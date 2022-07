Criptovalute conformi alle nuove normative dell’UE

Recentemente, l’Unione Europea ha sviluppato una serie di regolamenti per portare sanità mentale al mercato delle criptovalute. I regolamenti danno anche un’idea di come le normative sulle criptovalute potrebbero andare a livello globale. Offrono anche un’idea delle migliori criptovalute da acquistare andando in futuro.

Uno degli aspetti critici dei regolamenti è che le criptovalute saranno tenute a dichiarare la loro impronta di carbonio. Questo è un indicatore che andando avanti; l’UE sarà più favorevole alle criptovalute rispettose dell’ambiente.

Dal punto di vista degli investitori, questo è anche un indicatore del tipo di criptovalute che probabilmente troveranno più favore con gli investitori in futuro. Di seguito sono riportate le criptovalute di alto livello da tenere d’occhio dopo i regolamenti dell’UE.

Cardano

Uno dei motivi principali per cui Cardano (ADA) è diventato una cosa in primo luogo è quello di affrontare i costi ambientali delle criptovalute Proof-of-Work come Bitcoin ed Ethereum. In quanto tale, è perfettamente in linea con le nuove normative UE. Detto questo, Cardano è molto più di una semplice criptovaluta rispettosa dell’ambiente.

Cardano è anche una delle criptovalute tecnologicamente più avanzate. Il suo algoritmo Ouroboros Proof-of-Stake è uno dei migliori perché raggiunge un perfetto equilibrio tra sicurezza, decentralizzazione e scalabilità.

Inoltre, Cardano ha guadagnato in modo significativo nell’adozione. Ad esempio, in luoghi come l’Etiopia e il Ruanda, la blockchain di Cardano viene già utilizzata per semplificare i sistemi governativi. Poiché è nei paesi in via di sviluppo che tali sistemi sono più necessari, Cardano è sulla strada giusta per l’adozione e la crescita del valore.

Ecco perché si distingue come la migliore criptovaluta da guardare ora, anche se il mercato delle criptovalute orso persiste.

Ethereum

Per anni, Ethereum (ETH) è stato dannoso per l’ambiente poiché utilizza un algoritmo Proof-of-Work. Tuttavia, dal 2020, è passato a Proof-of-Stake, in quello che è popolarmente noto come Ethereum 2.0.

Ethereum ha fatto passi da gigante su questo fronte e una fusione testnet di Ethereum ed Ethereum 2.0 è completa. È ampiamente previsto che in un mese o giù di lì, Ethereum funzionerà come Ethereum 2.0 e utilizzerà solo una piccola percentuale dell’energia che stava usando quando funzionava come Proof-of-Work.

Oltre ad essere in linea con le nuove linee guida dell’UE, ci sono molte altre ragioni per cui Ethereum sembra attraente come investimento. Uno di questi è la sicurezza. Nel mercato degli altcoin, Ethereum è facilmente il più sicuro e decentralizzato. Dopo gli eventi degli ultimi mesi, dove alcune criptovalute sono crollate, è probabile che la sicurezza di Ethereum lo veda attirare più investitori nell’UE e all’estero.