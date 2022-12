Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

I fondi azionari e di debito hanno fattori di rischio diversi?

I fondi azionari investono in azioni di società mentre i fondi di debito investono in obbligazioni di società e strumenti del mercato monetario.

Poiché questi fondi investono il nostro denaro in diverse attività, sono influenzati da fattori di rischio che influenzano le classi di attività sottostanti.

Le azioni sono influenzate dai movimenti del mercato. Quindi il rischio di mercato è il singolo fattore di rischio più importante che colpisce i fondi azionari. I fondi azionari internazionali affrontano anche un rischio valutario a causa delle fluttuazioni del tasso di cambio. I fondi azionari sono più soggetti a rischi economici e industriali poiché le azioni sono direttamente influenzate da fattori che influenzano l’ambiente commerciale ed economico di un’azienda.

Le obbligazioni sono influenzate dalle variazioni dei tassi di interesse poiché le obbligazioni non sono altro che una sorta di strumento di prestito. Pertanto, il rischio di interesse è il più grande fattore di rischio che colpisce i fondi di debito. Le obbligazioni sono anche soggette a declassamenti inadempienze e di credito, vale a dire la probabilità che un emittente di obbligazioni non rispetti i pagamenti nell’ambito dell’obbligazione o entri in una crisi finanziaria che potrebbe paralizzare la sua capacità di onorare i pagamenti delle obbligazioni.

Quindi i fondi del debito affrontano un significativo default e un rischio di credito.

Entrambi i tipi di fondi sono soggetti al rischio di liquidità, vale a dire che il gestore del fondo può avere difficoltà a vendere alcune partecipazioni del portafoglio se sono scarsamente negoziate o a causa della mancanza di domanda di tale titolo.