Luna Classic si riprenderà? Luna Classic è scambiato in una banda stretta. Tuttavia, ha raggiunto quasi 0,00007 oggi e potrebbe fare una corsa al di sopra di quel livello nelle prossime 48 ore

Esploriamo se Luna può riprendersi da più prospettive e utilizzare i dati storici e attuali sulle prestazioni per arrivare a una conclusione.

Luna Classic si riprenderà? Abbiamo raggiunto il fondo del mercato delle criptovalute?

Ci sono alcune prove iniziali che abbiamo raggiunto il fondo del mercato delle criptovalute. Ma ci vorranno tra 3-5 settimane per confermare se questo è davvero il caso.

Molte metriche come l’offerta di Bitcoin da parte dei minatori, i tecnici Bitcoin tra cui RSI / Elliot Waves e il calo dei prezzi del petrolio greggio stanno segnalando un cambiamento positivo dello slancio per Bitcoin che a sua volta significherebbe anche che anche Altcoin come Luna aumenterebbero.

Dopotutto, i prezzi delle criptovalute hanno iniziato a scendere subito dopo che l’inflazione statunitense ha violato il 6%. Se i prezzi del petrolio greggio continuano a scendere, è probabile che anche l’inflazione segua questa tendenza.

Già alcuni Altcoin sono già aumentati fino al 40% negli ultimi 7 giorni. Esempi: Matic, SAND, SHIB, AVAX, APE ecc. Ethereum è aumentato del 33% ed Ethereum è una sorta di indice per gli Alt dato che la maggior parte degli Alt usa ERC-20 un token dalla Blockchain di Ethereum.

Detto questo, c’è un rischio continuo che altri casi come LUNA possano emergere nei prossimi due mesi mentre la compressione della liquidità indotta dalla Fed entra pienamente in gioco

Luna Classic si riprenderà? $LUNC vs BTC ed ETH, Ultimi 5 giorni

Dopo aver lottato per rimanere sopra i 0,00006 dollari, Luna Classic sta ora sovraperformando BTC ed ETH.

Luna Classic si riprenderà? E il volume degli scambi?

Alti volumi di trading sono una buona prova della salute di una criptovaluta. Ci sono eccezioni come $LEOUSD, ma la maggior parte delle criptovalute che tendono ad avere volumi bassi sono altamente volatili o sottoperformano il mercato.

Guardando i dati sul volume di $LUNC negli ultimi 23 giorni, è molto chiaro che Luna Classic dipende anche molto dai volumi elevati affinché il prezzo aumenti. Sfortunatamente, i volumi di Luna Trading sono diminuiti negli ultimi 4 giorni. Questa non è una buona notizia per Luna Classic.

Luna Classic si riprenderà? Per concludere

Luna Classic può riprendersi? La risposta è SÌ, può riprendersi. Prevediamo che il mercato delle criptovalute si riprenderà nel quarto trimestre o nel primo semestre del prossimo anno.

BURN da solo sarà sufficiente per il recupero di Luna Classic? No, poiché ha bisogno di un enorme interesse dell’acquirente e l’interesse dell’acquirente non può essere guidato solo da Burn (chiedi all’esercito SHIB)

Quindi, ancora una volta, Luna Classic si riprenderà?

Come sapete, Ethereum è un hard fork di Ethereum Classic ed Ethereum Classic è ora open source. Mentre l’ETH è cresciuto del 282% negli ultimi 5 anni, ETC ha prodotto un rendimento negativo. Ma ETC ha raggiunto un picco del 1000% più il rendimento tra il 2017 e il 2021.

Pertanto, le possibilità di recupero di $LUNC sono buone se anche il mercato complessivo delle criptovalute si riprende. Con un piccolo team di sviluppo in cantiere, è necessario vedere se LUNC può differenziarsi dal resto, il che avrà un enorme impatto