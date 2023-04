Puoi cambiare gli investimenti da uno schema all’altro di un fondo comune?

Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio. Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Una volta investito in uno schema di fondi comuni di investimento, qualsiasi cambiamento che desideri apportare in termini di cambiamento di piani (regolare/diretti), opzioni (crescita/dividendo) o cambiamento di schemi all’interno della stessa casa di fondi sarà considerato come una vendita (redenzione). Quindi fare qualsiasi cambiamento di questo tipo è possibile, ma come il riscatto, questi cambiamenti attireranno il carico di uscita e l’imposta sulle plusvalenze a seconda di quanto tempo sei stato investito. L’unica differenza tra cambiare schema e effettuare una richiesta di rimborso è che nel caso del primo, il denaro viene investito direttamente nel nuovo schema mentre nel secondo, il denaro viene accreditato sul tuo conto e puoi scegliere di investire i proventi del rimborso in uno schema diverso in seguito.

Se hai investito in uno schema orientato al patrimonio netto (EOS) e cambi i tuoi investimenti prima di completare un anno, verranno riscosso il carico di uscita applicabile (se presente) e l’imposta sulle plusvalenze a breve termine del 15%. Nel caso in cui tu abbia completato più di un anno, l’imposta sulle plusvalenze a lungo termine del 10% sarà riscossa sulle plusvalenze di 1 lakh INR in quel particolare esercizio finanziario.