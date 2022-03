Ren vs Bitcoin: quale criptovaluta dovresti acquistare nel 2022

In superficie, Bitcoin e Ren sono due criptovalute molto diverse, ma scavando un po ‘più a fondo diventa evidente che i due progetti funzionano effettivamente in armonia tra loro in una certa misura.

C’è stato un tempo in cui gli investitori che arrivavano sul mercato per la prima volta sceglievano invariabilmente Bitcoin come prima aggiunta al loro portafoglio nascente.

In una certa misura, questo vale ancora oggi, ma un numero crescente si sta interessando alle blockchain più avanzate che potrebbero avere più spazio per crescere.

Bitcoin è in circolazione da molto tempo secondo gli standard di criptovaluta e il mercato si è evoluto oltre ogni riconoscimento durante la sua vita. Naturalmente, il più notevole è l’ascesa di piattaforme di contratti intelligenti, come Ethereum e Binance Smart Chain. Tuttavia, Ren potrebbe aver indirettamente dato a BTC una nuova prospettiva di vita …

Confrontare due criptovalute da un punto di vista tecnico può spesso essere un compito da sciocchi, poiché progetti diversi hanno obiettivi diversi e quindi un’architettura diversa. Tuttavia, dal punto di vista degli investimenti, può essere utile sapere come due progetti si misurano in termini di potenziale di crescita futura. Se non altro, questo può aiutare gli investitori a diversificare la loro strategia di investimento.

Quindi quale di questi due token è probabile che offra rendimenti migliori nei prossimi anni? Nel seguente confronto ren vs Bitcoin, daremo un’occhiata più da vicino a ciò che ogni progetto porta sul tavolo, oltre a controllare alcune previsioni chiave sui prezzi per ciascuno.

Ren vs Bitcoin – I fondamenti

Ne abbiamo parlato sopra, ma prima di continuare vale la pena ribadire che Bitcoin e Ren sono progetti molto diversi, con casi d’uso molto diversi. In quanto tale, un confronto tecnico diretto ha un valore limitato.

Tuttavia, poiché questo è principalmente un articolo sugli investimenti, è importante avere una comprensione dei fondamenti chiave di ciascun progetto, per capire esattamente come si inseriscono nel più ampio mercato delle criptovalute.

Ren

Sfondo

Ren era originariamente chiamato il Protocollo della Repubblica quando è nato nel 2017. Tuttavia, i fondatori australiani Taiyang Zhang e Loong Wang hanno apportato alcuni grandi cambiamenti all’inizio e la funzione principale del progetto è stata spostata dalla fornitura di transazioni di criptovaluta OTC a una piattaforma che invece si concentrava sull’interoperabilità. A tal fine, Ren è nato nel 2019 e la mainnet è entrata in funzione nel 2020.

Se hai monitorato il mercato delle criptovalute per qualsiasi periodo di tempo, allora saprai che l’interoperabilità è diventata un grosso problema. Soprattutto perché molti dei leader Progetti DeFi sono costruiti su Binance o Ethereum e il token più grande di tutti, Bitcoin, non può supportare DeFi sulla propria blockchain. Ren è uno dei pochi progetti che esiste specificamente per affrontare questo problema.

La ren virtual machine – RenVM – consente agli utenti di bloccare i token nella piattaforma in cambio di token ERC-2 o BEP-20 che offrono un valore equivalente. Questi token possono quindi essere utilizzati su progetti Ethereum o Binance. Se questo suona familiare, è con una buona ragione. Ren è stata una delle organizzazioni dietro lo sviluppo di Wrapped Bitcoin, che è nato da un processo simile.

Nozioni fondamentali sulla piattaforma

L’intero funzionamento tecnico di Ren è troppo complesso per essere suddiviso qui, ma è sufficiente che i potenziali investitori comprendano il principio di come funziona.

Ren memorizza essenzialmente una quantità di una particolare criptovaluta, quindi emette un token ERC-20 per rappresentare quel valore memorizzato. Ad esempio, se un utente volesse utilizzare Bitcoin su una piattaforma basata su Ethereum, potrebbe depositare BTC nel protocollo Ren e ricevere renBTC in cambio.

Naturalmente, questo processo significa che una grande fiducia è riposta in Ren, quindi come garantisce la sicurezza? Il RenVM è costituito da nodi oscuri che utilizzano zkSnarks e lo schema di condivisione segreta Shamir. Insieme, queste tecnologie consentono a Ren di elaborare ordini frammentati, il che significa che nessun singolo nodo ha accesso a tutti i dettagli della transazione.

Ren memorizza quindi i token di criptovaluta depositati fino a quando l’utente non è pronto a recuperarli, il che viene fatto dallo stesso processo fatto al contrario. Naturalmente, gli utenti pagano una commissione per l’utilizzo del servizio fornito da Ren.

Il token Ren

Ad alimentare RenMV è la criptovaluta nativa della piattaforma, REN. Il token è una componente essenziale del meccanismo di consenso utilizzato dai nodi oscuri della rete, che sono tenuti a puntare almeno 100.000 REN se vogliono prendere parte alla gestione della rete. Ciò garantisce che i validatori possano essere ritenuti responsabili in caso di problemi e riduce la possibilità di attività illecite. Naturalmente, gli utenti che forniscono nodi sono ricompensati con una piccola quota delle tariffe di rete.

Il progetto Ren è attualmente governato da un piccolo team di sviluppatori, utilizzando l’input dell’utente tramite il forum della piattaforma. Tuttavia, si prevede che REN alla fine diventerà il token di governance della piattaforma.

REN ha una fornitura fissa di 1 miliardo di token.

Bitcoin

Sfondo

La storia di Bitcoin è abbastanza ben documentata in questa fase, ma per il bene di questo confronto Bitcoin vs Ren, vale la pena un rapido riepilogo. Il token è stato discusso per la prima volta in un white paper del 2008 dall’enigmatico Satoshi Nakamoto, prima di essere lanciato correttamente nel 2009 e introdurre il mondo alla tecnologia blockchain.

Oggi, Bitcoin rimane la criptovaluta più famosa al mondo e la scelta più popolare per gli investitori, in particolare quelli con una strategia a lungo termine. Tuttavia, l’obiettivo originale del token di offrire un’alternativa digitale al contante sembra essere caduto nel dimenticatoio, più che probabile perché le transazioni Bitcoin sono troppo costose e ad alta intensità di risorse per essere utilizzate su scala commerciale.

Invece, Bitcoin è diventato un pilastro per gli investitori alla ricerca di un’alternativa ai mercati legacy. È probabilmente la popolarità di BTC con i più grandi investitori istituzionali che gli consente di mantenere la sua posizione di criptovaluta numero uno per capitalizzazione di mercato – e con un bel margine.

Transazioni e velocità

La velocità di transazione di Bitcoin non è molto di cui scrivere a casa in questi giorni. In effetti, è una delle piattaforme più lente là fuori, in grado di elaborare circa cinque transazioni al secondo. Alcune delle principali catene intelligenti stanno registrando velocità di diverse migliaia di TPS.

Il problema con Bitcoin è che la sua blockchain è abbastanza datata. Si basa su una prima versione del prova di lavoro consenso, che è sia lento che ad alta intensità di risorse. Sfortunatamente, questa è parte integrante della rete e, a differenza di Ethereum, è improbabile che Bitcoin venga aggiornato presto.

La cosa da ricordare qui è che, dal punto di vista delle prestazioni, Bitcoin è stato superato molto tempo fa, ma nonostante l’emergere delle catene intelligenti di seconda e terza generazione, BTC continua ad essere il token più prezioso sul mercato di gran lunga.

Il token BTC

Bitcoin è inteso come un mezzo di scambio di valore – niente di più, niente di meno. Quando i minatori aggiungono nuovi blocchi alla catena, vengono ricompensati con un pagamento di BTC, che è il modo in cui i nuovi token vengono rilasciati nel sistema. L’importo che ricevono si dimezza a intervalli regolari, all’incirca ogni quattro anni. Nel 2012, ad esempio, la ricompensa era di 25 BTC. Nel 2016, è stato tagliato a 12,5 BTC. Oggi si attesta a 6,25 BTC.

Oltre alla diminuzione della ricompensa del blocco, anche l’offerta totale di BTC è limitata a 21 milioni. Ciò significa che ci sono meno token rilasciati con il passare del tempo e un’offerta finita significa che la scarsità aumenterà, il che, in teoria, avrà un effetto positivo sul valore del token.

Un altro fattore da considerare è che molti investitori Bitcoin su larga scala acquistano i loro token a lungo termine. Ciò significa effettivamente portarli fuori dalla circolazione aperta, il che serve anche ad aumentare la scarsità di BTC negoziabili.

Ren vs Bitcoin: qual è l’investimento migliore?

Nonostante Bitcoin sia più una riserva di valore che una valuta di scambio in questi giorni, sarebbe sbagliato cancellarlo contro un progetto come Ren, che potrebbe rivelarsi parte integrante della fiorente scena DeFi. In definitiva, ci sono numerosi progetti di criptovaluta là fuori con casi d’uso apparentemente preziosi che non si sono riflessi nei prezzi dei token.

Quando si tratta di investimenti, ciò che conta davvero è il movimento dei prezzi. Con questo in mente, dobbiamo guardare indietro a dove sono stati i prezzi dei token per Bitcoin e Ren e dove hanno il potenziale per andare in futuro.

Bitcoin vs Ren: cronologia dei prezzi

La cronologia dei prezzi non solo ci dice come un token si è comportato in passato, ma sono anche i dati fondamentali che informano le previsioni dei prezzi. Quindi, per confrontare Ren vs Bitcoin, dobbiamo dare un’occhiata alle precedenti prestazioni di ciascun progetto sul mercato.

Ren

REN ha colpito il mercato a marzo 2018 con un prezzo di negoziazione piuttosto basso di circa $ 0,7. Tuttavia, questo non ha retto a lungo e in poche settimane il token è affondato a $ 0,03. C’è stato poi un aumento a maggio che ha portato il token fino a $ 0,12, ma quello doveva essere il mese migliore per REN per qualche tempo.

Per il resto del 2018, REN non è stato in grado di tornare sopra $ 0,05 e questo è persistito per tutta la prima metà del 2019 fino a quando agosto ha visto il rally dei token a un prezzo di negoziazione di $ 0,15. Ancora una volta, però, REN non è riuscito a mantenere questo slancio e meno di due mesi dopo è tornato in territorio familiare – sotto $ 0,05 per token. Qui sarebbe rimasto per diversi mesi.

Nel 2020, REN ha finalmente visto una solida ripresa, con il suo prezzo dei token in aumento del 1350% nel corso di 8 mesi per raggiungere $ 0,58 ad agosto. Le cose sono state abbastanza disomogenee in seguito, con REN che ha subito alcune fluttuazioni di prezzo abbastanza significative, con il suo prezzo che è sceso fino a $ 0,25 e ha raggiunto massimi di poco più di $ 0,40.

Quando è arrivato il 2021, sembrava che REN avesse girato un angolo. Una ripresa del mercato a febbraio ha visto REN salire alle stelle a $ 1,80 senza precedenti, che rimane il suo massimo storico. Il token ha poi mantenuto un prezzo superiore al dollaro per i prossimi due mesi, prima che un orso colpisse, portandolo a un minimo di $ 0,29. Tuttavia, questa volta REN è stato veloce a riprendersi e a ottobre era scambiato a $ 1,15.

Naturalmente, il mercato delle criptovalute è stato attanagliato da una recessione prolungata per gran parte del 2022 e al momento della scrittura, REN era scambiato a $ 0,35.

BTC ·

Cronologia dei prezzi di Bitcoin è una delle cose che ha contribuito a spingere la criptovaluta nel mainstream. Essendo stato praticamente inutile quando è stato originariamente lanciato nel 2009, nel 2013 un singolo token BTC valeva $ 1.242, il che significava che i primi investitori avevano visto rendimenti astronomici in pochi anni.

Bitcoin è diventato rapidamente noto per la sua capacità di subire enormi aumenti di prezzo, ma ciò che sale di più scende e questo è stato dimostrato durante la famosa bolla di criptovaluta scoppiata nel 2018. All’inizio di quell’anno, BTC era scambiato a $ 19.783 senza precedenti dopo mesi di investimenti sostenuti. Tuttavia, entro la fine del 2018 il token era precipitato a $ 3.430.

Mentre c’era qualche speculazione iniziale che il sogno della criptovaluta fosse crollato, gli investitori più esperti non hanno dovuto aspettare molto prima di tornare in nero. Nel 2021, Bitcoin ha avuto il suo anno di maggior successo fino ad oggi. Il token è salito a $ 64.804 a febbraio prima che i prezzi si raffreddassero leggermente durante l’estate. A novembre, tuttavia, Bitcoin era di nuovo in movimento e questa volta doveva raggiungere il suo massimo storico di $ 69.044.

Quando è arrivato gennaio 2022, il mercato delle criptovalute ha visto una recessione diffusa da cui deve ancora riprendersi. Al momento della scrittura, Bitcoin era scambiato a $ 38.892.

Bitcoin vs Ren: previsioni e previsioni future

Dopo aver esaminato la cronologia dei prezzi di Bitcoin vs Ren, possiamo vedere che entrambi i token sono in grado di improvvisi aumenti di prezzo – così come la recessione occasionale. Naturalmente, ciò che ci interessa davvero è ciò che probabilmente accadrà in futuro. Pertanto, abbiamo consultato diverse previsioni sui prezzi dei principali analisti di mercato.

Ren

Confrontando Ren vs Bitcoin, è probabilmente giusto dire che Ren è il più volatile dei due, con bitcoin che tende a mantenere aumenti di valore per periodi più lunghi. Ma Ren ha certamente dimostrato di poter generare rendimenti significativi per gli investitori. Quindi, cosa prevedono gli analisti per il prossimo futuro?

Secondo DigitalCoinPrice, i giorni dei costanti cicli di boom e bust di Ren potrebbero essere finiti, Secondo la sua analisi tecnica, REN potrebbe raggiungere un prezzo medio di negoziazione di $ 0,44 nel 2022. Entro il 2023, si prevede che questo aumenterà a $ 0,50 e questo dovrebbe valere per tutto il 2024. Entro la fine del 2025, la piattaforma ritiene che REN potrebbe raggiungere un potenziale massimo di $ 0,75.

Altrove PortafoglioInvestor è leggermente più pessimista e ritiene che il REN probabilmente mostrerà una volatilità simile in futuro. Mentre la piattaforma prevede una crescita per il token a metà del 2022, alla fine vede Ren aver perso qualsiasi guadagno entro dicembre. Nel 2023, REN dovrebbe raggiungere una media di circa $ 0,65 a ottobre, prima di scendere a meno di $ 0,45 nel dicembre dello stesso anno. Entro il 2025, il token dovrebbe essere scambiato a un massimo potenziale di $ 0,96.

Infine, TradingBeasts è ottimista sul futuro di REN. I suoi dati suggeriscono che il token aumenterà di circa il 30% all’inizio del 2023, con un prezzo medio di negoziazione di circa $ 0,46. Il token sperimenterà una certa volatilità durante tutto l’anno, ma entro l’estate del 2024 si prevede che varrà fino a $ 0,70. Questi guadagni dovrebbero continuare e il 2025 potrebbe vedere REN raggiungere fino a $ 0,70 per token.

BTC ·

Sembra che Ren dovrebbe vedere alcuni anni turbolenti, ma alla fine crescerà di valore. Quando si tratta di Bitcoin, sembra che la maggior parte delle piattaforme preveda anche la crescita con l’unica divergenza quando si prevede che inizi la ripresa.

DigitalCoinPrice, ad esempio, si aspetta che BTC inizi a tendere di nuovo verso l’alto prima che il 2022 sia uscito, raggiungendo un prezzo medio di negoziazione di $ 52.137 per l’anno. Il 2023 sarà quindi un altro anno positivo per Bitcoin, con la piattaforma che prevede che raggiungerà circa $ 57.606. La crescita dovrebbe quindi rallentare leggermente nel 2024, ma entro la fine del 2025 BTC dovrebbe valere fino a $ 72.745.

WalletInvestor vede anche Bitcoin sulla buona strada per la ripresa entro la fine del 2022, con un potenziale prezzo di negoziazione di $ 57.855 entro la fine dell’anno. Il token per costruire su questo successo e potrebbe raggiungere un prezzo medio di trading superiore a $ 83k entro dicembre 2023. Secondo WalletInvestor, BTC supererà finalmente la soglia dei $ 100.000 a metà-fine 2024.

Di tutte le previsioni Bitcoin che abbiamo esaminato, TradingBeasts è più preoccupato di prevedere una ripresa di BTC. Secondo le sue cifre, Bitcoin avrà difficoltà per tutto il 2022 e perderà persino valore nel 2023, finendo l’anno con un calo di circa il 27% rispetto al suo prezzo attuale. Tuttavia, questi minimi dovrebbero far precipitare un toro significativo nel 2024 ed entro la fine di quell’anno Bitcoin aumenterà del 20% rispetto al prezzo di oggi, con un prezzo di negoziazione di $ 58.470.

Queste previsioni si basano su dati di prezzo precedenti insieme ad alcuni altri indicatori chiave, ma ricordiamo ai lettori che sono proprio questo: previsioni. Non ci sono garanzie nel mercato delle criptovalute e gli investitori dovrebbero gestire le loro aspettative di conseguenza.

Ren vs Bitcoin: cosa dicono gli esperti

Vale sempre la pena ascoltare alcuni esperti del settore per la loro opinione su progetti particolari. Anche se potrebbero non essere in grado di darci previsioni affidabili, il sentimento di figure chiave del mondo degli affari e della finanza può spesso dirci cose che gli analisti potrebbero trascurare.

Bitcoin non ha certamente carenza di sostenitori. Recentemente, il co-fondatore di Apple Steve Wozniak ha espresso la sua fiducia nel token. “Penso che Bitcoin andrà a $ 100.000”, ha detto. “Non so dove provo questa sensazione. Non riesco a metterci nessuna matematica. Lo sento davvero in base a tutto l’interesse. L’interesse per le criptovalute è così alto”.

Altrove, l’amministratore delegato della società di software aziendale MicroStrategy Michael Saylor ha affermato che Bitcoin è “l’unica vera scarsità al mondo” e ha indicato BTC come la migliore copertura contro l’inflazione che sta devastando i mercati finanziari tradizionali.

Probabilmente è giusto dire che Ren ha un profilo molto più basso di Bitcoin. Ma qui sta l’opportunità. Infatti Tizio da Coin Bureau ritiene che REN sia tra le “criptovalute più sottovalutate e sottovalutate sul mercato” nonostante il progetto sia perfettamente posizionato “per essere lo strato di interoperabilità dello spazio criptovaluta”.

“Ren è uno dei pochi progetti di criptovaluta che ha affrontato l’interoperabilità a testa alta. La capitalizzazione di mercato del token Bitcoin avvolto di Ren su Ethereum (renBTC) è cresciuta fino a oltre $ 1 miliardo negli ultimi mesi. E il protocollo Ren si è espanso per supportare altre catene…” ha aggiunto.

Ren vs Bitcoin: Conclusione

Ren vs Bitcoin è un confronto difficile da fare in quanto, semmai, i due token sono perfettamente posizionati per lavorare in sinergia. Da un punto di vista tecnico, Ren ha il vantaggio di essere una piattaforma molto più recente, ma è stata creata pensando ai token esistenti – e non dimentichiamo che uno dei primi risultati del Ren è stato Wrapped Bitcoin.

Dal punto di vista degli investimenti, Bitcoin rimane il re delle criptovalute e storicamente il suo prezzo è stato più stabile di quello di Ren. Tuttavia, Ren è noto per subire improvvisi picchi di prezzo, che piaceranno a molti investitori che sono disposti ad assumersi qualche rischio.

Guardando le previsioni dei prezzi sia per Ren che per Bitcoin, sembra che entrambi i progetti potrebbero affrontare qualche incertezza nel corso del prossimo anno o due, ma alla fine entrambi i progetti dovrebbero crescere di valore, il che significa che ora potrebbe essere un buon momento per pensare di aggiungerli al tuo portafoglio.

Ciò che sarà interessante osservare è se verrà stabilita una correlazione tra questi progetti in futuro e quali altre piattaforme trarranno beneficio da una relazione con Ren. Chiunque cerchi di investire nel progetto dovrà tenere d’occhio gli sviluppi e tenere traccia di come le nuove innovazioni influenzano il suo prezzo.

Sia che tu scelga di investire in Bitcoin o Ren, entrambi i progetti hanno il potenziale per offrire buoni rendimenti, ma entrambi comportano anche una grande quantità di rischio. Andando avanti, è possibile che entrambi possano avere un posto in un portafoglio diversificato.

Se stai cercando di acquistare Bitcoin, Ren o qualsiasi altro altra criptovaluta, ma devono ancora iniziare a costruire il tuo portafoglio, quindi ci sono alcune cose di cui avrai bisogno. In primo luogo, un luogo sicuro per archiviare i tuoi token. I portafogli di criptovaluta sono disponibili in una varietà di formati, incluse le versioni hardware e software. Ti consigliamo di dare un’occhiata nostroguida se non sei sicuro di quale tipo scegliere.

Dovrai anche trovare un broker o uno scambio per darti accesso ai mercati. Di solito raccomandiamo eToro, in quanto è uno dei nomi più affidabili del settore e offre commissioni competitive, eccellenti risorse informative e una piattaforma di trading pluripremiata.

Aprire un account è estremamente semplice e puoi essere attivo e funzionante in pochi minuti.

Bitcoin vs Ren – Domande frequenti

Ren ha un futute?

Ren potrebbe non essere così conosciuto come Bitcoin, Ethereum e Dogecoin, ma è uno dei pochi progetti sul mercato che sta cercando di affrontare specificamente il problema dell’interoperabilità all’interno del mondo blockchain. Questo è un caso d’uso estremamente prezioso e dato il successo di una delle sue prime iniziative, Wrapped Bitcoin, sembrerebbe che Ren abbia sicuramente il suo posto.

Ren supererà Bitcoin nel 2022?

Bitcoin ha dominato il primo posto quando si tratta di valore dei token sin dal suo lancio. Dato il crescente interesse da parte degli investitori istituzionali, sembra improbabile che le cose cambieranno presto. Ironia della sorte, Ren potrebbe aver effettivamente contribuito a rafforzare il valore di BTC in quanto consente di utilizzare il token su diversi protocolli DeFi.

Dove posso acquistare Ren?

Se stai cercando di acquistare Ren, scoprirai che il token è ampiamente elencato. Se devi ancora trovare uno scambio, ti consigliamo di controllare eToro come primo porto di scalo. Qui non solo potrai acquistare Ren, ma anche molte altre criptovalute di punta e tutto tramite la piattaforma di trading facile da usare di eToro.

Quando si riprenderà Bitcoin?

Dopo un anno da record nel 2021, molti investitori prevedevano che sarebbe seguita una flessione del mercato, e avevano ragione. Tuttavia, quegli stessi investitori ora si aspettano che il token si riprenda, è solo un caso di quando. Le previsioni di Bitcoin che abbiamo visto suggeriscono che la ripresa dovrebbe essere avviata entro la fine del 2022.