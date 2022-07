Trading algoritmico: MT4 vs MT5

in

MT4 è la piattaforma di trading forex più popolare al mondo. Nel 2010, la società dietro MT4 ha rilasciato MT5. Tuttavia, MT4 è ancora abbastanza popolare dopo 10 anni. Quindi, MT4 vs MT5: quale piattaforma è migliore per il trading algoritmico? Scopriamolo nell’articolo qui sotto.

I vantaggi dell’utilizzo della piattaforma MT4

Facile da installare

L’installazione di MT4 è più veloce e più semplice rispetto all’installazione di MT5. Ciò potrebbe essere dovuto al requisito più leggero per MT4, che è venuto prima di MT5. Anche la configurazione iniziale e abituarsi al trading è abbastanza semplice.

Compilare il codice è più facile

Le piattaforme MT4 e MT5 hanno diverse funzionalità EA.

Per quanto riguarda MT4, è progettato sulla base del linguaggio di programmazione MQL. Rispetto ad altri linguaggi moderni, la maggior parte dei programmatori trova facile compilare questi codici. Tuttavia, se si utilizza MT4, non sarà possibile transcodificare in MT5.

L’interfaccia utente è facile da usare

La maggior parte delle persone preferisce la piattaforma MT4 perché MT4 è facile da usare. Questa è anche la ragione della sua popolarità. Sebbene da allora siano state lanciate varie piattaforme ricche di funzionalità, la semplicità di MT4 lo ha mantenuto popolare tra molte persone.

Adatto a diversi metodi di trading

Varie funzionalità aggiunte nelle ultime piattaforme di trading come FIFO non sono adatte ad alcuni stili di trading. Poiché la piattaforma MT4 è ancora l’unica che supporta la copertura, è adatta a determinati stili di trading.

Popolare tra i trader e i broker

La forza di MT4 è la sua popolarità con il gran numero di trader che lo utilizzano. La maggior parte dei broker forex offre MT4, ecco perché i trader amano la piattaforma.

I vantaggi dell’utilizzo della piattaforma MT5

Tempi e grafici migliori

MT5 offre un numero maggiore di intervalli di tempo (21 intervalli di tempo rispetto a 9 intervalli di tempo su MT4). Le opzioni di creazione di grafici sono illimitate e i trader possono aprire più di cento operazioni contemporaneamente.

Supporta l’analisi fondamentale

MT5 offre un calendario di mercato che include nuovi eventi, previsioni, impatti attesi e altro ancora, rivolgendosi ai trader che desiderano incorporare l’analisi fondamentale nella loro strategia di trading.

Acquisto di valuta

MT5 viene fornito con l’integrazione commerciale, consentendo ai trader di acquistare direttamente prodotti in valuta. È possibile accedere a questa funzione tramite il market lab.

Vari indicatori

MT5 ha 38 indicatori integrati e 22 oggetti analitici e 46 oggetti grafici. D’altra parte, MT4 ha 30 indicatori.

MT4 vs MT5: qual è il migliore per il trading algoritmico?

Rispetto a MT4, MT5 è migliorato e aggiunge molte più funzionalità e strumenti.

Il vantaggio principale dell’utilizzo della piattaforma MT5 è che i trader non si limitano a utilizzare le risorse analitiche integrate. Inoltre, MT5 utilizza il linguaggio di programmazione MQL5, in modo che i trader possano creare i propri indicatori. Con una piccola conoscenza della codifica, i trader possono creare robot di trading chiamati Expert Advisors.

Uno dei motivi principali per cui MT5 è semplicemente migliore per il trading algoritmico è che le aziende e le persone si adattano ai cambiamenti nel tempo. Nel 2005, MT4 è stato rilasciato e ha introdotto il trading algoritmico. Con la crescente popolarità del trading automatizzato, MT5 è stato creato per aiutare i trader a massimizzare i loro profitti. Oggi, i linguaggi di programmazione offerti con MT5 sono di gran lunga superiori a quelli offerti con MT4.