Cos’è Casper (CSPR)?

La tecnologia blockchain è sempre sull’orlo della sua prossima svolta. Tuttavia, dal punto di vista degli sviluppatori che decidono effettivamente se, quando e come utilizzare una particolare blockchain, alcune funzionalità chiave mancano dalla maggior parte delle catene di livello 1.

Ciò ha ostacolato l’adozione diffusa della blockchain negli ambienti applicativi e nelle imprese.

Al fine di colmare questa lacuna nel settore, il team di CasperLabs ha deciso di creare una nuova blockchain che abbia tutte le funzionalità che gli sviluppatori si aspettano di vedere in uno stack tecnologico tradizionale. Questo team fornirà inoltre a progetti e aziende di tutte le dimensioni (sia private che pubbliche) una blockchain sicura, decentralizzata e scalabile che consentirà ai loro processi critici di essere più sicuri, efficienti e robusti on-chain.

La rete Casper è una blockchain proof-of-stake (PoS) pubblica, decentralizzata ed efficiente dal punto di vista energetico. È la prima implementazione live del protocollo di consenso CBC-Casper, che fornisce il decentramento, la sicurezza e la scalabilità necessarie per guidare l’adozione.

CasperLabs ha iniziato alla fine del 2018, ha investito oltre un anno nella sola ricerca per supportare le prove formali per il protocollo autostradale e poi ha scritto la sua base di codice blockchain per un periodo di 18 mesi.

Casper è entrato in testnet a marzo 2020 e ha lanciato la sua mainnet a marzo 2021. CSPR è il token di rete nativo di Casper, che viene utilizzato per alimentare e proteggere la rete, nonché per premiare i validatori.

Come funziona Casper?

Con il costrutto correct-by-construction (CBC) di Casper, i nodi peer di costruzione del consenso (validatori) generano e passano messaggi per cercare di raggiungere un consenso sui blocchi appena creati.

Un proponente di blocchi seleziona un insieme di transazioni in sospeso e include gli hash delle transazioni in un blocco: questo è un proto-blocco. Il consenso viene eseguito e il blocco viene finalizzato.

Una volta finalizzati, i nodi di convalida eseguono tutte le transazioni nel blocco e aggiornano il loro stato interno. I validatori inviano quindi una firma di finalità che indica che hanno completato l’esecuzione del blocco, aggiunto il blocco alla catena lineare e aggiornato il loro stato interno.

Dal lancio della mainnet di Casper nel marzo del 2021, la rete è stata aggiornata con cinque versioni. Il team continua a fornire aggiornamenti delle funzionalità in risposta alle richieste della comunità e della Casper Association. Le versioni future includono la “sincronizzazione rapida” nella versione 1.5, che consente ai nuovi nodi di unirsi alla rete senza riprodurre i blocchi di Genesis.

Nel 2022, l’ecosistema Casper sarà aggiornato per supportare Casper 2.0, una versione ambiziosa che intende fornire diverse funzionalità di scalabilità tra cui (ma non solo) Highway 3.0, funzionalità DeFi lato host e contratti che possono mettere in gioco la rete e pagare per l’esecuzione di contratti intelligenti.

L’ecosistema Casper dà sempre la priorità alla sicurezza e alla robustezza sopra ogni altra cosa, e la sua roadmap ne è un riflesso.

La tokenomics di CSPR può essere suddivisa come segue:

Dal lancio di mainnet il 31 marzo 2021, Casper ha visto una notevole crescita e decentralizzazione, con la sua offerta totale circolante di oltre 4,1 miliardi di token. Nonostante più token che mai siano in circolazione, il numero di token puntati sulla rete è il più alto, superando gli 8 miliardi (incluso il CSPR sbloccato ma non circolante) – un forte segno che la comunità sta tenendo CSPR e proteggendo la rete tramite staking.

Cosa rende Casper unico?

Casper è una blockchain PoS pubblica e incentrata sul business, con diverse caratteristiche uniche. La rete Casper è progettata appositamente per collegarsi all’infrastruttura e ai sistemi tecnologici esistenti. La tecnologia Casper dispone di interfacce e API che le consentono di funzionare perfettamente con gli strumenti comunemente utilizzati oggi nel mondo degli affari. Ciò ha già attratto diverse aziende e team Web3 per sviluppare partnership con Casper.

Le funzionalità specifiche della rete includono:

La sicurezza prima di tutto: Casper è una blockchain completamente permissionless / decentralizzata e scalabile progettata per la velocità e la sicurezza del mondo reale con un utilizzo energetico molto basso e sostenibile.

Casper è una blockchain completamente permissionless / decentralizzata e scalabile progettata per la velocità e la sicurezza del mondo reale con un utilizzo energetico molto basso e sostenibile. Rischio minimo / facile da usare : Casper si integra nei processi di sviluppo e nei set di strumenti esistenti, riducendo l’attrito e i tempi di formazione.

: Casper si integra nei processi di sviluppo e nei set di strumenti esistenti, riducendo l’attrito e i tempi di formazione. Flessibilità : Casper fornisce contratti aggiornabili e implementazioni di rete multiple, consentendo alle aziende di rispondere ai cambiamenti del mercato e alle esigenze dei clienti.

: Casper fornisce contratti aggiornabili e implementazioni di rete multiple, consentendo alle aziende di rispondere ai cambiamenti del mercato e alle esigenze dei clienti. Basso costo : la loro piattaforma software pubblica è sviluppata con trasparenza e prezzi sostenibili.

: la loro piattaforma software pubblica è sviluppata con trasparenza e prezzi sostenibili. A prova di futuro: l’architettura modulare consente di aggiornare la tecnologia Casper per aggiungere nuove funzionalità e implementare nuove tecnologie in futuro.

Casper cerca di distinguersi dalla concorrenza attraverso la sua enfasi sul design di livello enterprise in combinazione con la sua fornitura di soluzioni di servizi professionali per le imprese. CasperLabs è l’azienda a scopo di lucro che ha iniziato a lavorare sulla base di codice blockchain Casper nell’ottobre 2018 e ha facilitato Casper Testnet per tutto il 2020-21 fino al suo lancio mainnet.

Oltre agli ingegneri di CasperLabs che lavorano all’introduzione di nuove funzionalità nella base di codice open source per la blockchain Casper, CasperLabs gestisce un’attività di consulenza aziendale con personale completo che fornisce supporto e servizi per i suoi clienti aziendali basandosi su Casper per assistere le imprese nell’adozione della tecnologia blockchain sulla rete Casper.

Il team di CasperLabs ha decenni di esperienza in grandi imprese, quindi ha una conoscenza sostanziale delle esigenze e dei processi aziendali per implementare nuove tecnologie in grandi ecosistemi. Il braccio dei servizi professionali e della consulenza non è separato dal braccio di sviluppo principale, quindi le aziende hanno accesso al team che ha creato la rete. Ci sono già diverse aziende che si basano su Casper e migrano da altre catene grazie alla sua attenzione unica sulla risoluzione dell’integrazione negli ambienti applicativi, un importante punto dolente aziendale per l’adozione della blockchain.