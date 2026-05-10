Criptovalute in evidenza: top 5 da monitorare

Il mercato delle criptovalute richiede attenzione costante: anche all’inizio del mese le quotazioni possono cambiare rapidamente e creare opportunità o rischi per gli investitori.

In un contesto dove innovazione tecnologica, adozione e notizie influenzano i movimenti, è utile analizzare le metriche principali per capire quali asset stanno attirando liquidità e interesse.

Qui sotto presentiamo una sintesi delle cinque criptovalute più rilevanti del periodo, accompagnata da numeri chiave e osservazioni operative. I dati riportati sono accurati al 5 maggio 2026 ore 11:30 e provengono dalle fonti citate in fondo: tenerli in considerazione aiuta a valutare il rapporto rischio/rendimento prima di qualsiasi decisione.

Le prime cinque criptovalute: panoramica sintetica

Partendo dai leader di mercato, il Bitcoin (BTC) resta la valuta di riferimento: è quotato a 80.745,43 $, con una variazione giornaliera dello 0,20%, settimanale del 2,25% e mensile del 5,38%. La capitalizzazione di mercato è pari a 1.616,82 miliardi di dollari, mentre i volumi di scambio nelle 24 ore sono di 42,42 miliardi. Con una supply circolante di 20,02 milioni di BTC e circa 525,17 mila BTC scambiati giornalmente, Bitcoin mantiene la sua posizione dominante grazie a un sentiment positivo e a flussi di liquidità significativi.

Ethereum e la sua posizione nell’ecosistema

Il Ethereum (ETH) si attesta a 2.373,96 $, con variazioni giornaliere dello 0,19%, settimanali dell’1,49% e mensili del 3,80%. La capitalizzazione è di 286,51 miliardi di dollari, mentre i volumi nelle 24 ore raggiungono 18,54 miliardi. La supply circolante è di 120,68 milioni di ETH e circa 7,79 milioni di token sono stati scambiati nelle 24 ore. Ethereum continua a beneficiare dell’attività nell’ambito della DeFi e di progetti che richiedono smart contract, fattori che sostengono una performance moderata ma stabile.

Stablecoin e asset di supporto al mercato

Le stablecoin giocano un ruolo cruciale come veicolo di liquidità: Tether (USDT) è praticamente stabile a 0,9998 $, con variazioni giornaliere dello 0,00% e mensili dello 0,02%. La sua capitalizzazione di mercato è di 189,54 miliardi, mentre i volumi giornalieri sono molto elevati, pari a 129,13 miliardi. Con circa 189,57 miliardi di USDT in circolazione e 129,16 miliardi scambiati nelle 24 ore, USDT rimane la principale fonte di liquidità per trading, hedging e trasferimenti tra exchange, contribuendo a stabilizzare i flussi nel mercato crypto.

XRP e la domanda nei pagamenti

XRP è scambiato a 1,40 $, con una variazione giornaliera dello 0,20%, settimanale dello 0,60% e mensile dell’1,25%. La capitalizzazione è di 86,83 miliardi di dollari e i volumi nelle 24 ore ammontano a 1,96 miliardi. La supply circolante è di 61,79 miliardi di token. XRP continua a essere apprezzato per le sue applicazioni nei pagamenti e mostra una volatilità relativamente contenuta rispetto ad altri asset, elemento che può interessare chi cerca esposizione meno turbolenta.

BNB, consolidamento e segnali di mercato

BNB è quotato a 627,66 $, con variazioni giornaliere dello 0,19%, settimanali dello 0,56% e mensili dello 0,74%. La capitalizzazione è di 84,60 miliardi di dollari e i volumi nelle 24 ore si attestano su 1,70 miliardi. La supply circolante è di 134,78 milioni di token e circa 2,70 milioni sono stati scambiati nelle 24 ore. I dati descrivono una fase di consolidamento per BNB, con domanda più selettiva rispetto ai principali asset e segnali di stabilità dopo periodi di maggiore volatilità.

Fonti, avvertenze e suggerimenti pratici

I numeri riportati si riferiscono a fonti di mercato e sono accurati al 5 maggio 2026 ore 11:30 (Fonte: coinmarketcap.com 5/05/2026 ore 11:30 CET). Ricordiamo che il trading di crypto, in particolare tramite CFD, comporta rischi elevati: la leva finanziaria può amplificare sia i guadagni sia le perdite. Investire è rischioso: investi responsabilmente. Questa panoramica non costituisce una raccomandazione personalizzata; si tratta di una comunicazione di marketing redatta con diligenza ai sensi dell’art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE (MiFID II). Per informazioni commerciali sui servizi di trading è possibile consultare le offerte di XTB, ricordando che ogni decisione finanziaria deve tener conto della situazione personale e del profilo di rischio.