Cos’è l’indice Nasdaq-100 e Nasdaq Composite

Il Nasdaq è la seconda borsa valori più grande del mondo per valore azionario e la prima piattaforma di trading elettronico di titoli al mondo. Per capire meglio cos’è il Nasdaq e il Nasdaq Composite e l’indice Nasdaq 100, dai un’occhiata al nostro articolo qui sotto.

Cos’è il Nasdaq?

Nasdaq è l’acronimo di National Association of Securities Dealers Automated Quotations, definita come la borsa americana. Nasdaq è stata fondata nel 1971 dalla National Association of Securities Traders. Il Nasdaq è stato istituito per aiutare gli investitori azionari attraverso un sistema di trading automatizzato in grado di acquistare e vendere azioni nel modo più trasparente e veloce.

Tipi di indice Nasdaq

Come ogni borsa, il Nasdaq utilizza una raccolta di azioni per fornire un’istantanea delle prestazioni del mercato.

Il NYSE gestisce il Dow Jones Industrial Average (DJIA) come indice principale e il NASDAQ utilizza il Nasdaq Composite e il Nasdaq 100.

Nasdaq Composite

Il Nasdaq Composite misura la variazione di oltre 3.000 titoli negoziati sul Nasdaq. Il Nasdaq Composite è spesso indicato come “Nasdaq” ed è un indice comunemente citato da giornalisti e reporter finanziari.

I tipi di titoli nell’indice includono:

Certificato di fiducia americano – ADR

Azioni ordinarie

Il tasso di interesse sul conferimento di capitale a responsabilità limitata

Azioni ordinarie

Fondi comuni di investimento immobiliare (REIT)

Azioni di interesse dei possessori di SBI)

Monitoraggio delle scorte

L’indice include tutte le azioni quotate al Nasdaq, ma non include derivati, azioni privilegiate, fondi, fondi negoziati in borsa (ETF) o titoli di debito.

Nasdaq 100 ·

Il Nasdaq 100 misura le 100 maggiori società non finanziarie per valore di mercato quotate alla borsa Nasdaq. Queste aziende operano in vari settori, anche se i più grandi sono spesso legati alla tecnologia. Ogni anno, le società possono essere aggiunte o rimosse dal Nasdaq 100, a seconda del loro valore di mercato.

Nasdaq Biotechnology Index e Nasdaq Financial Index

Oltre ai due indici principali di cui sopra, il Nasdaq ha altri due sottoindici, tra cui il Nasdaq Biotechnology Index (Nasdaq Biotechnology Index) e il Nasdaq Financial Index (Nasdaq Financial 100).

Mentre il Nasdaq Biotechnology Index è un indice del mercato azionario costituito dai titoli di società quotate al Nasdaq nei settori biotecnologico o farmaceutico, l’indice finanziario Nasdaq è un indice di società finanziarie, tra cui banche e assicurazioni, società di intermediazione e società ipotecarie.

Differenza tra Nasdaq Composite Index e Nasdaq 100



Nasdaq Composito

Nasdaq 100 · Tempo di rilascio 1971 1985 Grandezza Più di 3.000 società sono quotate alla borsa Nasdaq Le 100 maggiori società per valore di mercato sono negoziate sulla borsa Nasdaq Criteri di valutazione È una società quotata esclusivamente al Nasdaq. Si tratta di uno dei seguenti tipi di titoli: Certificato di fiducia americano – ADR;

Azioni ordinarie; Tasso di interesse del conferimento di capitale a responsabilità limitata; Azioni ordinarie Fondi di investimento immobiliare (REIT); Azioni di interesse dei detentori (SBI); Monitoraggio delle scorte. È una società quotata esclusivamente al Nasdaq. Offerto pubblicamente sul mercato statunitense per tre mesi; Avere un volume medio minimo giornaliero di scambi di 200.000 azioni; Diffusione di relazioni trimestrali e annuali; La società non è in pericolo di fallimento o scioglimento. Elemento Ingegneria al 46,40%, Servizi al consumo al 20,16%, Sanità al 10,86%, Finanza all’8,59%, Industriale al 6,32%, Materiali di consumo al 5,49%, Petrolio allo 0,71%, Telecomunicazioni allo 0,70%, Materiale di base allo 0,47%, Altre utility allo 0,30%. La tecnologia rappresenta il 54% del peso dell’indice, I servizi ai consumatori sono rappresentati da aziende come catene di ristoranti, rivenditori e servizi di viaggio. Sanità, industria e telecomunicazioni. Alcune grandi aziende sono incluse nell’indice 1347 Proprietà Assicurativa Holdings, Inc. 21 VIA NET GROUP, 2U, 51 LAVORO, A-Mark Metalli Preziosi, AARONNE ABIOMED, AC Immune Ltd, AC MOORE ARTS & CRAFTS, Acacia Communications Inc Mela Microsoft, Amazzone Facebook, Alfabeto Intel Corp, Comcast Corp, Sistemi Cisco, Pepsico Adobe

Conclusione

Sopra, ti abbiamo appena fornito alcune conoscenze su cosa sia il Nasdaq e gli indici Nasdaq Composite e Nasdaq 100 e confrontando le differenze tra questi due indici. Spero che questa condivisione sia utile per voi che siete attivi nel campo dei titoli.