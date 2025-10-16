Crescita del Fatturato di EssilorLuxottica: Risultati dei Primi Nove Mesi dell’Anno

Il gruppo EssilorLuxottica ha riportato risultati finanziari significativi nei primi nove mesi dell’anno, con un fatturato di 20,891 miliardi di euro.

Questo rappresenta un incremento dell’8,8% rispetto ai 19,727 miliardi di euro dello stesso periodo dell’anno precedente. La comunicazione ufficiale dell’azienda ha messo in evidenza un terzo trimestre particolarmente positivo, chiuso con ricavi pari a 6,867 miliardi di euro, in crescita dell’11,7% rispetto all’anno passato.

Performance dei segmenti di mercato

Durante il terzo trimestre, il gruppo ha registrato una forte accelerazione nelle vendite. Tutti i settori e le aree geografiche hanno contribuito a questo trend positivo. Le divisioni dedicate ai prodotti per la vista e per il sole hanno mostrato una crescita sostenuta del 5% a perimetro e cambi costanti. Questo successo è attribuibile all’introduzione di prodotti innovativi e a una strategia ben eseguita. Inoltre, il boom del settore wearable ha ulteriormente potenziato le performance di vendita.

Crescita nel settore med-tech

EssilorLuxottica sta ampliando la propria presenza nel settore della med-tech, attraverso acquisizioni strategiche che hanno rafforzato la sua posizione di mercato. Il segmento Professional Solutions ha registrato un aumento dei ricavi pari a 3.223 milioni di euro, con una crescita dell’11,9% rispetto al terzo trimestre del 2024. Parallelamente, il segmento Direct to Consumer ha totalizzato 3.644 milioni di euro, con un incremento dell’11,6%.

Analisi delle performance geografiche

I fatti sono questi: il Nord America ha registrato ricavi pari a 2.996 milioni di euro, con una crescita del 12,1% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Questa performance è stata supportata dai segmenti Professional Solutions e Direct to Consumer, mostrando un’accelerazione significativa rispetto ai trimestri precedenti. Anche l’area EMEA ha evidenziato un aumento, con ricavi pari a 2.694 milioni di euro, in crescita del 12,7%.

Focus su Asia-Pacifico e America Latina

Il mercato Asia-Pacifico ha registrato un contributo di 822 milioni di euro, con un incremento del 10,5% rispetto al terzo trimestre del 2024. Questo risultato è attribuibile a un’accelerazione delle vendite in Cina. Al contrario, l’America Latina ha totalizzato 355 milioni di euro, con una crescita più contenuta del 5,2%. Tuttavia, il ritmo di crescita in questa regione è stato meno sostenuto rispetto ai due trimestri precedenti.

Riflessioni e prospettive future

Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato di EssilorLuxottica, ha commentato i risultati eccezionali insieme a Paul du Saillant, vice amministratore delegato. “Celebriamo un traguardo che non solo attesta la forza della nostra visione, ma anche il talento di un management giovane e dinamico, capace di ottenere risultati di spicco in ogni angolo del mondo”, hanno dichiarato. L’azienda ha evidenziato l’importanza del contributo dell’area EMEA e del Nord America, oltre al successo dei wearable e alle solide performance nei segmenti della vista e del sole.

Innovazione e futuro

Lo scorso settembre, il gruppo ha presentato il proprio portafoglio di Ai Glasses, con modelli innovativi come i Ray-Ban Meta e Oakley Meta. Queste novità pongono una nuova frontiera nell’innovazione wearable. EssilorLuxottica sta accelerando anche nel settore med-tech, introducendo le lenti Stellest, recentemente approvate dall’Fda, che hanno creato una nuova categoria di prodotto. L’acquisizione di cliniche oftalmiche come Optegra e di tecnologie come RetinAi contribuisce a costruire una piattaforma unica per la gestione della vista.

Il gruppo si prepara ad affrontare il quarto trimestre con slancio, puntando a trasformare il settore della visione attraverso innovazione e scienza, creando nuove opportunità per migliorare l’esperienza di cura di milioni di pazienti a livello globale.