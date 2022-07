Shiba Inu SHI Stablecoin: cos’è, dove acquistarla

La stablecoin SHI potrebbe essere lanciata nei prossimi sei mesi.

In mezzo a tutta l’incertezza intorno alle stablecoin, la stablecoin SHI verrà comunque lanciata nel 2022, secondo Shytoshi Kusama.

Scrivendo in un nuovo post sul blog, il leader di Shiba Inu ha ribadito che, nonostante il recente crash delle criptovalute Luna, SHI è ancora in fase di sviluppo.

Tuttavia, sembra essere leggermente cambiato rispetto alla visione originale algo-stablecoin.

Con il post che rivela anche il tanto atteso token TREAT verrà lanciato, ecco le ultime su SHI.

Shi Stablecoin verrà lanciata nel 2022

Shytoshi ha iniziato il suo aggiornamento su SHI affrontando l’ovvio elefante nella stanza, l’algo-stablecoin collassa. Poiché SHI è stata descritta come una stablecoin algo dal fondatore di Shiba Inu Ryoshi, ciò ha sollevato alcune preoccupazioni in quanto TerraUSD ha depegged.

“Inutile dire che SHI è una preoccupazione dopo aver visto altri token stabili crollare e miliardi di dollari essere completamente cancellati dal mercato”, ha detto Shytoshi.

Secondo Shytoshi, lo sviluppo di SHI è stato più indipendente rispetto ad altri progetti, provenienti da “un gruppo di sviluppatori nella nostra rete decentralizzata”.

Shytoshi ha detto che questo gruppo ha presentato una versione di SHI che eviterà i problemi che altre stablecoin fallite hanno incontrato.

Non sono stati forniti dettagli su cosa sarà esattamente. Invece, Shytoshi lo ha descritto come un “protocollo sperimentale” e ha detto che maggiori dettagli si avvicineranno al lancio.

Shytoshi ha anche detto che TREAT aiuterà a fornire equilibrio per SHI. Mentre questo sembra che potrebbe essere TREAT come garanzia per SHI, i commenti su Shiba Discord suggeriscono che questa formulazione significa bilanciare in un senso diverso, non ancorato.

Per quanto riguarda il lancio, SHI si unisce a Shibarium e Shiba Inu Game in programma per il rilascio nel 2022.

Naturalmente, questo è soggetto a modifiche.

L’ultimo aggiornamento che circonda SHI è arrivato a maggio 2022 da un altro post sul blog di Shytoshi. Qui, ha detto che SHI sarebbe entrato presto nei test e che lo sviluppo stava progredendo bene.