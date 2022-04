Cos’è Vires Finance? Un protocollo di liquidità decentralizzato sulle Waves

in

Blockchain ha dimostrato di essere una tecnologia potente con applicazioni essenzialmente in ogni settore. Tuttavia, il suo potenziale dirompente è stato dimostrato al meglio nel settore finanziario, dove le piattaforme e i protocolli basati su blockchain stanno inaugurando una nuova rinascita finanziaria che vede gli individui avere un vero controllo sulle loro finanze.

Tra queste piattaforme, i protocolli di liquidità decentralizzati hanno probabilmente raccolto il maggior slancio, a causa del notevole miglioramento dell’efficienza che offrono rispetto alle tradizionali banche centralizzate, istituti di credito e broker.

Vires Finance mira a fornire questi benefici alle masse attraverso un protocollo di prestito e prestito facile da accedere, intuitivo e potente costruito su Waves.

Cos’è Vires Finance (VIRES)?

Lanciato a luglio 2021, Vires Finance è una popolare piattaforma di liquidità condivisa decentralizzata costruita sulla blockchain waves.

Come protocollo di liquidità basato sul pool, Vires consente agli utenti di depositare liquidità per guadagnare rendimenti e / o prendere in prestito attività a un tasso di interesse equo e trasparente.

Al momento della scrittura, Vires Finance ha poco più di $ 1,8 miliardi di asset basati su Waves bloccati nel protocollo ed è la seconda app DeFi più popolare sulla blockchain Waves. Il cuore della piattaforma è il token di utilità VIRES.

Questo può essere utilizzato per partecipare alla governance della piattaforma e gli utenti che bloccano i loro token condivideranno una frazione di qualsiasi reddito generato. Viene anche utilizzato per fornire una ricompensa aggiuntiva ai fornitori di liquidità e un bonus ai mutuatari.

Come funziona Vires Finance?

Come protocollo di liquidità senza autorizzazione, chiunque è in grado di connettersi a Vires, depositare i propri beni e iniziare a guadagnare un rendimento.

Gli utenti ricevono la maggior parte dei loro rendimenti nello stesso token che forniscono al protocollo, in combinazione con una ricarica aggiuntiva sotto forma di token VIRES.

L’esatto APY dal lato dell’offerta può variare in base alla domanda / offerta, ma attualmente varia da meno dell’1% a oltre il 20% di APY.

Contribuendo con liquidità al protocollo, gli utenti ricevono un numero equivalente di “vTokens” fruttiferi che rappresentano la loro quota di eventuali pool di liquidità a cui partecipano. Questi vToken possono essere riscattati per ottenere il loro deposito originale e dovranno essere riscattati se l’utente desidera utilizzare il loro deposito come garanzia per un prestito.

Il rovescio della medaglia, gli utenti possono stipulare un prestito a basso interesse depositando garanzie. L’importo massimo che può essere preso in prestito dipende dalla dimensione della garanzia e dalla capacità di prestito di ciascun conto. La piattaforma include un sistema di liquidazione che entrerà in vigore se la salute del conto di un mutuatario scende al di sotto del requisito minimo (cioè entrare in uno stato di salute negativa).

Vires è compatibile con i portafogli Waves Keeper e Ledger. MetaMask sarà supportato in un aggiornamento successivo.

Allo stato attuale, la piattaforma consente agli utenti di fornire e prendere in prestito sette diverse risorse, come elencato di seguito:

Waves (WAVES)

Neutrino USD (USDN)

Tether (USDT)

USD Coin (USDC)

Neutrino EUR (EURN)

Bitcoin (BTC)

Ether (ETH)

Vires Finance è governata dai possessori di token VIRES, che possono votare le proposte di governance attraverso un pannello di governance dedicato, avendo il pieno controllo sulle risorse e sui parametri del protocollo. Gli utenti possono anche bloccare i loro token di governance VIRES per condividere una frazione delle entrate generate da ciascun mercato. Al momento della scrittura, questo offre circa il 110% di APR, ma questo può variare considerevolmente in base alle condizioni di mercato e non tiene conto della volatilità del token VIRES.

Secondo la roadmap ufficiale, una serie di aggiornamenti significativi alla piattaforma sono attualmente in fase di sviluppo e dovrebbero essere implementati nel 2022. Alcuni dei più importanti includono:

Voto delle risorse: consente agli utenti di votare per le risorse da aggiungere al protocollo.

risorse: consente agli utenti di votare per le risorse da aggiungere al protocollo. Integrazione MetaMask: gli utenti saranno presto in grado di accedere a Vires tramite MetaMask.

gli utenti saranno presto in grado di accedere a Vires tramite MetaMask. Lancio di ViresUSD (vUSD): una stablecoin sostenuta da CDP ancorata al dollaro USA (USD) su Waves potrebbe anche essere lanciata in futuro, con commissioni di conio fornite agli stakeer VIRES.

una stablecoin sostenuta da CDP ancorata al dollaro USA (USD) su Waves potrebbe anche essere lanciata in futuro, con commissioni di conio fornite agli stakeer VIRES. Migliore governance: consegna del controllo della piattaforma ai staker vires.

Cosa rende unica Vires Finance?

Vires è il primo protocollo di liquidità senza autorizzazione su Waves e fino ad oggi, ancora il più popolare. Tuttavia, si può dire che sia un concorrente indiretto di protocolli simili costruiti su altre blockchain, tra cui Compound (Ethereum) e Aave (multi-chain). Ecco come si distingue dalla concorrenza:

Sicuro

Le applicazioni basate su Waves sono progettate per essere sicure e intuitive per gli utenti. In linea con questo, Vires Finance ha superato il suo audit di sicurezza senza problemi ed è supportato da Unslashed, che offre copertura contro gli exploit dei contratti intelligenti e protegge da un evento di de-pegging per USDN per circa ~ 4,1% dell’importo protetto all’anno.

Semplice da usare

Vires è progettato per essere accessibile a chiunque, indipendentemente dalla loro esperienza con DeFi o l’ecosistema Waves. È senza autorizzazione, il che significa che chiunque può contribuire alla liquidità o prendere in prestito dalla piattaforma senza ostacoli e, poiché si basa su Waves, le commissioni di transazione sono trascurabili quando si utilizza la piattaforma.

Rendimenti interessanti

Vires offre alcuni dei più alti rendimenti sulle stablecoin disponibili oggi con rendimenti dal lato dell’offerta che si aggirano costantemente tra il 13-20% APY per stablecoin popolari come USDT, USDC e USDN. Questo si confronta bene con altre piattaforme popolari.

Tassi di interesse bassi

I tassi di interesse per i prestiti stablecoin sono altamente competitivi con altri protocolli, mentre i prestiti BTC ed ETH sono tra i più bassi del settore, attualmente compresi tra il 2-5% di APR. Come sempre, questi tassi fluttuano in base alla domanda e all’offerta.

Compartecipazione alle entrate

Per coloro che non vogliono fornire liquidità al protocollo o sono alla ricerca di un’ulteriore fonte di entrate, Vires condivide una parte delle entrate della piattaforma con quelli che bloccano i loro token VIRES per ricevere la partecipazione agli utili e gVIRES – un token di governance.

Ponte integrato

Vires è integrato con il gateway blockchain Waves.Exchange, consentendo agli utenti di migrare facilmente le proprie risorse da altre piattaforme alla blockchain Waves. Questo può essere utilizzato per spostare le risorse da / verso Waves e altre blockchain popolari, tra cui Bitcoin, Ethereum, BNB Chain e Polygon.