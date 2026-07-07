Criptovalute e borse: l’andamento di Bitcoin, Ethereum e Wall Street

I mercati finanziari mostrano segnali contrastanti: mentre Wall Street registra record, le criptovalute come Bitcoin ed Ethereum mostrano nervosismo. Scopri i dettagli.

I mercati finanziari stanno vivendo una settimana di forte volatilità, con Wall Street che registra performance contrastanti e le criptovalute che mostrano segnali di nervosismo. In questo contesto, Bitcoin ed Ethereum stanno attirando l’attenzione degli investitori, con livelli chiave da monitorare attentamente.

La settimana ha visto un’apertura positiva per Wall Street, trainata dai semiconduttori e da un nuovo record del Dow Jones. Tuttavia, il Nasdaq ha mostrato debolezza, riflettendo la preoccupazione per il comparto tecnologico. Le criptovalute, nel frattempo, hanno registrato un movimento nervoso, con Bitcoin ed Ethereum che hanno chiuso in positivo ma oggi sono in avvio negativo.

Wall Street: record e debolezza tecnologica

Il quadro di Wall Street è a due velocità: mentre il Dow Jones ha aggiornato un nuovo record a 53.471 punti, il Nasdaq ha registrato un calo del -2,98% da inizio luglio. L’S&P 500, sebbene in positivo a luglio, ha aperto in leggero calo. La debolezza del comparto tecnologico, in particolare dei semiconduttori, è stata un fattore chiave per il calo del Nasdaq.

In Europa, gli indici azionari hanno toccato nuovi massimi storici, con il DAX e l’Euro Stoxx in testa. Il FTSE MIB italiano, invece, ha chiuso poco sotto i massimi. Le borse asiatiche hanno mostrato un andamento contrastante, con il KOSPI coreano in forte calo a causa della debolezza del Nasdaq e dei semiconduttori.

Agenda macroeconomica e prospettive future

Oggi l’agenda macroeconomica è leggera, con la bilancia commerciale di maggio e la lettura settimanale ADP sul mercato del lavoro in attesa. L’appuntamento più importante della settimana sarà domani, con le minute della Fed di giugno. I mercati stanno valutando le probabilità di un rialzo dei tassi a settembre, che attualmente si attestano intorno al 50%.

Il greggio, nel frattempo, resta debole, con il WTI a 68,65 dollari e il Brent a 71,78 dollari al barile. Questo andamento riflette le preoccupazioni per la domanda globale e le tensioni geopolitiche.

Bitcoin ed Ethereum: livelli chiave e prospettive

Bitcoin ha registrato un movimento nervoso, con un range di movimento del 5,25%. Attualmente quota 63.200 USDT, con un calo del -1,31%. I livelli chiave da monitorare sono l’area di supporto dei 60.900 USDT e le resistenze a 62.000 USDT e 61.170 USDT.

Ethereum, d’altra parte, ha mostrato un range di movimento del 5,70%, con un calo del -1,54%. I livelli di supporto da monitorare sono 1.710 USDT e 1.670 USDT. Entrambe le criptovalute stanno cercando conferme per continuare il loro rally di luglio.

Il mese di luglio ha visto un rimbalzo tecnico per molte criptovalute, con Cardano e Bitcoin Cash in testa. Tuttavia, la performance annuale rimane negativa, con Bitcoin e Ethereum in calo rispettivamente del -27,75% e del -40% da inizio anno.

Gli investitori dovranno monitorare attentamente i livelli chiave e le prossime mosse della Fed per navigare in questo contesto complesso.