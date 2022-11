Criptovaluta in Cina: riassunto della storia della criptovaluta

La Cina ha una relazione un po ‘confusa ma del tutto affascinante con la criptovaluta. Un tempo la Cina era il paese con il principale minatore di Bitcoin nel mondo e con il più grande scambio per volume. Molte delle persone che sono diventate milionarie durante la notte quando Bitcoin è esploso nel 2017 si trovavano in Cina.

Ma ora le offerte iniziali di monete e qualsiasi altra attività di criptovaluta, anche solo interpersonale, sono completamente vietate. Anche scrivere e promuovere la criptovaluta è vietato.

Una blockchain per la Cina?

Ciò che lo rende confuso è il fatto che il governo cinese non solo pensa che la tecnologia blockchain sia la chiave per il futuro della nazione, ma sta sviluppando la propria valuta digitale: Digital Currency / Electronic Payments (DCEP). Quindi, mentre il governo cinese ha deciso che Bitcoin e altre criptovalute sono cattive, la tecnologia sottostante è di loro interesse e vogliono creare la propria valuta digitale.

Inoltre è facile dimenticare quanto fosse dominante la Cina nella sfera delle criptovalute durante la sua ascesa nel mainstream e quanto grande sia stato il ruolo svolto dai cittadini della nazione nel prezzo di mercato di Bitcoin.

Diamo un’occhiata alla storia della criptovaluta in Cina.

Gli inizi (2008-2010)

L’idea della criptovaluta è iniziata nel 1990. L’idea era quella di una valuta che potesse essere inviata in modo non tracciabile e senza fiducia, in sostanza una valuta digitale decentralizzata.

Nel 1995, il crittografo americano David Chaum ha implementato una moneta elettronica crittografica anonima chiamata Digicash. Bit Gold, spesso definito un precursore diretto di Bitcoin, è stato progettato nel 1998 da Nick Szabo. Richiedeva che un partecipante dedicasse la potenza del computer alla risoluzione di enigmi crittografici, e coloro che risolvevano il puzzle ricevevano la ricompensa, qualcosa che suona molto come il mining.

Il 31 ottobre 2008, Satoshi Nakamoto ha pubblicato il white paper intitolato Bitcoin – A Peer to Peer Electronic Cash System, che descrive la funzionalità della rete blockchain Bitcoin.

Vale la pena notare che Bitcoin, e tutte le criptovalute, non sarebbero possibili senza la tecnologia blockchain. In poche parole, Blockchain impedisce la contraffazione o il “copia e incolla” del denaro digitale, nonché la collaborazione tra un numero qualsiasi di individui anonimi.

Con la pubblicazione del white paper la storia di Bitcoin e criptovaluta era ormai in corso. I bitcoin non avevano quasi alcun valore per i primi mesi della loro esistenza. Sei mesi dopo aver iniziato a fare trading nell’aprile 2010, il valore di un Bitcoin era inferiore a 14 centesimi.

Nel 2007 in Cina, Tencent, il più grande fornitore di servizi Internet e telefonici, ha creato Q Coin, un programma di premi per il suo servizio di messaggistica istantanea QQ. Q Coin doveva essere un servizio di ricompensa per i componenti aggiuntivi, ma quando gli utenti hanno creato un mercato secondario per acquistare e vendere le monete, il governo è intervenuto in un arresto. A quel tempo più di 221 milioni di persone utilizzavano QQ.

Nel 2009, il governo ha vietato tutto il commercio di beni virtuali per valuta reale a causa delle persone in Cina che estraevano oro virtuale per giochi come World of Warcraft e Runescape, poiché era emerso un mercato in cui i giocatori più ricchi avrebbero pagato queste persone per i loro conti per evitare di fare il lavoro da soli ed essere in grado di andare avanti.

La cosa più importante da notare su questo periodo di tempo è che i cittadini cinesi sono diventati consapevoli e familiari con i sistemi di valore virtuale, la criptovaluta è diventata un concetto riconoscibile quando lo si confronta con Q Coin.

Un’opportunità di investimento (2010-2014)

Come con la maggior parte delle altre nazioni del mondo, la Cina ha scelto di adottare un approccio “aspetta e vedi” quando si trattava di regolamentare Bitcoin. A parte un divieto da parte del governo che ha impedito alle banche e agli scambi nazionali tradizionali di investire / scambiare Bitcoin nel 2013, non è stata implementata alcuna regolamentazione rigorosa fino al 2016. Ciò ha permesso a Bitcoin di prosperare in Cina nei suoi primi anni.

Nel 2011 è stato lanciato il primo scambio cinese di Bitcoin, BTCChina. Non è stato fino al 2013 che Bitcoin ha davvero iniziato a guadagnare trazione in Cina. Fino a questo punto gli unici veri titoli che coinvolgevano Bitcoin erano negativi, legati allo scetticismo, alle truffe e ai suoi legami con il mercato nero.

Questo è cambiato nell’aprile 2013, quando un ente di beneficenza cinese chiamato One Foundation ha annunciato che stava accettando Bitcoin (l’unica criptovaluta al mondo in questo momento). Dopo che un terremoto ha colpito la Cina quell’anno, l’ente benefico ha ricevuto 230 BTC, per un valore di circa $ 30.000 all’epoca, e l’1% di tutti i fondi raccolti per i soccorsi. I media statali hanno pubblicato rapporti positivi e hanno paragonato Bitcoin ad altre valute digitali centralizzate come Q Coin.

Nel maggio 2013 è stato fondato lo scambio crittografico Huobi, così come Bitmain, una società che nel 2018 è stata il più grande progettista al mondo di chip per computer specifici per il mining di Bitcoin. Il motore di ricerca statale cinese, Baidu, ha iniziato ad accettare Bitcoin. Taobao, il più grande sito di e-commerce del mondo, ha seguito il loro esempio e la domanda di Bitcoin è salita alle stelle. BTTChina è diventato il più grande scambio di criptovalute al mondo per volume, superando l’ormai famigerato Mt. Gox.

L’aumento dell’interesse per Bitcoin in Cina ha spinto il prezzo da $ 50 a nuovi massimi record, vedendo un aumento dei prezzi dell’800% in soli due mesi. Il motore di ricerca nazionale e il più grande sito di e-commerce che accetta Bitcoin come pagamento sembravano avere la crittografia su un percorso di adozione legittima e diffusa.

Ma all’inizio di dicembre 2013, la banca centrale cinese, insieme ad altri cinque ministeri del governo, ha rilasciato una dichiarazione in cui affermava che Bitcoin non poteva essere utilizzato per prodotti e servizi e che le istituzioni finanziarie non potevano acquistarli o venderli. È stata dichiarata gara d’appalto illegale. Baidu e Taobao hanno rimosso le loro opzioni di pagamento Bitcoin e il giorno successivo Bitcoin ha perso il 20% di valore.

La Cina domina il mercato minerario (2014-2016)

Mentre Bitcoin è diventato illegale da utilizzare come offerta per beni e servizi, potrebbe ancora essere scambiato ed estratto. I bassi costi dell’elettricità e gli impianti di produzione locali che potrebbero creare hardware di mining a basso costo e ad alta efficienza hanno contribuito a promuovere un ambiente di mining Bitcoin in Cina. Bitmain rimane la più grande operazione mineraria del mondo fino ad oggi e i minatori cinesi di Bitcoin producono due terzi dell’offerta mondiale.

Nell’agosto 2015, quattro pool di mining cinesi di Bitcoin rappresentavano la metà dell’hashrate della rete Bitcoin

La maggior parte dei più grandi scambi crittografici del mondo sono stati fondati anche in Cina, oltre a BTCC e Huobi, OKCoin e KuCoin sono stati fondati anche in Cina. BTCC e Huobi sarebbero diventati gli scambi leader mondiali per volume in questi anni, e Goldman Sachs ha pubblicato un rapporto nel 2015 affermando che l’80% delle negoziazioni BTC erano accoppiate contro lo yuan cinese. Nel 2016 era del 90%. Oggi è appena l’1%.

Nel 2016, il volume totale di Huobi ha superato i $ 250 miliardi e ha rappresentato oltre il 60% di tutte le attività Bitcoin, e il prezzo di Bitcoin è aumentato del 120% a $ 952. Le offerte iniziali di monete (ICO) hanno iniziato ad emergere.

La Cina si muove per vietare gli scambi di criptovaluta (2016-2018)

Le offerte iniziali di monete hanno segnato l’inizio della fine del dominio crittografico per la Cina. Le ICO in questo momento coinvolgevano gli investitori che acquistavano un nuovo token crittografico utilizzando Bitcoin e rispecchiavano essenzialmente il processo di vendita di titoli, ma in questo momento le criptovalute non erano esplicitamente regolamentate in Cina.

Questo è cambiato all’inizio di settembre 2017. Le ICO cinesi avevano raccolto oltre $ 400 milioni fino a questo punto dell’anno, il che ha spinto il governo cinese a vietare completamente le ICO il 4 settembre. Ciò era dovuto alla natura ad alto rischio degli investimenti. Tutti i fondi e le attività nelle ICO dovevano essere restituiti agli investitori originali.

Il 17 settembre è stata messa in atto un’altra misura che vieta a tutti gli scambi crittografici cinesi di scambiare criptovalute per fiat. In risposta, molti scambi hanno spostato le operazioni fuori dal paese o a Hong Kong, hanno cessato completamente le operazioni o sono diventati fiat-free, non accettando più depositi in contanti ma fornendo scambi cripto-cripto e alcuni derivati. Tuttavia, gli scambi internazionali erano ancora un’opzione.

All’inizio del 2018 il governo cinese ha completato il suo divieto reprimendo gli scambi cripto-cripto e i mercati over the counter, quindi bloccando l’accesso agli scambi crittografici fuori dal paese e ai siti Web ICO utilizzando il suo Great Firewall. Tutto il trading di criptovalute era ora sotto embargo.

La Cina considera la propria valuta digitale (2018-oggi)

Promuovendo la sua rigida posizione normativa sulle criptovalute è la decisione del governo di vietare il mining di criptovalute l’anno scorso, aziende come Bitmain stanno lentamente spostando le loro operazioni fuori dal paese. Aggirare le normative nazionali sulle criptovalute è diventato quasi impossibile, non puoi nemmeno discutere di criptovalute su WeChat.

Nonostante la sua rigida posizione normativa sulle criptovalute, indipendentemente dal fatto che si tratti di Bitcoin, Ethereum, Litecoin o EOS, la Cina è estremamente interessata alla tecnologia blockchain. Nel novembre 2019, i media statali cinesi hanno pubblicato un rapporto in prima pagina che elogiava Bitcoin come applicazione di successo della tecnologia blockchain.

Ciò è avvenuto un mese dopo che il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato che la blockchain è un importante progresso tecnologico e che la Cina avrebbe colto l’opportunità che presenta. Ha dettagliato i modi in cui il governo cinese supporterebbe blockchain, ricerca, sviluppo e standardizzazione.

Inoltre, la Cina, più di cinque anni fa a questo punto, ha discusso la creazione della propria valuta digitale chiamata Digital Currency / Electronic Payments (DCEP). Il DCEP cinese non è solo un’idea, ma potrebbe presto diventare realtà, alcuni pensavano che avrebbe debuttato entro la fine del 2019 e, sebbene ciò non si sia realizzato, sembra probabile che accada prima della fine del 2020.

Sebbene sia vicino al completamento, il DCEP è un netto contrasto centralizzato rispetto a Bitcoin e ad altre risorse crittografiche esistenti.

In primo luogo, il governo prevede di distribuire la valuta attraverso le banche tradizionali e il sistema monetario, rendendola completamente centralizzata e proprio come la tradizionale carta moneta. In secondo luogo, il libro mastro blockchain, piuttosto che essere distribuito attraverso la rete, sarà controllato dal governo, un’unica fonte. Infine, funzionerà esattamente come una valuta normale e sarà integrato nel sistema commerciale e sarà ancorato allo yuan cinese.

Nel complesso, il DCEP è solo un altro modo per il governo cinese di regolare la valuta all’interno del paese. Le criptovalute rappresentano una minaccia per la stabilità sociale perché consentono la fuga di capitali, anche la valuta tradizionale non può essere spostata fuori dal paese in grandi quantità ed è difficile scambiarla all’estero.

Mentre il DCEP cinese sarà un passo interessante per la tecnologia blockchain, è in contrasto con le onde dirompenti che le criptovalute sperano di fare nei sistemi del mondo tradizionale.