XM.com: come fare per aprire dei conti aggiuntivi

Al fine di soddisfare le diverse esigenze degli investitori, XM consente ai suoi clienti di aprire diversi conti di trading sullo stesso conto utente. La facilità di aprire più conti e passare da uno all’altro è ciò che molti trader si aspettano.

Questo articolo ti mostrerà come aprire un conto di trading XM aggiuntivo.

1. Perché dovresti aprire un conto XM.com?

L’apertura di più account viene effettuata per scopi diversi:

Ad esempio, vuoi testare molte strategie di trading diverse. Questa segregazione di ogni strategia su un account ti aiuterà a tenere traccia di quanto bene funziona e confrontarla l’una con l’altra.

O semplicemente separa il tuo portafoglio per mercato, ad esempio, un account dedicato all’investimento in azioni, un account specializzato nel trading di criptovalute.

In generale, ogni persona avrà motivi diversi per aprire più conti di trading. Qualunque sia la ragione, XM ha studiato e sviluppato questa funzione per soddisfare le esigenze degli investitori.

2. Come aprire più conti XM.com?

Per aprire più conti di trading, assicurati di avere già un conto XM. Quindi segui questi passaggi:

Se non hai ancora un account XM, consulta le istruzioni complete qui.

Passaggio 1: accedi alla pagina dei membri del XM.com e fai clic su “Apri account aggiuntivo”.

Passo 2: Inserisci le informazioni sull’account come piattaforma (MT4 / MT5), tipo di conto (Standard, Micro, Ultra, Azioni), valuta di base del conto e leva.

Passo 3: Inserisci la password e conferma ancora una volta.

Passaggio 4: selezionare la casella “Dichiaro di aver letto attentamente e compreso l’intero contenuto dei Termini e condizioni, della Politica di esecuzione degli ordini, dell’Avviso di rischio, della Politica sul conflitto di interessi, del Programma di riferimento e dell’Informativa sulla privacy, che comprendo pienamente, accetto e accetto” e fai clic su “Apri conto reale”.

L’account aggiuntivo verrà impostato immediatamente e non è necessario caricare nuovamente i documenti (verifica). Puoi quindi iniziare ad accedere, depositare e fare trading come al solito.

3. Come tieni traccia dei tuoi account?

Nella pagina dei membri XM, puoi tenere traccia di tutti gli account che possiedi nella sezione “Informazioni sull’account”. Qui, puoi controllare e tenere traccia della tua situazione di profitti e perdite, saldo del conto, ecc. E apportare alcune modifiche se lo desideri.

Inoltre, puoi anche trasferire facilmente denaro tra conti XM o chiudere qualsiasi account quando non ne hai più bisogno.

Sopra c’è l’operazione per aprire più conti reali. Quando fai trading su XM, puoi aprire fino a 10 conti di trading e 1 conto azioni. L’aggiunta di un account è molto semplice, veloce e fatta direttamente su un account esistente senza richiedere nulla di più. Buon trading!