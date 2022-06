Shiba Inu vs Dogecoin – Qual è un acquisto migliore?

Sia SHIB che DOGE hanno forti prospettive di crescita. Sono scambiati a minimi massicci mentre i loro fondamentali core stanno diventando più forti. Shiba Inu ha recentemente lanciato un Metaverse e una soluzione di ridimensionamento layer-2. Molte delle migliori organizzazioni ora adottano Dogecoin per i pagamenti, tra cui Tesla.

Mentre è probabile che i due si comportino bene a lungo termine, la tokenomics deflazionistica di SHIB gli dà un vantaggio rispetto a DOGE.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu ha fatto la storia nel 2021 come una delle criptovalute più performanti di sempre. Shiba Inu è stato lanciato nell’agosto 2020 e a novembre 2021 è aumentato del 48.000.000%. Tuttavia, per la maggior parte del 2022, le cose non sono state rosee per Shiba Inu.

Shiba Inu è attualmente in calo di oltre l’80% rispetto ai massimi di novembre 2021.

Nonostante il crollo dei prezzi sia principalmente una funzione del più ampio mercato delle criptovalute, l’ecosistema Shiba Inu sta crescendo rapidamente. Ad esempio, Shiba Inu ha recentemente lanciato un Metaverse e una soluzione layer-2 per aiutare a scalare e ridurre i costi di transazione. Anche l’adozione di SHIB per il pagamento sta crescendo, il che indica il potenziale di Shiba Inu come criptovaluta che probabilmente rimbalzerà una volta terminato il mercato ribassista.

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin è la più antica moneta meme. Mentre è stato creato come una moneta scherzosa, Dogecoin ha mantenuto la sua posizione come una delle migliori criptovalute per capitalizzazione di mercato dal 2013. Tuttavia, Dogecoin ha iniziato a fare notizia solo nel 2020 dopo che Elon Musk si è interessato. I suoi tweet su Dogecoin lo hanno visto pompare e registrare guadagni del 12.000% entro aprile 2021.

Da allora, Dogecoin è stato in una correzione e ha lottato per ritestare i suoi massimi storici.

A parte questo, l’adozione di Dogecoin continua a crescere e molte grandi aziende ora accettano pagamenti Dogecoin. Questi includono i Dallas Mavericks e Tesla, che ora vendono parte della loro merce a basso costo in Dogecoins.

Man mano che l’adozione cresce, Dogecoin ha buone possibilità di esibirsi bene una volta che il mercato diventa di nuovo rialzista. I fondamentali stanno migliorando e Dogecoin nel 2022 è miglia avanti rispetto a dove era nel 2020. Scopri dove acquistare DOGE qui.

Qual è un acquisto migliore?

Sia Dogecoin che Shiba Inu sono tra le migliori monete meme su cui scommettere a lungo termine. Tuttavia, in termini di guadagni assoluti, le probabilità favoriscono Shiba Inu come probabile vincitore dei due. Questo a causa della sua tokenomics deflazionistica. SHIB ha anche un ecosistema più robusto che include un Metaverse.

Conclusione

Mentre sia Shiba Inu che Dogecoin hanno il potenziale per una crescita a lungo termine, SHIB potrebbe funzionare meglio. Ha un ecosistema più esteso e la sua tokenomica deflazionistica favorisce la crescita del valore a lungo termine.