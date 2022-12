Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Quali sono i vari tipi di fondi comuni di investimento?

Esistono vari tipi di schemi di fondi comuni per soddisfare le diverse esigenze di persone diverse. In gran modo ci sono tre tipi di fondi comuni di investimento.

Fondi azionari o di crescita

Questi investono prevalentemente in azioni, cioè azioni di società

L’obiettivo principale è la creazione di ricchezza ol’apprezzamento del capitale .

ol’apprezzamento . Hanno il potenziale per generare rendimenti più elevati e sono i migliori per gli investimenti a lungo termine.

Gli esempi sarebbero Fondi “Large Cap” che investono prevalentemente in aziende che gestiscono grandi attività consolidate “ fondi di media capitalizzazione ” che investono in società di medie dimensioni. fondi che investono in società di medie dimensioni. Fondi “Small Cap” che investono in piccole imprese “Multi Cap” fondi” che investono in un mix di grandi, medie e piccole imprese. Fondi “Settore” che investono in società legate a un tipo di attività. Ad es. Fondi tecnologici che investono solo in aziende tecnologiche Fondi “tematici” che investono in un tema comune. Ad es. Fondi infrastrutturali che investono in aziende che beneficeranno della crescita nel segmento delle infrastrutture Fondi di risparmio fiscale



Reddito o obbligazioni o fondi a reddito fisso

Questi investono in titoli a reddito fisso, come titoli o obbligazioni governative, documenti commerciali e obbligazioni, certificati bancari di deposito e strumenti del mercato monetario come buoni del tesoro, carta commerciale, ecc.

Si tratta di investimenti relativamente più sicuri e sono adatti alla generazione di reddito .

relativamente e sono adatti alla . Esempi sarebbero i fondi liquidi, il breve termine, il tasso variabile, il debito societario, le obbligazioni dinamiche, i fondi dorate, ecc.

Fondi ibridi