Cos’è il DAO e il token MetaMask?

Gli sviluppatori controllano completamente il popolare portafoglio MetaMask Web3, un team che opera sotto l’ombrello di ConsenSys Software Inc. ConsenSys è stata in prima linea nello sviluppo di Web3 e blockchain per molti anni, con una forte attenzione agli strumenti basati su Ethereum e all’infrastruttura associata.

Come il portafoglio Web3 basato su browser più popolare, MetaMask rileva migliaia di utenti in tutto il mondo.

Tuttavia, il team di ConsenSys riconosce che è tempo di portare le cose al livello successivo. MetaMask formerà un’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) per raggiungere questo obiettivo. Servirà come un nuovo modo per finanziare la crescita futura di questa soluzione di portafoglio. La maggior parte delle persone vede i DAO come modelli di governance alternativi, ma possono raggiungere molte esigenze e obiettivi diversi.

È fondamentale capire che il DAO MetaMask non determinerà la crescita del progetto, ma fungerà da meccanismo di finanziamento.

Tale approccio orientato ai finanziamenti non è nuovo nel settore DAO. Sono spuntati diversi DAO incentrati sulle donazioni, tra cui Endaoment, Charity Blockchain DAO, ecc. Inoltre, MetaMask DAO mira ad acquisire finanziamenti esterni attraverso il suo DAO, anche se non sono stati svelati ulteriori dettagli specifici.

Come posso contribuire al DAO MetaMask?

Nessuna informazione è stata resa disponibile su come il DAO MetaMask funzionerà esattamente. Poiché non si tratta di un DAO tradizionale orientato alla governance, la partecipazione degli utenti rimarrà piuttosto limitata a parte i contributi finanziari. Tuttavia, è lodevole vedere ConsenSys perseguire il decentramento per il progetto e migliorarne l’utilità, sebbene esistano molti fattori sconosciuti.

Tradizionalmente, gli utenti possono contribuire a un DAO attraverso proposte e votazioni.

Il DAO MetaMask non avrà , apparentemente – nessuna di queste caratteristiche. Invece, il team opta per un DAO per aiutare a finanziare “nuovi nuovi pezzi di MetaMask”.

Cos’è il token MetaMask?

È comune per i progetti Web3 e blockchain creare token nativi. Tale token può offrire un’esposizione ai dividendi del progetto o sbloccare utilità aggiuntive. MetaMask lancerà il suo token a breve, anche se i dettagli rimangono scarsi. Non vi è alcuna indicazione di come il token verrà distribuito esattamente. Gli utenti hanno grandi speranze per un approccio basato su Uniswap, in cui tutti gli utenti ricevono token gratuiti.

Un aspetto è stato confermato: il token MetaMask non servirà come “presa di denaro”. Tuttavia, non è chiaro cosa significhi esattamente, poiché i destinatari cercheranno modi per convertire il loro token MetaMask in denaro reale fin dal primo giorno. Inoltre, i numerosi scambi decentralizzati possono facilitare il trading di questo token dal momento in cui viene rilasciato, poiché chiunque può creare pool di liquidità con facilità.

Il responsabile delle operazioni di Metamask Joseph ha commentato il token durante ETHDenver:

“Non è qualcosa che stiamo per volare e non è nemmeno qualcosa in cui metteremo il nostro progetto a repentaglio dei regolatori o daremo la governance agli ‘agricoltori airdrop’ o qualcosa del genere”.

Per ora, ConsenSys non offre una data di rilascio specifica per il token, né hanno menzionato se il token avrebbe avuto un ruolo nel suo DAO.

Se dovessi imbatterti in un token MetaMask oggi, ti assicuriamo che non è un’offerta legittima. Nel corso degli anni, ci sono stati numerosi token MetaMask fittizi, poiché le voci persistenti riguardanti un tale asset sono diventate più forti nel tempo. Fino a quando il team – o ConsenSys – non offrirà maggiori dettagli su come avverrà la distribuzione e cosa comporta esattamente il token, non esiste un token ufficiale di cui parlare.

Come posso ottenere il token MetaMask?

ConsenSys deve ancora rivelare come verrà distribuito il token MetaMask. Tuttavia, è plausibile presumere che il token verrà eseguito sulla rete Ethereum, poiché MetaMask è una soluzione di portafoglio Web3 incentrata su Ethereum. Tuttavia, il team può trasmettere automaticamente il token agli indirizzi MetaMask esistenti, utilizzare un sito Web per consentire agli utenti di richiedere token o adottare un approccio completamente diverso.

Fino a quando non verranno annunciati ulteriori dettagli, non ha senso preoccuparsi di come ottenere il token MetaMask. Tuttavia, il portafoglio ha oltre 30 milioni di utenti attivi, rendendo la distribuzione un affare logistico complicato.

Questo avrà un impatto sul mio portafoglio MetaMask?

Né il DAO né il token cambieranno il modo in cui le persone usano MetaMask oggi. Il portafoglio Web3 manterrà tutte le sue funzionalità e consentirà agli utenti di accedere alle applicazioni decentralizzate (DApp) su tutte le blockchain supportate. Il CEO di CensenSys Joe Lubin ha confermato che il team cambierà l’interfaccia utente generale, che oggi è piuttosto goffa.

Nessuna data di rilascio ufficiale per la nuova interfaccia è stata ancora annunciata. Tuttavia, probabilmente arriverà nel prossimo aggiornamento per il plugin e gli utenti avranno automaticamente accesso alla nuova interfaccia ogni volta che viene rilasciato tale aggiornamento.

Questo è correlato a ConsenSys che raccoglie più finanziamenti?

Alcune persone possono tracciare parallelismi tra le notizie metamask DAO / token e ConsenSys che garantisce 4450 milioni di finanziamenti di serie D. È difficile dire se uno ha a che fare con l’altro, anche se il finanziamento aiuterà sicuramente ConsenSys a raggiungere gli obiettivi e migliorare la sua linea di prodotti complessiva. I 450 milioni di dollari di finanziamenti di serie D mettono la valutazione di ConsenSys a 7 miliardi di dollari.

Il token MetaMask non deve essere un “cash grab” a quella valutazione. ConsenSys può anche esplorare opzioni molto insolite per dare vita al token e distribuirlo di conseguenza. Il token si rifletterà sulla società e viceversa, e la posta in gioco è stata recentemente sollevata.