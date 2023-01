Cosa succederebbe se qualcuno acquistasse tutti i Bitcoin

Ti sei mai chiesto cosa succederebbe se qualche persona o istituzione follemente ricca acquistasse ogni singolo bitcoin? Cosa succede se Elon Musk si sveglia una mattina e ha uno dei suoi momenti di lampadina e decide di acquistare tutti i bitcoin? E se Jeff Bezos volesse far parte di quell’accordo? In teoria, se entrambi i magnati della tecnologia mettessero insieme i loro portafogli considerevoli, sarebbero in grado di permettersi tutti i bitcoin esistenti ai tassi odierni.

Nell’edizione odierna di CryptoVantage, esploriamo cosa potrebbe accadere al mercato Bitcoin e se questo ipotetico esercizio di pensiero è persino plausibile.

Il prezzo di Bitcoin sarebbe salito alle stelle

Per poter acquistare tutti i bitcoin del mondo, sia Elon che Bezos dovrebbero prima determinare il numero esatto di tutti i bitcoin disponibili. Qualcosa che è più facile a dirsi che a farsi. Sappiamo che solo una piccola parte di BTC è attualmente in vendita sugli scambi e che la maggior parte delle monete BTC disponibili si trovano in celle frigorifere.

Inoltre, i due miliardari dovranno affrontare il fatto che milioni di bitcoin sono già stati persi dai primi investitori e minatori che hanno perso l’accesso alle loro borse BTC originali.

Quindi, da dove cominciare, potresti chiedere?

Bene, i due uomini più ricchi del mondo dovrebbero prima andare dopo tutti i bitcoin disponibili seduti sui diversi scambi crittografici e alla fine inizierebbero a inondare il mercato dei bitcoin con ordini di acquisto.

Ciò farebbe sì che il prezzo di Bitcoin salga sicuramente alle stelle attraverso il tetto fino a sparare oltre la luna per colpire Marte in pochissimo tempo. Forse sarebbe possibile per il duo sopprimere in qualche modo il prezzo di BTC se decidessero di utilizzare metodi di acquisto alternativi, come l’acquisto over-the-counter.

Non importa come decidano di mettere le loro piccole dita appiccicose su tutte le monete BTC, questi ordini di acquisto divorerebbero rapidamente tutta la liquidità Bitcoin sugli scambi crittografici, bloccando efficacemente la possibilità di ulteriori acquisti.

Molto probabilmente, il prezzo di Bitcoin sarà salito alle stelle così tanto in quel momento, che anche le immense fortune di entrambi gli uomini combinati non sarebbero sufficienti a divorare tutto il bitcoin che è al sicuro nascosto in una varietà di soluzioni di conservazione a freddo.

A rendere questo dubbio sforzo ancora più complicato, è il fatto che ci sono un sacco di irriducibili hodler di bitcoin che giurano che non venderanno mai il loro prezioso bitcoin, non importa quanto alto o basso vada il suo prezzo. In altre parole, sembra molto improbabile che qualcuno li possieda mai tutti.

Il prezzo di Bitcoin sarebbe impossibile da determinare

Se eliminiamo qualsiasi senso della realtà e immaginiamo, per divertimento, che qualche entità sfuggente abbia il potere di acquisire magicamente tutti i bitcoin esistenti, allora cosa possiamo aspettarci che accada ai livelli di prezzo della criptovaluta numero uno?

Supponendo che questa entità elusiva non abbia alcuna inclinazione a vendere nessuna delle sue pile di satelliti, il prezzo di un bitcoin sarebbe impossibile da determinare. Affinché il bitcoin abbia un valore monetario, qualcuno là fuori deve essere disposto a pagare una certa quantità di denaro per quel bitcoin. Se una persona possiede tutti i bitcoin del mondo e non è mai disposta a vendere, alla fine le persone passerebbero dal bitcoin e inizierebbero a utilizzare altre monete crittografiche. Se nessuno è più interessato al bitcoin, il suo prezzo potrebbe essere spinto al punto di collasso totale AKA zero virgola zero.

D’altra parte, se si detiene tutti i bitcoin del mondo, cosa impedirebbe loro di fissare qualsiasi prezzo desiderino? Che ne dici di $ 1 miliardo per moneta? Che ne dici di $ 10 miliardi? Non importa se non hanno mai intenzione di vendere.

Per concludere, a nostro modesto parere, è altamente poco plausibile per chiunque, nemmeno Elon Musk o Jeff Bezos o anche organizzazioni come Apple o Microsoft acquistare tutti i bitcoin attualmente disponibili.