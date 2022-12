Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

I vantaggi degli ETF e dei fondi d’oro

Gli ETF sull’oro investono in lingotti d’oro di purezza del 99,5% che è buono come investire nel metallo fisico.

Se stai cercando di accumulare oro a lungo termine, investire in ETF sull’oro è un’opzione più saggia che tenerlo in forma fisica o investire in un fondo d’oro.

Gold Mutual Funds investe in azioni di società coinvolte nell’estrazione, nella lavorazione, nella fabbricazione e nella distribuzione dell’oro. La performance dei fondi d’oro dipende dal movimento dei prezzi delle azioni di queste società. Mentre gli ETF sull’oro offrono rendimenti direttamente collegati alla performance del metallo, i fondi dell’oro offrono rendimenti legati alle prestazioni dell’industria dell’oro.

I fondi comuni d’oro, gestiti da gestori di fondi gestiti attivamente, hanno il potenziale per offrire rendimenti più elevati rispetto agli ETF d’oro che imitano un indice di mercato. Poiché gli ETF replicano un indice, gli ETF Gold hanno un rapporto di spesa inferiore rispetto al Gold Fund. Gli ETF sull’oro tracciano il movimento dei prezzi del metallo fisico in modo più preciso rispetto ai fondi comuni di investimento in oro.

Poiché gli ETF sono quotati in borsa, offrono un’elevata liquidità. Puoi acquistare o vendere le tue partecipazioni in qualsiasi momento della giornata al prezzo dell’oro in tempo reale. Pertanto, gli ETF sull’oro sono una buona alternativa alla proprietà dell’oro fisico. I fondi d’oro offrono una buona opportunità per investire nell’industria dell’oro a lungo termine attraverso il SIP.