target?

in

Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio. Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Con la consapevolezza dell’aumento e del calo dei tassi di interesse dei fondi comuni di investimento sui prodotti di risparmio garantiti, molti investitori avversi al rischio che erano abituati a prodotti convenzionali come depositi fissi bancari, PPF e NSC, si sono spostati verso fondi di debito per buone ragioni. Tali investitori trovano i fondi di debito meno volatili rispetto ai fondi azionari più popolari e più efficienti dal punto di vista fiscale rispetto ai loro depositi fissi, PPF e NSC con il potenziale di offrire rendimenti migliori. Tuttavia, gli investitori sono ancora inclini al rischio di default, vale a dire il rischio di perdere i pagamenti del capitale e degli interessi, e il rischio del tasso di interesse, vale a dire le fluttuazioni dei prezzi dovute alle variazioni dei tassi di interesse.

I fondi di scadenza target (TMF) aiutano gli investitori a gestire meglio i rischi associati ai fondi di debito allineando i loro portafogli alla data di scadenza del fondo. Si tratta di fondi di debito passivi che tracciano un indice obbligazionario sottostante. Pertanto, il portafoglio di tali fondi comprende obbligazioni che fanno parte dell’indice obbligazionario sottostante e queste obbligazioni hanno scadenze che si aggirano intorno alla scadenza dichiarata del fondo. Le obbligazioni del portafoglio sono detenute fino alla scadenza e tutti i pagamenti di interessi ricevuti durante il periodo di detenzione sono reinvestiti nel fondo. Pertanto, i fondi obbligazionari di scadenza Target operano in una modalità di competenza come gli FMP. Tuttavia, a differenza degli FMP, i TMF sono di natura aperta e sono offerti come fondi indicizzati di debito con scadenza target o ETF obbligazionari a scadenza target. Pertanto, i TMF offrono una maggiore liquidità rispetto ai FMP.

I TMF hanno un portafoglio omogeneo per quanto riguarda la durata poiché tutte le obbligazioni del portafoglio del fondo sono detenute fino alla scadenza e maturano più o meno nello stesso momento della scadenza dichiarata del fondo. Tenendo le obbligazioni fino alla scadenza, la durata del fondo continua a diminuire nel tempo e quindi gli investitori sono meno inclini alle fluttuazioni dei prezzi causate dalle variazioni dei tassi di interesse.

I TMF sono attualmente incaricati di investire in titoli di Stato, obbligazioni PSU e SDL (State Development Loans). Quindi, comportano un rischio di default inferiore rispetto ad altri fondi di debito. Poiché questi fondi sono aperti, gli investitori possono scegliere di ritirare il loro investimento in caso di qualsiasi sviluppo negativo intorno agli emittenti obbligazionari come la probabilità di un default o un declassing del credito.

Nonostante la loro struttura aperta e la promessa di liquidità, i fondi di scadenza target dovrebbero idealmente essere tenuti fino alla scadenza in quanto ciò fornisce una certa prevedibilità del rendimento, un fattore importante per gli investitori che passano per la prima volta dai depositi tradizionali ai fondi di debito.