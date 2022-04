Cos’è Velas: una catena Layer-1 scalabile e compatibile con EVM

Nella corsa per produrre la piattaforma di smart contract più veloce e capace, le blockchain di solito devono scendere a compromessi su almeno una delle tre funzionalità: velocità, sicurezza o decentralizzazione.

Velas, una catena di contratti intelligenti che sfrutta il consenso ibrido (Proof-of-Stake con Proof-of-History), cerca di distinguersi dalla concorrenza affrontando tutte e tre le questioni in bilico sul trilemma blockchain senza compromessi.

Cos’è Velas (VLX)?

Velas è una catena ibrida EVM/eBPF completa che offre elevata sicurezza, scalabilità e prestazioni, mantenendo la finalità delle transazioni a soli 1,2 secondi e le emissioni di carbonio al minimo indispensabile.

Come piattaforma di smart contract, Velas è costruita per ospitare la prossima generazione di applicazioni decentralizzate (dApps) e combina la sicurezza e la velocità di un sistema di consenso ibrido con le funzionalità della Ethereum Virtual Machine (EVM)).

L’utilità nativa di Velas e la moneta del gas sono conosciute come VLX. Questo viene utilizzato per una varietà di scopi all’interno dell’ecosistema Velas, tra cui il pagamento per le transazioni e le operazioni di smart contract e il supporto del suo sistema di consenso attraverso lo staking.

La piattaforma Velas è stata costruita da un team diversificato composto da ingegneri, crittografi, ricercatori e matematici. A capo dell’operazione ci sono il team di livello C della piattaforma, composto dal co-fondatore e CIO Alex Alexandrov, dal CEO Farhad Shagulyamov, dal COO Shirly Valge e dal CTO Roman Cherednik.

Velas è stata fondata nel 2019 e la sua mainnet è stata pubblicata poco dopo. Ora, la piattaforma sta crescendo in popolarità tra gli sviluppatori di dApp e gli utenti DeFi, grazie alla sua velocità, efficienza e potenti risorse di sviluppo.

La blockchain di Velas ospita attualmente una varietà di app DeFi, tra cui il gioco play-to-earn Velhalla e AstroSwap, una suite DEX e DeFi completa. Velas sta anche costruendo una manciata di prodotti in-house, tra cui Velas Account, Velas Vault e Velas Wallet.

Come funziona Velas?

Costruendo sulla base del codice Solana, Velas ha iniziato con un framework per una blockchain altamente scalabile in grado di supportare dApp su scala mondiale. Questa base di codice è stata ampliata con una varietà di funzionalità progettate per migliorarne il decentramento, l’accessibilità e l’usabilità

Velas sfrutta una varietà di innovazioni per risolvere il trilemma blockchain, raggiungendo un equilibrio tra sicurezza, decentralizzazione e scalabilità. Queste innovazioni includono una macchina virtuale all’avanguardia per il funzionamento sicuro di contratti intelligenti, nonché un protocollo di consenso efficiente che consente a qualsiasi numero di nodi di mantenere l’integrità della rete partecipando alla convalida delle transazioni.

La blockchain di Velas è in grado di sostenere fino a 75.000 transazioni al secondo mantenendo le commissioni di transazione fino a $ 0,00001.

Grazie al supporto di Velas per la macchina virtuale Ethereum, gli sviluppatori possono portare direttamente le loro applicazioni da Ethereum (e altre catene compatibili con EVM come Polygon e Avalanche) a Velas senza bisogno di modifiche. Ciò consente agli sviluppatori di creare le proprie applicazioni nel popolare e versatile linguaggio di programmazione Solidity, contribuendo a ridurre le barriere all’ingresso. In alternativa, gli sviluppatori possono distribuire sulla catena nativa Velas e sviluppare le loro applicazioni in altri linguaggi popolari come C e Rust.

La piattaforma Velas attualmente funziona come un sistema ibrido, con uno spazio nativo e uno spazio EVM, ognuno dei quali ha il proprio esploratore di blocchi ma forma ancora un unico libro mastro. Le risorse possono essere scambiate tra i due spazi con una transazione atomica.

Velas utilizza una rete di cluster per mantenere le sue operazioni. Ogni cluster è composto da un insieme di validatori incaricati di garantire l’integrità del suo libro mastro. I nodi validatori sono liberi di unirsi a un cluster e partecipare al processo di convalida in cambio di una frazione della sua emissione di token. Gli utenti possono anche delegare i loro token a un validatore per una quota di questa ricompensa.

Velas sta attualmente operando sulla versione 3.0 del suo stack tecnologico, che include sia uno spazio nativo basato su Solana che uno spazio EVM. Più di 75 prodotti sono attualmente in fase di costruzione sulla piattaforma e sono destinati a essere implementati nel corso del 2022 e oltre.

Tabella di marcia Velas

Come piattaforma ambiziosa che cerca di affrontare alcune delle sfide più durature nello spazio blockchain, Velas ha una serie di elementi chiave della roadmap che sta cercando di fornire nei prossimi mesi, tra cui:

Migliorare l’EVM: Velas sta cercando di espandere le capacità della sua implementazione di Ethereum Virtual Machine aumentando la sua velocità, semplificando il suo flusso di integrazione DApp e aumentando la compatibilità con gli strumenti nel resto dell’ecosistema EVM.

Velas sta cercando di espandere le capacità della sua implementazione di Ethereum Virtual Machine aumentando la sua velocità, semplificando il suo flusso di integrazione DApp e aumentando la compatibilità con gli strumenti nel resto dell’ecosistema EVM. Velas Account : Velas sta costruendo una soluzione di autenticazione senza password che consente l’interazione con le DApps fornendo al contempo una comodità simile a PayPal e una copertura simile a quella di un account Google senza sacrificare la sicurezza degli utenti.

: Velas sta costruendo una soluzione di autenticazione senza password che consente l’interazione con le DApps fornendo al contempo una comodità simile a PayPal e una copertura simile a quella di un account Google senza sacrificare la sicurezza degli utenti. Volta Velas: Velas Vault è una soluzione imminente che consente l’archiviazione decentralizzata di segreti e chiavi private. Ciò consente vari casi d’uso, come la custodia decentralizzata di risorse native di altre blockchain (BTC, ETH, ERC-20, BEP-20, ecc.).

Cosa rende Velas unico?

Velas mira a rendere il web 3.0 più accessibile, democratico ed efficiente senza sacrificare velocità e sicurezza. Alcune delle proprietà che lo aiuteranno a raggiungere questo obiettivo includono:

Ultra Scaling

La blockchain di Velas è attualmente in grado di sostenere oltre 75.000 transazioni al secondo (TPS). Per mettere questo in prospettiva, Bitcoin può attualmente sostenere circa 7 TPS, mentre Ethereum può gestire circa 15 TPS. Velas raggiunge questo livello di scalabilità completamente on-chain, senza fare affidamento su soluzioni layer-2 o partizioni multiple.

Integrazione EVM

Velas ha una propria implementazione della macchina virtuale Ethereum, che consente agli sviluppatori di costruire sulla piattaforma senza dover imparare nuovi set di strumenti e linguaggi. Ciò garantisce che gli utenti regolari possano interagire facilmente con la blockchain velas poiché ora supporta il portafoglio Web 3.0 più popolare : MetaMask.

Carbon Neutral e rispettoso dell’ambiente

Velas è progettato per essere molto più rispettoso dell’ambiente rispetto alle piattaforme concorrenti, un fatto che deriva in gran parte dal suo sistema di consenso ibrido ultra-efficiente che combina Proof-of-Stake con Proof-of-History.

Gli oltre 100 nodi e validatori della piattaforma utilizzano solo una piccola frazione dell’elettricità delle piattaforme concorrenti, sfruttando al contempo le compensazioni di carbonio per mantenere la neutralità del carbonio.

Programma di sovvenzioni

Nell’agosto 2021, Velas ha presentato il suo programma di sovvenzioni, progettato per alimentare la crescita e lo sviluppo dell’ecosistema Velas e stabilire l’infrastruttura per il Web 3.0.

Offrendo fino a $ 100.000 per progetto, Velas sta principalmente cercando di finanziare applicazioni DeFi cornerstone, progetti che sfruttano nuove primitive finanziarie e quelli che aiutano a fornire i vantaggi della blockchain a un vasto pubblico.

Oltre al finanziamento diretto, Velas assiste le startup con reclutamento, networking, marketing, supporto tecnico e altro ancora per aiutare a massimizzare le loro possibilità di successo.

Open Source

Velas fornisce agli sviluppatori un framework completamente open source per la creazione di prodotti potenti senza i soliti ostacoli. Poiché la piattaforma è completamente senza autorizzazione, chiunque può aiutare a costruire l’ecosistema Velas e contribuire al codice del protocollo principale.

Scuderia Ferrari Partnership

Velas ha recentemente stabilito una partnership pluriennale con la Scuderia Ferrari. Come parte della partnership, il marchio Velas sarà blasonato sulle auto da corsa di Formula 1 della Ferrari, contribuendo a fornire un’esposizione a lungo termine per il marchio, aprendo al contempo la strada a ulteriori iniziative condivise tra i due marchi.