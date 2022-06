Cos’è Solana? La guida definitiva

Solana è una blockchain di livello 1 ad alta velocità creata nel 2017 che mira a scalare il throughput oltre ciò che viene comunemente raggiunto dalle blockchain popolari, come Ethereum e Bitcoin, mantenendo bassi i costi.

Vanta un meccanismo di consenso unico chiamato Proof-of-History che consente a Solana di elaborare le transazioni quasi istantaneamente.

Solana può teoricamente elaborare più di 50.000 transazioni al secondo senza soluzioni di ridimensionamento, grazie a questo meccanismo di temporizzazione fulmineo, che è una versione di proof-of-stake.

Solana ha anche un vivace ecosistema di token non fungibili (NFT) ed è stato recentemente supportato su OpenSea, il principale mercato NFT, dopo Ethereum. Grazie alle sue transazioni veloci ed economiche, forse gli appassionati e i creatori di NFT hanno chiamato Solana casa per i loro progetti NFT, quindi non sorprende che numerose applicazioni decentralizzate (DApp) in questo elenco siano correlate a NFT.

La catena layer-1 è stata la preferita da molti analisti quando si tratta di sfidare Ethereum, che lo ha spinto a una criptovaluta top-10. Tuttavia, Solana ha anche affrontato una serie di problemi e critiche, a causa dei tempi di inattività subiti dalla rete, motivo per cui sta affrontando una crescente concorrenza da parte di altri L1 emergenti e soluzioni di ridimensionamento Ethereum layer-2 (L2) come Arbitrum e Optimism.

Come funziona Solana?

Solana prende di mira il trilemma blockchain progettando un meccanismo di consenso unico che compromette il decentramento per massimizzare la velocità.

Più transazioni al secondo (TPS) una blockchain può supportare, più è scalabile.

Ma nelle blockchain decentralizzate, un throughput più elevato rallenta la blockchain a causa di piccole discrepanze nel tempo. Con le transazioni con timestamp locale, i nodi verificano i timestamp per convalidare le transazioni. Più nodi che verificano transazioni e timestamp richiedono più tempo.

Solana risolve questo problema avendo un nodo come leader che sequenzia i messaggi tra i nodi, che viene scelto in base a un meccanismo Proof-of-Stake.

Anche senza una fonte di tempo centralizzata ed esatta, i nodi beneficiano di un carico di lavoro ridotto, che porta ad un aumento del throughput.

Effettuando l’hashing dell’output di una transazione e utilizzandolo come input della seguente transazione, la rete crea una catena di transazioni, in altre parole, una cronologia delle transazioni, da cui il nome Proof-of-History.

Il più grande vantaggio di Proof-of-History è l’aumento del throughput, che consente a Solana di elaborare più di 50.000 transazioni al secondo. In pratica, la rete è stata per lo più in esecuzione a 1.000 – 2.000 TPS, che è ancora considerevolmente più di molte altre blockchain. Tuttavia, questo aumento della produttività ha un costo.

Le critiche che Solana affronta

Solana ha dovuto affrontare severe critiche su due argomenti: allocazioni elevate ai VC e ripetute interruzioni.

Il seguente video ha generato molta rabbia in Crypto Twitter alcuni mesi fa:

Solana è stato il bersaglio dei cripto-puristi, che lo accusano di avere un’allocazione eccessivamente elevata ai fondi di venture capital. Secondo un rapporto di Messari, Solana assegna effettivamente quasi la metà dei suoi token agli addetti ai lavori, cioè “tutti i token acquistati da team, società e VC”.

Tuttavia, questo è ancora meno rispetto ad altri layer-one, come Terra e Fantom, e quasi alla pari con una blockchain presumibilmente “sostenibile”, come Celo.

Non solo Solana è finita sotto esame, ma anche i progetti costruiti sulla blockchain di Solana. ZachXBT, un account su Crypto Twitter che ha ripetutamente denunciato pratiche disoneste nello spazio, ha detto questo:

Alcuni prestanome di Solana hanno risposto alle critiche. Ecco Anatoly Yakovenko, co-fondatore di Solana, sottolineando che non vede nulla di sbagliato in questo:

Raj Gokal, un altro co-fondatore di Solana, ha detto questo:

Le allocazioni VC non sono l’unico problema di Solana, però. L’altro sono le interruzioni ripetute che hanno iniziato a pesare pesantemente sul prezzo di SOL. Solana ha subito interruzioni non una ma più volte, spingendo gli utenti a criticarlo per essere poco più di un database leggermente decentralizzato. La sua ultima interruzione è stata la quinta dell’anno e la rete è rimasta inattiva per quattro ore e mezza prima che i validatori riavviassero la mainnet. Durante le interruzioni passate, gli utenti hanno subito liquidazioni sui protocolli DeFi di conseguenza, il che ha scatenato l’indignazione sui social media.

Come acquistare Solana

È possibile acquistare Solana (SOL) su molti scambi diversi. Ecco una guida passo-passo su come acquistare Solana su Binance.

1. Apri Binance e accedi al tuo account.

Hai bisogno di un account su Binance (o qualsiasi altra offerta di scambio SOL). Se non hai ancora un account, iscriviti a Binance e supera la verifica KYC. Puoi scegliere tra due opzioni (cerchiate nello screenshot): acquista criptovalute se non hai ancora criptovalute nel tuo account o fai trading per scambiare un’altra criptovaluta con SOL.

2. Seleziona SOL dal menu a discesa.

Fai clic sulla tua opzione di pagamento preferita (carta di credito in questo esempio) e scegli SOL dal menu a discesa. Verrai reindirizzato a un’altra finestra in cui dovrai aggiungere i dettagli della tua carta di credito per elaborare la transazione. Successivamente, puoi confermare la transazione.

3. Aggiungi una carta di credito ed elabora la transazione.

Per scambiare un’altra criptovaluta con SOL, vai a fare trading e seleziona converti dal menu a discesa. Vedrai la seguente opzione, in cui devi scegliere quale moneta vuoi scambiare con SOL (in questo caso USDT).

Dove acquistare SOL

SOL è disponibile in tutti i principali scambi centralizzati come Binance, FTX, Coinbase, Kraken, Huobi, Gemini, KuCoin, Bitfinex e Gate.io. È anche disponibile su scambi decentralizzati su Solana, come Raydium, Serum e altri.

Solana Portafogli

Phantom

Phantom è un portafoglio Solana semplice e intuitivo che è diventato il portafoglio più popolare sul mercato. Funziona come estensione del browser o su iOS e Android. Phantom non è custodiale e supporta portafogli hardware come Ledger Phantom offre anche l’autenticazione biometrica per una maggiore sicurezza.

Solflare

Solflare è un altro portafoglio non custodito che supporta scambi di token, staking e invio di token basati su SOL e Solana. È disponibile su desktop, dispositivi mobili o come estensione del browser. Solflare è molto popolare e rappresenta oltre $ 7 miliardi puntati tramite i suoi portafogli.

Solong

Solong è un altro portafoglio Solana basato su browser. È un portafoglio leggero con un’interfaccia semplice e disponibile solo su Chrome.

Ecosistema Solana

Nonostante i suoi problemi, la tecnologia impeccabile di Solana ha visto il suo TVL aumentare significativamente nel 2021. A differenza di altre blockchain, Solana vanta varie nicchie e casi d’uso, da DeFi su GameFi a un significativo settore NFT.

I migliori progetti DeFi su Solana

Serum: il principale scambio decentralizzato dell’ecosistema. Raydium: il più grande market maker automatizzato su Solana. Tulip Protocol: uno dei principali aggregatori di resa dell’ecosistema Jupiter: il principale aggregatore di liquidità di Solana. Soldex: un ambizioso DEX ad alta velocità.

Serum

FTX, precedentemente noto come Blockfolio, è uno scambio centralizzato popolare per il trading di derivati. È stato lanciato da un team di trader, guidato da Sam Bankman-Fried (SBF), una delle figure più conosciute nello spazio delle criptovalute. FTX è supportato da Alameda Research, anch’essa fondata da SBF, un hedge fund di trading crittografico e market maker nello spazio delle criptovalute.

FTX si distingue per le sue prestazioni impeccabili, con conseguente esecuzione rapida delle transazioni e tempi di inattività quasi pari a zero anche in tempi di maggiore volatilità del mercato. Ciò ha portato a un massiccio aumento del volume degli scambi in borsa. Ha anche acquistato i diritti di denominazione dell’arena Miami Heat e ha iniziato a costruire un mercato NFT, basato su Solana, sulla sua piattaforma. Inoltre, lo scambio è diventato (in)famoso per essere molto veloce a elencare nuovi token e introdurre nuovi prodotti innovativi, come i token di leva finanziaria che consentono agli investitori di speculare su attività con un’esposizione al rischio più elevata e nessun rischio di liquidazione.

Lanciato da FTX e Dalla Serum Foundation di Alameda, Serum è il principale DEX dell’ecosistema, che vanta un portafoglio ordini centrale on-chain e un motore di abbinamento, grazie alle prestazioni di Solana. Ciò consente agli utenti di scegliere il prezzo, le dimensioni e la direzione delle loro operazioni e di altri progetti per beneficiare della sua architettura, della liquidità avviata e del servizio di corrispondenza.

Il suo prodotto principale è il portafoglio ordini indipendente dagli asset per abbinare qualsiasi prodotto di trading basato su Solana. Ciò consente essenzialmente a Serum di avere le prestazioni di uno scambio centralizzato e consente una maggiore fonte di liquidità aggregata. Il suo wormhole token bridge collega Solana ad altre blockchain, ma è stato recentemente vittima di un enorme exploit da $ 320 milioni.

Raydium ·

Raydium è un DEX in esecuzione su un modello di market maker automatizzato (AMM) costruito su Solana. che sfrutta il portafoglio ordini centrale di Serum per fornire trading veloce e liquidità condivisa.

Raydium offre le caratteristiche standard dei protocolli del mercato monetario come uno scambio decentralizzato, l’agricoltura della liquidità e lo staking.

Come per qualsiasi protocollo su Solana, Raydium beneficia principalmente della velocità di transazione elevata e delle tariffe del gas quasi zero. Inoltre, ha accesso al flusso di ordini e alla liquidità dell’ecosistema Serum, riducendo lo slippage e la carenza di liquidità.

Tulip Protocol

Tulip Protocol, precedentemente noto come Solfarm, è un aggregatore di rendimento decentralizzato su Solana. Offre strategie di rendimento auto-compounding, il che significa che gli utenti possono impegnarsi in strategie di investimento più passive e coltivare il token TULIP nativo del protocollo.

Grazie alla sua agricoltura a rendimento con leva finanziaria, gli investitori possono aumentare il loro rendimento annualizzato e assumere posizioni più rischiose. A differenza di altri protocolli AMM, il protocollo Tulip offre un rapporto prestito-valore piuttosto elevato dell’85%. È uno dei pochi protocolli di coltivazione della resa su Solana fino ad oggi.

Jupiter

Jupiter è un aggregatore di liquidità che cerca i migliori prezzi in tutto l’ecosistema Solana. Combina più di una dozzina di diverse fonti di liquidità, sia market maker automatizzati che portafogli ordini.

In totale, oltre 860 token possono essere scambiati su Jupiter e costituiscono il 2% delle transazioni senza diritto di voto su Solana al giorno.

L’algoritmo Jupiter supporta il routing swap multi-hop e il trade splitting.

Una route multi-hop consente scambi di token in una singola transazione anche se questi token non possono essere scambiati direttamente l’uno con l’altro. Facilita anche una migliore scoperta dei prezzi poiché migliora l’efficienza del mercato tra diversi token.

Gli swap di divisione inviano operazioni a diversi scambi per ridurre lo slippage e migliorare il prezzo al quale viene abbinato un trade.

Soldex ·

Soldex è uno scambio decentralizzato senza autorizzazione e non custodiale che consente il trading perpetuo di qualsiasi coppia di trading quotata. Vanta pool di liquidità incentivati in modo efficiente e un’esperienza di trading fluida con regolamento in tempo reale e swap ultraveloci. In futuro, Soldex si sforza di diventare il principale DEX di Solana.

Alfprotocollo

Alfprotocol è un protocollo di liquidità per l’agricoltura a leva e senza leva finanziaria. Implementa una versione su misura di un market maker automatizzato basato su invarianti. Alfprotocol contribuisce a Solana consentendo posizioni di fornitori di liquidità con leva finanziaria in pool AMM e protocolli di yield farming.

Migliorando l’efficienza del capitale, Alf facilita la creazione di mercati liquidi e collega gli investitori avversi al rischio con protocolli di prestito che ospitano fornitori di liquidità affini al rischio.

Solanio

Solanium è una soluzione di prestito all-in-one decentralizzata per Solana. Offre un portafoglio integrato, un DEX, la gestione delle transazioni e un launchpad decentralizzato. Solanium si concentra sul miglioramento dell’esperienza utente rispetto a progetti comparabili e dà priorità al decentramento.

LP Finance

LP Finance è un protocollo di prestito senza interessi su Solana. Gli utenti possono collateralizzare più di 20 token diversi per prendere in prestito una stablecoin sintetica coniata dal protocollo. Altri servizi includono la vendita allo scoperto di criptovalute come BTC, ETH e SOL con leva fino a 20x.

LP Finance offre anche un servizio Liquidity Pool 2.0 che accoppia la stablecoin coniata sinteticamente con altre attività e paga premi liquidatori ai fornitori lp per le posizioni liquidate. Infine, può essere utilizzato anche come app di pagamento mobile.

Trush

Trush è un protocollo bancario DeFi di nuova generazione che offre servizi di prestito e prestito, nonché pagamenti di puntata e peer-to-peer.

Mira a fornire una piattaforma di prestito user-friendly e disponibile a livello globale che collega i prestatori con i mutuatari che cercano di generare entrate, pur mantenendo un prestito rotativo. La sottosezione Trush Payments del protocollo dovrebbe portare l’attività bancaria ai non bancari emettendo carte Trush personalizzate per i pagamenti.

Enrex

Enrex è un gateway DeFi per le quote di carbonio e i mercati dei certificati di energia rinnovabile. Gli utenti possono scambiare certificati energetici e quote di carbonio attraverso il token ENRX e contribuire a salvare l’ambiente compensando le loro emissioni di carbonio.

Enrex mira a lanciare solo IDO e IEO sostenibili e a emissioni zero e tiene traccia delle criptovalute per la loro sostenibilità.

Magic Eden

Magic Eden è probabilmente il miglior mercato NFT su Solana grazie alla sua selezione di collezioni NFT di alta qualità. Rappresenta oltre il 90% del trading sul mercato secondario su Solana. Magic Eden deve parte della sua popolarità al suo servizio di quotazione gratuito, anche se c’è una commissione di transazione del due percento.

Magic Eden non si ferma ad essere un marketplace NFT ma è anche un DAO e un trampolino di lancio per altri progetti. Inoltre, fornisce una sezione dedicata per giochi e servizi API ad altre piattaforme.

La piattaforma brilla con le sue intricate statistiche di aste e collezioni che ti consentono di filtrare per diversi tratti e prezzi. Questo ricorda OpenSea, il mercato NFT leader di mercato su Ethereum.

Magic Eden gode anche del sostegno di fondi di venture capital come Sequoia, Coinbase Ventures e Alameda Research.

Solsea

Solsea.io è un altro popolare mercato Solana NFT che brilla offrendo diversi strumenti di conio come un calcolatore di rarità, classifiche di raccolta e un servizio di verifica per le collezioni popolari. Queste collezioni sono verificate dal team Solsea e ricevono un segno di spunta blu accanto al loro nome.

Solsea offre anche un servizio di licensing per le collezioni. I venditori possono specificare come gli acquirenti possono utilizzare il loro lavoro e possono definire licenze commerciali o solo private. Fornisce anche un calendario per le prossime zecche NFT e ha lanciato la First 100 Virtual NFT Art Fair che mira a presentare pionieri e early adopter. Solsea addebita commissioni di transazione del tre percento.

Solanart

Solanart è un importante mercato Solana NFT che elenca molte collezioni Popolari Solana NFT come Degenerate Ape Academy, Aurory, Abstractica, SolPunks e altri. È un mercato curato, il che significa che le collezioni devono passare un processo di applicazione dalla piattaforma in modo da non diluire la qualità delle collezioni.

I collezionisti possono cercare vari NFT in base alle loro caratteristiche e acquistare e vendere NFT Solana in base alle loro esigenze. Solanart addebita una commissione di transazione del 3%. Inoltre, il creatore di NFT può scegliere che tipo di royalties vogliono ricevere, che non sono incluse nelle commissioni della piattaforma.

Metaplex

Metaplex è un insolito mercato NFT perché funziona come la tua vetrina per le collezioni NFT. I progetti NFT sono elencati in conformità con le linee guida e gli standard del mercato, il che può essere un vantaggio per alcune collezioni ma uno svantaggio per altre. In sostanza, Metaplex funziona come l’equivalente Shopify dei mercati NFT.

Elenca anche collezioni popolari come Solana Monkey Business, Degen Ape Academy, Genopets, Nyan Heroes e altri e offre integrazioni sociali e strumenti di sviluppo.

Per i collezionisti e i creatori di NFT più avanzati, Metaplex merita sicuramente di essere esaminato.

Alpha

Alpha è un mercato Solana NFT che è molto simile a OpenSea e offre molte delle stesse opzioni come filtri di proprietà, strumenti di creazione e opzioni di elenco comuni. Ha anche una collezione NFT su misura chiamata “Piggy Sol Gang” che può essere puntata sul suo sito web. Alpha addebita una commissione del 2% sulla piattaforma.

Digital Eyes

Digital Eyes afferma di essere il primo mercato Solana NFT “aperto” che è ancora nella sua fase alfa e elenca solo le collezioni verificate. Ha una funzione di ricerca limitata ma elenca alcune collezioni popolari come Solana Monkey Business, Thug Birdz, Solarians e Degenerate Ape Academy. Con il calendario della zecca, i collezionisti NFT possono pianificare le prossime zecche.

Digital Eyes addebita solo una commissione di transazione del 2,5%.

Exchange

Exchange è un mercato Solana NFT focalizzato sull’arte unica e curata da creatori indipendenti. Rispetto ad altri mercati NFT, ha un’alta percentuale di collezioni d’arte, illustrazioni, fotografie e altre opere d’arte selezionate a mano.

Inoltre, Exchange vanta un Creators Portal con una dashboard integrata per artisti e creatori per gestire le loro collezioni.

La commissione della piattaforma su Exchange è del 2,5% standard e offre strumenti di conio come un calcolatore di rarità e filtri di ricerca.

Artz ·

Artz è l’autoproclamato primo mercato NFT veramente decentralizzato su Solana. In questo modo, la piattaforma cerca di distinguersi da alcuni degli altri mercati che potrebbero essere più centralizzati.

Artz offre varie opzioni di elenco e strumenti di conio e promette di pubblicare un’app mobile per il suo mercato. Inoltre, ha una funzione di verifica dell’utente per migliorare la sicurezza della piattaforma. La piattaforma si distingue anche per la sua commissione di transazione di solo il due percento.

Solport ·

Solport è un mercato Solana NFT con strumenti standard come filtri di rarità, aste degli utenti e notifiche di attività del mercato tramite Discord e Telegram. Le collezioni di spicco includono Solana Monkey Business e Realm Kings Mutant. La funzione di riscatto di Solport è la commissione di transazione del due percento inferiore al solito.

Supadrop ·

SupaDrop è un mercato NFT di nicchia che si concentra su creatori indipendenti con autentica arte digitale. Gli artisti possono pubblicare opere che sono state create in vari modi, come dipinti, arte 3D o video. Sponsorizza Artist Drop Part Sessions ogni settimana per gli artisti per promuovere il loro lavoro su Supadrop.

La piattaforma addebita una commissione di transazione del 2,5%.

Le migliori app Web3 su Solana

Star Atlas: un MMORPG di successo. Aurory: un gioco fantasy NFT. Stepn: un’app di fitness web3. Audius: una piattaforma di streaming musicale decentralizzata. Samoyedcoin: la moneta meme nativa di Solana.

Star Atlas

Star Atlas è un gioco online multiplayer di massa blockchain di nuova generazione. Ambientato in un ambiente spaziale futuristico, il gioco ruota attorno a tre fazioni e alla loro battaglia per le risorse e l’influenza politica. Basato su Unreal Engine 5, Star Atlas presenterà grafica fotorealistica e ambienti in tempo reale.

Il gioco combina diversi generi come il combattimento, l’esplorazione spaziale, la simulazione di volo e la strategia. Come con altri giochi blockchain, le risorse acquisite nel gioco sono tutte NFT e possono essere scambiate con altre criptovalute.

Il gioco ha un modello di economia a due token composto da ATLAS e POLIS. ATLAS è la valuta di gioco che i giocatori acquisiranno giocando e commerciando con altri giocatori. POLIS è il token di governance del gioco che servirà per la governance in-game, oltre a influenzare le decisioni riguardanti lo sviluppo di Star Atlas.

Aurory

Aurory è un gioco di ruolo ambientato in un universo retro-futuristico che ruota attorno a una serie di NFT chiamati Aurorians. I giocatori possono impegnarsi in una modalità giocatore solista, in cui seguono la ricerca di Helios, un gatto retro-futuristico che compie missioni e combatte avversari che possono essere guadagnati come NFT. Questi possono essere scambiati o utilizzati in seguito nella modalità multiplayer del gioco.

Aurory replica il successo di Axie Infinity (AXS) e il suo IDO è stato il più grande IDO su Solana. Il gioco offrirà anche la proprietà della terra nel suo metaverso e un Aurory Championship Tour annuale, in cui i giocatori potranno vincere oggetti rari e premi in denaro significativi.

Stepn

STEPN (GMT) è un’app di lifestyle web3 che ha aperto la strada al movimento move-to-earn. In sostanza, STEPN è un’app di fitness che combina l’esercizio fisico con la possibilità di guadagnare il suo token GMT acquistando scarpe da ginnastica NFT personalizzate che indossi mentre ti alleni. Ciò ha reso STEPN una delle applicazioni in più rapida crescita nel 2022.

STEPN offre diverse modalità come una modalità solista, una modalità maratona e altre modalità multiplayer in futuro. Gli utenti acquistano scarpe da ginnastica NFT con SOL e lasciano che l’app segua i loro movimenti mentre camminano o si allenano. Più l’utente si muove, più GMT può guadagnare e far salire di livello le sue sneaker NFT, acquistarne di più potenti o incassare i suoi token.

Con la combinazione di un concetto esistente (applicazioni di fitness) con la monetizzazione attraverso la crittografia, STEPN ha sbloccato un campo completamente nuovo di applicazioni interessanti e probabilmente rimarrà rilevante per il prossimo futuro.

Audius ·

Audius è una piattaforma di streaming musicale decentralizzata che mira a rimuovere le inefficienze nell’industria musicale, come i diritti non trasparenti, la proprietà e l’eccessiva presenza di intermediari.

Audius lo fa allineando gli interessi dei vari stakeholder del settore: artisti, fan e operatori di nodi.

Gli artisti possono pubblicare contenuti sul registro dei contenuti della piattaforma, con musica in streaming con una qualità comparabile a Spotify e Google Play Music.

I fan possono ascoltare musica gratuitamente e saranno in grado di supportare i loro artisti preferiti puntando AUDIO sulla piattaforma.

Inoltre, i nodi possono aiutare a mantenere la disponibilità del contenuto sul protocollo o migliorare le query degli utenti attraverso l’indicizzazione dei metadati. Entrambe le cose accadono tramite lo staking.

Samoyedcoin

Samoyedcoin è la moneta meme nativa di Solana che è uno scavo a Dogecoin. Ruota attorno a Samoiedo, una razza di cani dell’Europa orientale e la stessa razza che possiede Anatoly Yakovenko, fondatore di Solana.

La moneta è stata portata in vita nell’aprile 2021 e da allora è diventata la “mascotte e ambasciatrice” della blockchain. Ora ci sono NFT SAMO e un negozio SAMO Swag con merce a tema cane. A differenza di altre monete per cani, Samoyedcoin non è completamente di proprietà della comunità, con il team principale che riserva un’allocazione del 3,9%.