Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Quanto sono sicure le piattaforme di Direct Mutual Fund in cui investire?

Ci sono molte società fintech che offrono piattaforme di investimento Direct Mutual Fund gratuitamente o a pagamento.

La maggior parte di queste piattaforme sono registrate presso SEBI, quindi ben regolamentate e governate dalle linee guida sulla sicurezza e la privacy imposte dal SEBI. Oggi anche le aziende Fortune 500 possono essere hackerate e allo stesso modo anche le piattaforme di Mutual Fund. Tuttavia, è altamente improbabile.

Poiché la maggior parte delle piattaforme Direct sono attualmente di proprietà di startup che non esistono da molto tempo, potrebbe esserci la possibilità che alcune di esse chiudano o vengano acquisite da entità più grandi.

Ma non dovresti preoccuparti dei tuoi investimenti fatti attraverso queste piattaforme registrate anche se smettono di esistere in futuro perché il denaro investito da te va nel conto del Fondo Comune e il Fondo ha un Registrar riconosciuto SEBI per tenere un conto dei tuoi investimenti.

Puoi sempre avvicinarti alla casa del fondo per accedere ai tuoi investimenti. Scegli una piattaforma diretta se ti piace la sua esperienza utente, le tariffe, i servizi che offre e se il team fondatore ispira fiducia.

Non preoccuparti del suo futuro e dei tuoi investimenti fatti attraverso di loro. Rimarranno sempre al sicuro con le case dei fondi.