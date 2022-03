Che cos’è un Trading Journal e come usarlo?

Se cerchiamo “come essere un trader di successo?” su Google, emergerà una pletora di risultati che vanno da “usa indicatore XYZ” a “i monitor multischermo sono la strada da percorrere”. In modo abbastanza unico, ignorare la maggior parte di questi hack e suggerimenti può aumentare la redditività del trading.

Tuttavia, c’è un semplice consiglio che può renderti un trader migliore. Un consiglio che si basa sulla disciplina, uno che disaccoppia le emozioni dal denaro, uno che riflette veramente le tue prestazioni di trading: avere un Trading Journal.

Cos’è un Trading Journal?

In poche parole, un Trading Journal è un record delle tue operazioni che raddoppia anche come riepilogo del tuo viaggio e delle tue prestazioni di trading.

Ora, non confondiamolo con una dichiarazione dal tuo conto di intermediazione poiché l’utilità di un giornale si estende ben oltre.

Include dettagli precisi come il motivo per cui hai optato per il commercio o hai rinunciato a uno. Dalla logica dietro i mestieri alla consapevolezza dei modelli, i diari sono un’arma letale nell’armeria di un commerciante.

Mantenere un Trading Journal non richiede sempre un’applicazione o un programma complesso. Un giornale di settore può essere un semplice Excel o Fogli Google.

Ora, facci sapere come un trader trae vantaggio dall’avere un Trading Journal.

Vantaggi di avere un Trading Journal

Valuta la tua debolezza e i tuoi punti di forza

Una volta che i tuoi soldi sono sul mercato, non ci sono round di prova o simulazioni simulate per osservare e giudicare come vanno le tue operazioni sul mercato. Ora, per un principiante, non esiste una vera configurazione di “test dell’acqua”. Quindi, per cominciare, un Trading Journal è il modo migliore per loro di valutare le loro prestazioni di trading e identificare i loro punti di forza e di debolezza.

Semplici valutazioni sulle tue prestazioni di trading possono essere fatte osservando in modo imparziale il tuo Trading Journal. Le valutazioni di esempio che puoi fare sono:

“Le mie operazioni swing hanno fallito più delle mie posizioni lunghe?”

“Le mie operazioni di shorting non valgono la pena?”

“Sto perdendo più soldi con HODLing piuttosto che prenotare profitti?”

Prestazioni quantificabili

Seguendo il vantaggio precedente, avere un Trading Journal mette tutto in bianco e nero e, soprattutto, in numeri. Ciò aiuta notevolmente i trader a valutare le loro prestazioni di trading, ripensare le loro strategie e modificare le impostazioni commerciali nelle prossime sessioni.

In una frase, gli obiettivi misurabili sono inseguimenti raggiungibili.

Riconoscere i modelli comportamentali

I trader possono riflettere sulle loro operazioni e identificare modelli che potrebbero inconsciamente sviluppare. Emozioni o modelli di trading comportamentali, redditizi o meno, possono essere un deterrente se non riconosciuti durante il trading. Perché?

Questo perché i modelli di trading basati sul comportamento raramente hanno limiti superiori e i trader spesso si lasciano trasportare. Pertanto, appoggiarsi a un Trading Journal e identificare i modelli consente ai trader di avere le loro strategie guidate dalle prestazioni piuttosto che dalle emozioni o dal comportamento.

Costruisci coerenza nelle strategie

Questo è un vantaggio cumulativo dei due punti precedenti. Una volta che la performance di trading è quantificata ed è disaccoppiata dalle emozioni, le negoziazioni sono puramente guidate da strategie supportate da numeri. Questo lo rende ripetibile e con una pratica sufficiente, cresce in coerenza nel trading.

La coerenza nelle strategie di trading aiuta i trader a rimanere raccolti anche durante i mercati ribassisti e altre condizioni di mercato incerte. Se non esiste una strategia coerente su cui puntare, i tempi incerti possono portare i trader a fare un giro poiché l’incertezza del mercato alimenta le negoziazioni guidate dalle emozioni.

Evita il trading d’impulso

Simile al vantaggio precedente, avere un Trading Journal limita i trader dal fare di tutto per fare soldi sul mercato. Questo di solito accade quando un piano costantemente redditizio va in tilt di punto in bianco. Ciò porta a fare trading in modo istintivo. E questo è generalmente un atto emotivo e compensativo per la perdita una tantum.

E prima che lo sappiamo, la reazione istintiva fa più male che bene, e la perdita si compone. In poche parole, il trading d’impulso sta giocando con il fuoco. Qui, avere un Trading Journal aiuta i trader a togliere le emozioni dall’equazione. Le operazioni istintive possono essere facilmente evitate in quanto scriverle in un diario rende il trader più consapevole e meno propenso ad aggiungere un commercio d’impulso in un libro di quelli redditizi.

Elementi chiave da includere in un Trading Journal

Avendo compreso i vantaggi di tenere un Trading Journal, approfondiamo ora quali dettagli devono essere inclusi.

Strumento

Una menzione piuttosto semplice, cioè lo strumento che hai scambiato. Con le criptovalute, puoi anche menzionare la piattaforma su cui è stato condotto il commercio.

Esempio: Bitcoin acquistato sulla rete Lightning. Venduto $MATIC su Binance CEX.

Data e ora

Le operazioni di timestamp sono molto cruciali in una rivista. Puoi anche aggiungere una sezione commenti a questo elemento e commentare se qualsiasi fattore specifico del tempo ti ha fatto impostare un particolare trade.

Ad esempio, sono entrato in uno swing trade – shorting Bitcoin (BTC) alle 11:00 IST del 1 ° febbraio 2022 – per sfruttare l’incertezza prevalente intorno alle criptovalute in India all’inizio della sessione di bilancio dell’Unione.

Direzione commerciale

Quale posizione stai cercando di mantenere nel commercio? Breve o lungo deve essere registrato. Per essere più precisi, è altamente raccomandato includere un probabile lasso di tempo per il commercio.

Questo ti assicura di essere distaccato dal commercio e se ti sbagli alla fine del lasso di tempo, rivaluti il commercio e non necessariamente HODL sempre.

Prezzo di entrata, prezzo di uscita e Stop Loss

Il prezzo al quale si sta entrando nel commercio è il prezzo di entrata. E il prezzo al quale esci da quel commercio è il prezzo di uscita.

Lo stop-loss è uno strumento per ridurre il ribasso sulle negoziazioni quando la tua chiamata va storta. Ora, includi il prezzo al quale hai impostato il tuo stop loss nel diario.

Dimensione dell’operazione

La percentuale del tuo “importo negoziabile” che entra in un trade specifico deve essere inclusa nel Trading Journal per valutare il rischio che viene intrapreso in un trade.

Esempio: se il tuo importo negoziabile è di $ 100 e decidi di fare trading su Bitcoin usando 70 $, significa che stai rischiando il 70% del tuo importo negoziabile su una singola operazione.

Profitti o perdite

Il risultato del commercio deve essere registrato nel giornale di trading. Questi possono essere sommati come un profitto o una perdita totale per un periodo di tempo specifico come una settimana o un mese di trading.

Pensieri

Ora, questo include i fattori qualitativi che sono stati considerati nella creazione del commercio. I fondamentali e le notizie esterne degli strumenti negoziati, gli strumenti di trading utilizzati per quel particolare commercio come supporto e resistenza e altri commenti possono essere aggiunti qui.

Quando rifletti su questo commercio, puoi renderti conto del processo di pensiero dietro di esso.

Esempio: Swing trading Bitcoin (BTC) mentre il prezzo salta oltre la sua media mobile a 50 giorni.

Come creare un Trading Journal?

Qualsiasi foglio di carta o applicazione mobile in cui è possibile compilare i dettagli sopra menzionati può essere il tuo Trading Journal. Ora, per comodità, Google Spreadsheets o Excel sono altamente raccomandati. Sono facilmente accessibili e modificabili. Le colonne per ciascuno dei dettagli di cui sopra devono essere aggiunte e il gioco è fatto: il tuo nuovo Trading Journal è pronto.

Inoltre, per rendere il diario più efficiente, puoi acquisire schermate dei grafici di trading annotati e allegarli al rispettivo trade sul foglio.

Inoltre, i calcoli possono essere automatizzati su Excel, il che ti fa risparmiare tempo prezioso durante il trading. Avere una cella “Totale” per il totale cumulativo di operazioni, profitti e / o perdite, le percentuali sono un must. Questi possono essere automatizzati per rispondere a domande come:

Come appare la mia performance giornaliera o settimanale?

Qual è il mio strumento di trading migliore e peggiore?

Le operazioni di cui il periodo di tempo hanno funzionato meglio per me.

Un perfetto “modello di Trading Journal” è un mito. I diari di trading sono personali e ogni trader deve esplorare le metriche pertinenti di cui ha bisogno o meno durante la creazione di un trade. Sulla base di questo, un Trading Journal deve essere personalizzato.

Per cominciare, ecco come potrebbe apparire il tuo Trading Journal.

Suggerimenti per mantenere un Trading Journal efficace

Rivedi regolarmente the trading journal

Non è sufficiente avere semplicemente un Trading Journal e registrare religiosamente le tue operazioni. È il modo in cui lo analizzi e impari da esso – che fa la differenza. Rivedere regolarmente la rivista è un must per i trader per identificare le loro carenze ed essere trader migliori.

Ora, la frequenza con cui si esamina è un punto chiave. Rivederlo alla fine di ogni sessione di trading può farti concentrare su punti minori, a volte, banali. Questo non è solo uno spreco di tempo, ma anche una ricetta per il disastro in quanto è più probabile che tu cambi continuamente la tua strategia mentre stai rivedendo frequentemente.

Anche le recensioni molto distanti non aiutano in quanto esiste un costo opportunità associato a ogni operazione e più velocemente trovi le tue carenze nella strategia, meglio è per te.

Quindi, trovare il giusto intervallo di tempo per rivedere il tuo Trading Journal è importante. I soliti intervalli di tempo delle tue operazioni di maggioranza possono essere un buon punto di partenza per trovare il momento giusto.

Utilizzare i grafici dei prezzi per visualizzare le prestazioni

Come accennato in precedenza, gli screenshot annotati dei grafici di trading possono essere aggiunti al Trading Journal per renderli più precisi e guidati dalle prestazioni. Traendo riferimento dalla citazione – le immagini ti dicono più di mille parole – i grafici dei prezzi sono una grande aggiunta al Trading Journal.

Riducono anche il tempo impiegato per registrare il diario dopo ogni operazione. Un’istantanea del grafico di trading e un’istantanea del commercio sono di solito più che sufficienti per i trader per dare un senso. Aiutano anche a evitare potenziali errori umani durante la registrazione di operazioni sotto tensione.

La visualizzazione delle prestazioni è un modo migliore per comprendere la tua psicologia di trading e come imposti le tue operazioni. Sono anche un’ottima fonte su cui appoggiarsi mentre si impostano operazioni simili in futuro.

Annota i takeaway chiave dopo ogni operazione

Oltre al contenuto fattuale che entra nel Trading Journal, ci sono altre informazioni che possono migliorare l’utilità della rivista. Puoi annotare come ti sei sentito mentre entravi nel commercio e cosa ti ha influenzato a farlo. Se hai ritardato la tua uscita, annota perché l’hai fatto.

Se qualche fattore esterno come un titolo di notizie sui “tassi di inflazione” o un tweet di Elon Musk ti hanno influenzato, scrivilo in modo che la prossima volta che scoppia una notizia simile, sai come rispondere. Le reazioni istintive possono essere evitate facilmente.

Inoltre, per motivi tecnici, se ritieni che un indicatore tecnico non sia sufficiente per sostenere il tuo trade, scrivilo.

Esempio: l’oscillatore stocastico è puramente guidato dalla quantità di moto. Dovrei abbinarlo a un indicatore basato sul volume per fare uno scambio più tecnicamente valido.

Conclusione

Un Trading Journal è un’arma chiave che può essere brandita dai trader per migliorare le loro prestazioni sul mercato. È una semplice scorciatoia per rimuovere pregiudizi ed emozioni dalle negoziazioni e lasciare che il tuo viaggio di trading sia guidato da prestazioni e numeri.

Oltre a mantenerne uno, l’analisi di un giornale di trading è ugualmente, se non di più, importante. Ciò ti consente di riflettere sulle tue operazioni, identificare i punti deboli e le aree su cui lavorare e, nel complesso, migliorare come trader. Spero che questo ti aiuti a diventare un trader migliore e migliorare i tuoi sforzi sul mercato.