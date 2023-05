CATGIRL Coin è un progetto crittografico basato su NFT che offre una vasta gamma di casi d’uso nel mondo reale. Il token deflazionistico, noto come CATGIRL, è disponibile su PancakeSwap ed è stato creato da sviluppatori anonimi altamente qualificati, scrittori creativi e grafici di talento. Il progetto è stato concepito con una missione ben definita, espressa dall’acronimo CAT, che riflette l’impegno del team per migliorare costantemente la piattaforma e garantire la fiducia dei membri.

L’economia dei token di monete CATGIRL prevede una fornitura totale di 100 quadrilioni, di cui già il 50% è stato bruciato. Inoltre, il token può essere utilizzato per partecipare alla Kitty Lottery e richiedere premi istantanei. La nostra Tokenomics prevede una fornitura iniziale di 100.000.000.000.000.000, già bruciata per il 50%, una commissione per transazione del 0%, un blocco del 1% dell’assegnazione del team per 4 anni su DxSale e commissioni di transazione di acquisto e vendita.

In sintesi, CATGIRL Coin è un progetto crittografico innovativo e ben strutturato, che offre opportunità concrete di utilizzo a livello globale. Il team di sviluppatori anonimi e altamente qualificati lavora costantemente per garantirne l’efficacia e la sicurezza, assicurando la fiducia dei membri e degli investitori.

Cos’è la CATGIRL Coin: come acquistarla e previsioni 2023-2024

Come acquistare

Per acquistare la moneta CATGIRL è necessario seguire alcuni semplici passaggi che ti condurranno alla transazione. In primo luogo, è indispensabile aprire un conto sulla piattaforma di scambio suggerita e depositare la criptovaluta adatta (USDT) oppure la valuta fiat (Dollaro, GBP, EURO) sul tuo account. Successivamente, cerca la coppia CATGIRL/USDT e posiziona l’ordine d’acquisto. Infine, è importante attendere il completamento della transazione ed avere cura di conservare le monete CATGIRL nel tuo portafoglio. Garantiamo un’esperienza di acquisto affidabile ed efficace per i nostri clienti.

Previsioni

CATGIRL Coin offre agli utenti la possibilità di accedere alla funzione mystery box, che consente loro di ottenere NFT Catgirl con livelli di rarità diversi. Inoltre, grazie alla funzione Workshop della piattaforma, i titolari di token hanno la possibilità di personalizzare le loro Catgirls e altri oggetti della collezione con accessori e abbigliamento specifici, aumentando così il loro punteggio Nya in Cativerse e guadagnando premi in NFT Farming.

Tuttavia, il progetto presenta anche alcuni svantaggi, come l’anonimato del team di progetto e la mancanza di un caso d’uso specifico. Va infine sottolineato che CATGIRL Coin è un token destinato principalmente a intrattenere gli utenti e non offre necessariamente un’opportunità di investimento.

Quanto al prezzo futuro del token, è difficile prevedere in quanto dipende da molti fattori. Per quanto concerne i MemeCoins, CATGIRL Coin si distingue poiché offre anche la possibilità di personalizzare gli NFT.

Conclusioni

CATGIRL Coin si distingue per la sua piattaforma innovativa che consente agli utenti la personalizzazione degli NFT, all’interno del contesto divertente del token di intrattenimento. La nostra piattaforma offre un’opportunità di investimento sicura in CATGIRL Coin e altre criptovalute, consigliamo tuttavia sempre ai nostri clienti di condurre ricerche approfondite e di investire solo ciò che possono permettersi di perdere. Grazie alla nostra ineguagliabile esperienza nel campo delle criptovalute, siamo in grado di fornirti le informazioni più recenti e affidabili per aiutarti a compiere decisioni di investimento sagge e informative.