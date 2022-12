Previsione prezzo Venus Protocol 2023 – 2025 – 2030

Venus Protocol si autodefinisce un mercato decentralizzato per prestatori e mutuatari. Puoi guadagnare ricompense puntando la tua criptovaluta e collateralizzare le tue risorse coniando la loro moneta stabile sintetica proprietaria, VAI. La loro applicazione viene eseguita sulla Binance Smart Chain consentendo tempi di transazione rapidi e commissioni basse.

Previsione Venus Protocol

Nonostante il crollo generale in corso del mercato delle criptovalute, potrebbero esserci motivi di ottimismo sul prezzo del token Venus Protocol (XVS). Ignoreremo l’attuale volatilità del mercato e daremo un’occhiata ai fondamentali: il caso d’uso, la tokenomica, i membri del team, il profilo pubblico e il sentimento della comunità.

Se stai pensando di acquistare il tuffo crittografico, l’analisi tecnica può solo aiutare così tanto.

Siamo in acque inesplorate e analizzare gli eventi passati è speculativo, nella migliore delle ipotesi. Quindi, il Protocollo di Venere è un successo o un errore?

Previsione Venus Protocol prezzo 2025

Sulla base dei dati e degli argomenti sopra esposti, un prezzo del token XVS nel 2025 potrebbe essere compreso tra $ 200 e $ 500. Una stima ragionevole a lungo termine: ~$317.41

Previsione Venus Protocol prezzo 2030

Ci sono un paio di leggi del progresso umano che ci impediscono di pensare che Venere sarà ciò che i suoi possessori si aspettano e sperano che sia.

Questi sono il vantaggio del primo motore e il consolidamento e il successivo monopolio.

Un vantaggio della prima mossa può essere semplicemente definito come la capacità di un’impresa di stare meglio dei suoi concorrenti come risultato di essere la prima sul mercato in una nuova categoria di prodotti.

Il monopolio è una situazione in cui una singola società o gruppo possiede tutto o quasi tutto il mercato per un determinato tipo di prodotto o servizio.

Entrambi i fenomeni che abbiamo menzionato sopra parlano a favore di altri concorrenti di yield farming come YFI, AAVE, Compound ecc. E non pensiamo che cambieranno nel futuro a medio e lungo termine.

Non siamo ancora sicuri se Venus Protocol e progetti simili abbiano un futuro a lungo termine e il token XVS potrebbe valere ZERO nel 2030 poiché il progetto potrebbe non esistere per allora. Le probabilità sono 50-50 ai nostri occhi che ciò accada.

Vale la pena investire in Venus Protocol?

XVS è un buon investimento a breve termine quando il mercato è in corsa al BULL. Di solito questi tipi di progetti più recenti fanno straordinariamente bene quando il mercato cripto complessivo è in verde e superano di molto altri progetti più noti. Tuttavia, assicurati di uscirne in tempo poiché tendono a subire un colpo durante i cicli di mercato range e ribassisti.

Perché il Protocollo di Venere avrà successo?

Poiché propone un servizio di valore, si è già costruito un nome nella sua nicchia e non ha subito violazioni della sicurezza o altri tipi di compromessi (economici, reputazionali ecc.). Il token stesso fornisce utilità e ha senso, il che non è il caso di molti altri progetti simili.

Perché XVS fallirà?

Venere potrebbe fallire a causa della feroce concorrenza, del campo tecnologico dinamico e degli sviluppi della velocità del razzo nella sua nicchia. Un altro motivo comune per cui questo tipo di progetto fallisce sono i problemi del team: il team si divide o abbandona completamente il progetto.

Venere raggiungerà i 100 dollari?

Ciò rientra nella reale possibilità, anche nel breve periodo. Potrebbe benissimo raggiungere $ 100 entro un anno.

Venere può raggiungere $ 1000?

Venere quasi certamente NON raggiungerà $ 1000 nel prossimo futuro, a meno che non vediamo una corsa al rialzo che vedrà bitcoin a $ 100k e ETH a $ 20k.

Fondamenti

Caso d’uso

A prima vista, il caso d’uso è come una buona banca al dettaglio vecchio stile. Le persone prestano i loro soldi alla piattaforma in modo che altre persone possano prenderli in prestito. Il prestatore guadagna una parte degli interessi e delle commissioni di transazione che il mutuatario paga. La complessa tokenomica e il conio devono farlo funzionare su una blockchain decentralizzata e comunicare con il resto del Web 3.0.

Ancora una volta, quello è stato il primo sguardo, ma mi sono subito chiesto: cosa succede se il valore della tua garanzia scende al di sotto del valore del tuo prestito.?

Diamo un’occhiata. Quando scommetti sul Protocollo di Venere, ti è permesso coniare la loro moneta stabile proprietaria, VAI. Puoi coniare fino alla metà del valore in dollari delle tue attività puntate, ma cosa puoi fare con le tue monete stabili appena coniate? Comprare una barca o apportare alcuni miglioramenti alla casa? Siamo spiacenti, ma VAI è una moneta stabile sintetica e non puoi spenderla in beni o servizi nel mondo reale.

Tutto quello che puoi fare con VAI è scambiarlo con un altro token o “Vault” (bloccarlo) per guadagnare interessi. Quindi, scegli il loro limite di sicurezza raccomandato di collateralizzazione del 40%, solo per essere cauti. Quindi il prezzo del tuo asset collateralizzato crolla del 70% e ora devi più VAI di quanto il tuo collaterale valga in dollari USA.

Una volta che la tua garanzia scende al di sotto dell’importo del prestito, devi affrontare la liquidazione. Sarai spazzato via. Quel calo del 70% è appena accaduto alla maggior parte degli altcoin nell’ultima settimana, incluso XVS.

Ciò contravviene alla prima regola della gestione del portafoglio. Non stipulare MAI un prestito garantito contro un bene per speculare su un altro. Puoi finire per perdere entrambi. Infrange anche la mia seconda regola: non usare MAI derivati o leva finanziaria per scambiare criptovalute.

Il Protocollo di Venere mi sembra rischioso. Il rialzo è una percentuale annuale, di dimensioni modeste rispetto ai potenziali guadagni derivanti dal solo possesso del token. Il rovescio della medaglia è il rischio di perdere tutto. Indipendentemente da ciò, questo articolo riguarda il prezzo futuro del loro token, non la loro piattaforma.

Tokenomics

Nome token XVS

Prezzo corrente $30.16 (+20.10% 24 ore)

Capitalizzazione di mercato attuale $301,926,218

Alimentazione corrente 10.019.817 XVS

Fornitura totale 30.000.000 XVS

Posizione #125

Sentiment (24 ore) 48%

La domanda è creata dagli investitori che puntano le loro risorse crittografiche e guadagnano i loro premi in token XVS. Man mano che più persone prendono in prestito e prestano, le commissioni saranno generate e pagate alla comunità.

La governance della piattaforma è controllata interamente dalla comunità di investitori XVS. I token XVS acquistano diritti di voto e non vi era alcuna allocazione pre-minata per i fondatori o il team tecnico. Questo è bello da vedere in quanto rende la governance molto meno centralizzata.

Squadra

Il Venus Protocol è supportato dal team di progetto Swipe (SXP), composto dal CEO Joselito Lizarondo, dal COO John Khenneth e dal CTO Eric Adolfo. Questi sono tutti ragazzi senior con anni di esperienza nel progetto crittografico. Swipe stesso è classificato #171 per capitalizzazione di mercato e funziona anche sulla Binance Smart Chain. Non sono sicuro di quale sia il loro progetto parallelo, ma XVS sta attualmente superando Swipe nei criptomercati.

Comunità

Durante la ricerca di questo articolo, ho incontrato una quantità allarmante di canali di cripto-hyping amatoriali di YouTube. Il Protocollo di Venere sembra essere l’ultimo biglietto di tutti per la luna. Devo presumere che questo scellino di bassa qualità non sia pagato dal Protocollo di Venere. È difficile da dire, ma quasi nessuno dei video che ho visto menzionava i rischi, solo il lato positivo. Questo mi rendeva nervoso.

Leggendo gli ultimi post su Reddit, ci sono storie di persone che perdono le loro monete puntate senza preavviso. Un poster era in preda al panico per aver perso il suo XVS e doveva ancora VAI. Sembra che ci sia stato un bagno di sangue che ha coinvolto persone che puntano e prendono in prestito. Questo è stato molto rivelatore e mi avrebbe ulteriormente scoraggiato dal coinvolgere.

Scambi e supporto per Wallet

I principali scambi che commerciano XVS includono Binance per i residenti non statunitensi, HitBTC o la maggior parte dei siti di swap DeFi, come Pancakeswap, Binance Dex e Cointiger.

Qualsiasi portafoglio compatibile con Binance Smart Chain dovrebbe gestire XVS e qualsiasi altro token BEP20 associato. Il portafoglio Binance funziona bene, ma al momento ho anche tutti i miei portafogli DeFi importati nel mio portafoglio Metamask. Devo ancora raggiungere una soluzione definitiva per un portafoglio DeFi: la ricerca è in corso.

Come acquistare XVS

Come con qualsiasi altro altcoin, puoi acquistarlo con criptovaluta su uno scambio oppure puoi scambiarlo da un portafoglio DeFi su PancakeSwap. Non sono riuscito a trovare modo di acquistare XVS direttamente con fiat. Se dovessi acquisire alcuni XVS in questo momento, userei USDT, BNB o BTC per acquistarlo sull’exchange Binance. Potrei quindi spostarlo sul mio portafoglio Binance DeFi per puntarlo sulla piattaforma del protocollo Venus.

Riepilogo previsione prezzo Venus Protocol

Se stavo scrivendo un articolo di previsione dei prezzi per Venus Protocol (VSX) due settimane fa, descriverebbe un token al suo massimo storico. Potrei aver parlato del suo viaggio precipitoso da $ 4, quando ha debuttato su Binance all’inizio di ottobre 2020. Di come sia stato rassicurantemente stabile per circa 4 mesi fino all’inizio di febbraio, quando è salito del 2.400% a $ 102 in tre settimane.

Direi il ritracciamento del >60% a $ 35 e il conseguente colpo di luna al suo massimo storico, vicino a $ 150. Mi rimpiangherei segretamente di non averne comprato, ma aspetterei che il prezzo diminuisca sostanzialmente, prima di entrare. Bene, siamo fortunati! I cripto-dei sono stati gentili e ci hanno benedetti tutti con un tempestivo calo dell’85%.

Quindi ne comprerò alcuni?

Il caso per –

XVS è stato colpito molto più duramente della maggior parte degli altcoin, ma tende a recuperare in modo più aggressivo. Da un punto di vista speculativo, sì, sembra rischioso, ma un commercio a medio termine potenzialmente molto gratificante.

Il caso contro –

Dal punto di vista degli investimenti, non metterei i miei soldi in una società che rischia di distruggere i suoi clienti ogni volta che il mercato delle criptovalute crolla. In questa fase del gioco, preferisco i progetti infrastrutturali alle app.

Il verdetto –

Passerò usando la piattaforma Venus Protocol, ma potrei prendere alcuni XVS e vederlo recuperare. In effetti, sono tentato di scambiare alcuni dei miei altcoin meno negativi in XVS per raccogliere i benefici della sua ripresa prevista. Dopo questo, li scambierò di nuovo.

Se dovessi puntare beni sul Protocollo di Venere, tenderei a investire monete stabili. Sarei quindi più fiducioso nel coniare VAI poiché è molto improbabile che la mia partecipazione precipiti di valore man mano che guadagno interessi. Ma perché dovrei tenere monete stabili quando sto cercando di investire in un mercato rialzista crittografico?

Fai attenzione se investi o prendi in prestito contro la tua criptovaluta sulla piattaforma. Venere doveva essere la dea romana dell’amore, non la patrona delle cattive idee.