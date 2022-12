Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Cos’è il ritorno assoluto?

Hai sentito persone parlare dei loro investimenti immobiliari: “Ho comprato quella casa per 30mila euro nel 2004.

Oggi vale 120mila euro! È cresciuto 4 volte in 15 anni.” Questo è un esempio di ritorno assoluto.

Quando si confronta il valore finale di un investimento con il prezzo al quale vi si è investito, la crescita sperimentata nel tempo è una misura del rendimento assoluto.

Ad esempio, hai investito Rs. 5000 in un fondo, diciamo 5 anni fa. Se il valore dei tuoi investimenti è di Rs. 6000 oggi, hai fatto un guadagno di Rs.1000 pari a un rendimento assoluto del 20% sul tuo investimento iniziale di Rs.

5000.

Lo svantaggio del rendimento assoluto è che non prende in considerazione il periodo di tempo. Nel caso di cui sopra un rendimento del 20% suona bene. Ma quando si ottiene in 5 anni, sembra attraente? Ma se si calcola il rendimento medio annuo per il periodo di 5 anni (CAGR), è solo del 3,7%. Il rendimento assoluto viene utilizzato per calcolare i rendimenti da fondi che hanno meno di un anno.

In tutti gli altri casi viene utilizzato il rendimento annualizzato (CAGR) che fornisce il rendimento medio annuo guadagnato da un investimento in un determinato periodo di tempo.