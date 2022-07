Previsione prezzo Biconomy 2025 e 2030

Biconomy ha fatto ondate nel mercato delle criptovalute di recente, ma sembra che molti investitori non siano ancora sicuri di cosa faccia esattamente questo progetto e se presenti una buona opportunità di investimento. Nella seguente previsione dei prezzi di Biconomy per il 2025 e il 2030, daremo un’occhiata più da vicino al token e se è un buon momento per aggiungerlo al tuo portafoglio.

Ammettiamolo, alcuni progetti di criptovaluta ricevono più attenzione di altri. Progetti nella NFT, giochi e Spazio DeFi sembrano attirare il maggior interesse, sia da parte degli investitori che del pubblico in generale. Tuttavia, molti di questi progetti dipendono sempre più da progetti più utilitaristici. Progetti come Biconomy.

In poche parole, Biconomy è un protocollo relayer multicatena di nuova generazione. Vuole essere una soluzione di scalabilità cross-chain per il web 3.0 e, anche se potrebbe non sembrare particolarmente affascinante, questo progetto potrebbe risolvere un problema che deve essere affrontato se si vuole realizzare la visione decentralizzata delle comunicazioni web e dell’e-commerce.

Quindi, quanto è preziosa Biconomy per il più ampio mondo blockchain e gli investitori dovrebbero aggiungere il suo token nativo, BICO, ai loro portafogli in questa fase? Lo scopo di questo articolo è quello di dare un’occhiata più da vicino al progetto e ascoltare i principali analisti su come vedono il suo prezzo muoversi nei prossimi anni.

Le sfide poste dal Web 3.0

Potresti non essere pienamente consapevole di cosa significhi esattamente Web 3.0.

È pubblicizzato come la prossima evoluzione di Internet e il termine comprende uno spettro abbastanza ampio di tecnologie che dovrebbero rivoluzionare il modo in cui facciamo affari, facciamo acquisti, comunichiamo e persino giochiamo ai videogiochi.

Web 3.0 si riferisce a un futuro decentralizzato, con la tecnologia blockchain che è il fulcro di quasi tutte le interazioni digitali. Il problema è che questo richiede un’infrastruttura estremamente complessa e, allo stato attuale, il mondo blockchain è fratturato, con diversi progetti che forniscono servizi diversi su tutta la linea.

Ciò rende l’interazione tra dApp un affare molto complesso.

Ci sono diverse sfide che devono essere superate prima che l’adozione diffusa della tecnologia blockchain possa diventare una realtà. In primo luogo, c’è la scalabilità, il bete noir del settore delle criptovalute. Affinché il Web 3.0 sia veramente mainstream, le reti blockchain dovrebbero supportare transazioni più veloci e in un volume molto più elevato rispetto allo standard attuale.

Le interazioni nel mondo blockchain richiedono attualmente anche un discreto grado di conoscenza da parte degli utenti, che è una barriera per il pubblico in generale. È anche vero che i browser Web, i computer e i telefoni commerciali attualmente non offrono un supporto diffuso per le dApp, rendendo la tecnologia ancora meno accessibile.

Infine, c’è la questione dei costi. Soprattutto con piattaforme come Ethereum. Le tariffe premium possono creare un ambiente difficile per le tecnologie emergenti.

I problemi sopra descritti sono, in una certa misura, ciò che Biconomy intende affrontare.

Allora, cos’è esattamente la biconomia?

Biconomy è un progetto blockchain Web 3.0 che ha iniziato la sua vita in India nel 2018. L’organizzazione alla base del progetto è stata creata dall’ex dipendente di Binance Aniket Jinda, insieme all’ex uomo di Polygon, Ahmed Al-Balaghi, e Sachin Tomar, un ex ingegnere del software Samsung.

Il team è stato abbastanza chiaro con la sua dichiarazione di missione. Biconomy ha lo scopo di “semplificare il futuro delle transazioni, assicurando che il decentramento sia veramente accessibile a tutti”. Un obiettivo nobile, naturalmente, ma notevolmente simile a molti altri Web 3,0 soluzioni. Quindi cosa rende speciale Biconomy?

Le caratteristiche principali di Biconomy

In sostanza, ciò che Biconomy è una soluzione di ridimensionamento di livello 2 che è attualmente ospitata sulla blockchain di Ethereum, anche se, in teoria, può essere applicata a qualsiasi altra. Il sistema mira a rendere più facili le transazioni nel mondo Web 3.0 e ha essenzialmente due prodotti principali: Gasless e Hyphen.

Senza gas

Gasless è probabilmente la caratteristica di punta del progetto Biconomy e offre efficacemente agli sviluppatori la capacità di implementare il bypass delle commissioni nelle loro dApp. Ciò significa trasferire la tassa GAS a un’altra parte. Ciò significa, ad esempio, che un servizio in abbonamento potrebbe pagare le tariffe GAS degli utenti, dando loro una struttura tariffaria standardizzata.

Trattino

L’altra caratteristica rivoluzionaria di Biconomy è Il trattino. Questo è un protocollo che offre agli utenti più opzioni per il pagamento delle tariffe di rete. Utilizza contratti intelligenti per consentire efficacemente agli utenti di pagare utilizzando qualsiasi token ERC-20. L’idea è che gli utenti non dovranno convertire i loro token da un progetto all’altro. Qualsiasi progetto che opera sulla macchina virtuale Ethereum può essere incluso nel protocollo Hyphen.

Queste tecnologie dimostrano la missione di Biconomy di rendere le transazioni crittografiche più semplici per l’utente quotidiano. Gasless significa che i progetti possono offrire servizi a una tariffa fissa, mentre Hyphen offre agli utenti più opzioni quando pagano le commissioni.

Il token BICO

L’intero ecosistema Biconomy è alimentato dal suo token nativo, BICO. Come token di utilità del progetto, BICO svolge diverse funzioni. Innanzitutto, viene utilizzato per regolare e verificare le transazioni che avvengono all’interno del sistema Biconomy. Coloro che desiderano gestire i nodi sulla rete possono puntare il loro BICO per una quota delle commissioni. È anche possibile delegare token per una quota nei rendimenti.

BICO è anche il token di governance della Biconomy. Ciò significa che gli utenti possono votare su eventuali modifiche proposte all’infrastruttura o alla direzione generale del progetto. BICO ha un limite di fornitura totale di 1 miliardo.

Guardando la cronologia dei prezzi di Biconomy

La maggior parte dei principali scambi di criptovalute ha i dati sui prezzi di Biconomy fino a dicembre 2021, quando il token è diventato ampiamente disponibile al pubblico per l’acquisto. Chiunque guardi i grafici per BICO noterà abbastanza rapidamente che questo token non ha visto la solita traiettoria che ci si potrebbe aspettare da un token appena quotato e si è discostato dal mercato più ampio in numerosi punti.

Quando BICO ha colpito per la prima volta il mercato, è stato scambiato a $ 14,15, che è un prezzo abbastanza alto per un nuovo token. Tuttavia, il giorno dopo che è stato ampiamente elencato per la prima volta, l’altcoin è andato in forte calo nelle prossime tre settimane, scendendo infine a $ 3,20. Ha poi visto un aumento inaspettato prima della fine di dicembre, con i prezzi che sono improvvisamente saliti a $ 5,77.

Basti dire che Biconomy ha avuto un primo mese piuttosto movimentato sui mercati, ma ha essenzialmente avuto una tendenza al ribasso per gran parte del resto del 2021. Quando è arrivato il nuovo anno, BICO era scambiato a $ 3,92 ed era ancora in un periodo di declino. Alla fine di gennaio, era a $ 1,95 e le cose non hanno mostrato alcun segno di miglioramento. A marzo 2022, BICO era affondato a partire da $ 1,16.

Sfortunatamente per BICO, ha iniziato a colpire gli scambi all’incirca nello stesso periodo in cui il più ampio mercato delle criptovalute ha iniziato a crollare e, mentre il suo prezzo è stato molto più stabile di molti altri token, non ha ancora visto alcuna ripresa importante. Ad aprile 2022 il token era scambiato a meno di $ 1,50 e un altro crollo del mercato a maggio lo ha portato a $ 0,38.

Al momento della scrittura, BICO è scambiato a $ 0,52. Mentre molti investitori saranno diffidenti nei confronti di un token che non ha visto alcun successo importante in termini di tori significativi, alcuni si rendono conto che questa potrebbe essere una grande opportunità. Ci sono pochissimi grandi progetti che non hanno visto una crescita significativa ad un certo punto dopo il lancio, quindi è possibile che BICO sia ancora dovuto al suo tempo al sole.

Previsioni sui prezzi di Biconomy per il 2025

Abbiamo suggerito che Biconomy potrebbe avere più potenziale di quanto suggerirebbe la sua storia dei prezzi. Tuttavia, cerchiamo di essere chiari qui – questa è tutta speculazione. Quando si tratta di fare previsioni sui prezzi di Biconomy per il 2025, sono i dati precedenti su cui si basano gli analisti. Poiché BICO è stato scambiato meno di un anno, ovviamente questi dati sono limitati. Pertanto, le seguenti previsioni dovrebbero essere viste come suggestive e non alcun tipo di garanzia di valore futuro.

A partire da DigitalCoinPrice, molti analisti sembrano essere ottimisti sul futuro di BICO. La piattaforma ritiene che Biconomy si riprenderà lentamente, ma sarà scambiato sopra $ 0,80 entro l’arrivo del 2023. Avanti veloce fino al 2025 e DigitalCoinPrice si aspetta che BICO valga ancora una volta più del dollaro, raggiungendo potenzialmente fino a $ 1,26 entro la fine dell’anno, che sarebbe una crescita di oltre il 140% sul prezzo di oggi.

Un’altra piattaforma che prevede grandi cose in futuro per BICO è CoinsKid. Secondo la sua analisi tecnica, il token recupererà a un potenziale massimo di $ 0,81 entro la fine del 2022 e continuerà a salire per tutto il 2023, potenzialmente superando la barriera di $ 1 con l’arrivo del 2024. La piattaforma si aspetta quindi che BICO raggiunga un potenziale massimo di $ 2,06 nel corso del 2025.

Altrove TradingBeasts è sorprendentemente ottimista su BICO. Le sue previsioni suggeriscono che il token potrebbe raggiungere $ 1,24 entro la fine del 2022, più che raddoppiando il valore nella seconda metà dell’anno. La crescita dei prezzi dovrebbe quindi essere lenta ma costante nel 2023 e nel 2024, con Biconomy che potenzialmente raggiungerà un prezzo di negoziazione di $ 2,47 entro il 2025.

Guardando più avanti: previsioni sui prezzi biconomy per il 2030

Abbiamo già notato che ci sono dati sui prezzi limitati con cui costruire previsioni sui prezzi di Biconomy. Se si considera anche il ritmo con cui il mercato delle criptovalute cambia e le nuove tecnologie rimodellano il panorama, le previsioni a lungo termine sono nel migliore dei casi inaffidabili. Detto questo, sono utili per dirci cosa pensano attualmente gli analisti delle prospettive di un progetto.

DigitalCoinPrice ha continuato la sua previsione di prezzo Biconomy oltre il 2025 e ritiene che il token continuerà a funzionare bene, crescendo costantemente di valore nel prossimo decennio. Secondo i suoi dati, BICO raggiungerà circa $ 1,42 nel corso del 2027. Salirà quindi oltre la soglia dei $ 2 nel 2029 ed entro la fine del 2030 BICO dovrebbe valere fino a $ 2,46.

Altrove Priceprediction.net ha anche azzardato una previsione dei prezzi biconomia per il 2030 – ed è sostanzialmente più ottimistica delle previsioni che abbiamo incontrato finora. Secondo la sua analisi, BICO potrebbe raggiungere un impressionante $ 6,45 entro il 2028, potenzialmente superando i $ 10 un anno dopo. Entro il 2030, potremmo vedere Biconomy valere fino a $ 16,13.

Come abbiamo detto, queste previsioni di prezzo non sono garantite e ovviamente divergono in modo abbastanza significativo su ciò che vedono nel futuro di BICO. Tuttavia, è incoraggiante che così tanti analisti prevedano una crescita per il progetto Biconomy.

Conclusione: dovresti investire in Biconomia?

Ora che abbiamo esaminato il progetto Biconomy in modo più dettagliato e ascoltato alcuni importanti analisti di mercato, è tempo di considerare se sia o meno una buona idea investire in Biconomy. Il progetto ha certamente un merito rendere le transazioni blockchain più semplici aumenterebbero sicuramente l’adozione della tecnologia e semplificherebbero le cose per l’utente medio. Tuttavia, Bitconomy non è l’unica soluzione di scalabilità là fuori.

Le previsioni sui prezzi per Biconomy che abbiamo incontrato erano unanimemente positive, il che è certamente un buon segno. Anche se, come abbiamo detto, questi non sono risultati garantiti in alcun modo e i dati che informano queste previsioni sono limitati nella migliore delle ipotesi. Quindi, anche se abbiamo fatto riferimento a questi, non dovrebbero costituire la base di una strategia di investimento.

La realtà è che Biconomy è qualcosa di una quantità sconosciuta. È stato ampiamente elencato solo poche settimane prima che il mercato delle criptovalute crollasse – e da allora non è più rimbalzato. Ciò significa che BICO deve ancora davvero allargare le ali e c’è il potenziale che le cose potrebbero andare in entrambi i modi per il progetto in futuro.

In conclusione, BICO potrebbe risolvere un problema significativo per le dApp basate su Etherum e ha un enorme potenziale. Tuttavia, dovrebbe essere visto come un investimento a rischio più elevato, in quanto deve ancora dimostrare la sua capacità di sostenere i mercati rialzisti. Naturalmente, se consideri di investire in BICO, dovrai tenere d’occhio gli sviluppi del web 3.0.

Dove investire in criptovaluta

Se decidi di investire in Biconomy ma sei nuovo nel mercato delle criptovalute, dovrai prima avere alcune cose in atto. In primo luogo, dovrai ordinare un portafoglio in grado di memorizzare i token ERC-20. Hai alcune opzioni qui e le copriamo nella nostra guida ai portafogli, che puoi trovare qui.

Una volta trovato un portafoglio adatto, avrai bisogno di una piattaforma che ti consenta di accedere al mercato e acquistare effettivamente criptovaluta. Ci sono numerosi broker e scambi là fuori, ma raccomandiamo eToro per la maggior parte degli utenti in quanto è uno dei nomi più affidabili nello spazio e offre agli utenti una piattaforma di trading pluripremiata che può essere utilizzata tramite il browser Web o utilizzando un’app mobile.

Oltre ai suoi potenti strumenti di trading, eToro ha anche molte informazioni disponibili sugli investimenti e sul mercato delle criptovalute. Come tale, è una piattaforma altamente adatta per coloro che sono nuovi agli investimenti crittografici.

Biconomy Price Predictions 2025, 2030 – Domande frequenti

Cos’è Biconomy?

Biconomy è essenzialmente una soluzione di ridimensionamento di livello 2 che attualmente vive sulla blockchain di Ethereum. In poche parole, il progetto mira a semplificare le transazioni per le dApp per renderle più accessibili per l’utente quotidiano.

Biconomy è un progetto Ethereum?

Biconomy è costruito sulla blockchain di Ethereum, ma è una soluzione multipiattaforma in grado di collegare dApps attraverso numerose altre catene, tra cui Binance. Tuttavia, poiché Ethereum è il più grande host di progetti web 3.0, è stato comprensibilmente il punto focale per il progetto Biconomy.

Quanto varrà Biconomy nel 2025?

Il token BICO di Biconomy ha colpito il mercato poco prima che il mercato delle criptovalute affondasse e da allora è rimasto sottomesso. Tuttavia, la maggior parte delle previsioni sui prezzi di Biconomy sembrano vedere una crescita all’orizzonte per BICO. Nessuno può dire con certezza quanto varrà il token nel 2025, ma abbiamo visto previsioni che lo collocano tra $ 2,00 e $ 2,50.

Dove posso acquistare Biconomy?

Hai alcune opzioni quando si tratta di Biconomy, poiché il token è abbastanza ampiamente elencato. Tuttavia, se stai cercando un broker affidabile e degno di fiducia con cui investire, ti consigliamo di provare eToro.

Per che cosa si usa BICO?

Il token BICO è il token di utilità del progetto Biconomy ed è essenziale per il protocollo di convalida e la sicurezza del progetto. È anche il token di governance di Biconomy, il che significa che i titolari possono votare su potenziali modifiche al progetto e alla sua infrastruttura.