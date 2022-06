Attualmente, molti trader NFT stanno mostrando interesse e investendo in NFT Metaverse come Mobox Momoverse Avtar e Otherdeed for Otherside.

Allo stesso modo i preferiti di tutti i tempi – ‘Bored Ape Yacht Club’ e ‘VeeFriends’ si trovano in ogni elenco con i migliori NFT.

Leggi per saperne di più sulla migliore collezione di NFT in base al numero di proprietari di oggi, seguito dalle loro statistiche di vendita, volume e offerta per comprendere meglio l’andamento del mercato.

La più grande collezione NFT per dimensione / fornitura e numero di proprietari

All’inizio, vorremmo affermare che la dimensione di fornitura dell’NFT non ha molta importanza. È sempre consigliabile andare con NFT come LuckyBlock che vengono forniti con un numero limitato di NFT coniati.

LuckyBlock offre anche vantaggi sotto forma di Jackpot che lo rendono un buon acquisto. Un altro buon esempio potrebbero essere gli NFT BAYC. Entrambi gli NFT sono disponibili in una fornitura limitata di circa 10.000 NFT.

1. MOBOX MOMOverse Avatar

Secondo le classifiche di CoinMarketCap, l’elenco di oggi è in cima a MOBOX MOMOverse Avatar con un volume di 24 ore di 1.307,8 BUSD, che è in calo del 14,61%, rendendo la capitalizzazione di mercato stimata 12,481,711.21 BUSD.

Il prezzo minimo di oggi per MOBOX MOMOverse Avatar si attesta a 0,00000001 BUSD e il prezzo medio di 24 ore a 5,0107 BUSD, un minimo dello 0,87%.

Le vendite di 24 ore sono a 261, un minimo del 13,86%, e le attività totali o le NFT coniate sono 20.00.219. Con il maggior numero di proprietari, 17.87.467, che è circa l’89,36% dei proprietari, MOBOX MOMOverse Avatar si colloca all’uno posto nella lista di oggi.

2. X World Games

Secondo le classifiche di CoinMarketCap, gli X World Games di oggi con un volume di 24 ore di 1.227,61 BUSD, che è aumentato del 185,64%, rendendo la capitalizzazione di mercato stimata 3.589.316,96 BUSD. Il prezzo minimo di oggi per X World Games è di 0,00000001 BUSD e il prezzo medio di 24 ore a 11,16 BUSD, un massimo del 289,51%.

Le vendite di 24 ore sono a 110, un minimo del 26,67%, e il totale degli NFT coniati è di 618.819. Con il secondo più alto numero di proprietari, 35.538, che è circa il 5,74% dei proprietari, X World Games è al secondo posto nella lista CoinMarketCap di oggi.

3. Otherdeed for Otherside

Oggi Otherdeed for Othersidewith ha un volume di 24 ore di 882,45 ETH. La capitalizzazione di mercato stimata è di 689.392,1 ETH. Il prezzo minimo di oggi per Otherdeed per Otherside si attesta a 02,89 ETH e il prezzo medio di 24 ore è a 7,6735 ETH.

Le vendite di 24 ore sono a 115 e il totale degli NFT coniati è di 100.000. Con il secondo più alto numero di proprietari, 34.380, che è circa il 34,38% dei proprietari, Otherdeed for Otherside è al secondo posto nell’elenco CoinMarketCap di oggi.

4. Egg-citing Easter Extravaganza

Secondo le classifiche di CoinMarketCap, Egg-citing Easter Extravaganza ha un volume di 24 ore di 298,01 BUSD, che è aumentato del 368,3%. La capitalizzazione di mercato stimata, secondo le statistiche, è di 159.640,79 BUSD e il prezzo minimo per Egg-citing Easter Extravaganza si attesta a 0,55 BUSD con un prezzo medio di 24 ore di 5,5186 BUSD, un massimo del 289,51%.

Le vendite di 24 ore sono a 54, in aumento del 42,11%, e il totale degli NFT coniati è di 63.000. Con il quarto più alto numero di proprietari di 30.804, che è di circa il 48,9% dei proprietari, Egg-citing Easter Extravaganza è al quarto posto nella lista CoinMarketCap di oggi.

5. Back to Blockchain Future

Secondo le classifiche di CoinMarketCap, Back to Blockchain Future ha un volume di 24 ore di 373,99 BUSD, che è aumentato del 535,28%. La capitalizzazione di mercato stimata, secondo le statistiche, è di 285.361,33 BUSD e il prezzo minimo per Back to Blockchain Future si attesta a 0,74 BUSD con un prezzo medio di 24 ore di 10,69 BUSD, un massimo del 135,96%.

Le vendite di 24 ore sono a 35, in aumento del 169,23%, e il totale degli NFT coniati è di 50.000. Con 28.526 proprietari, che è circa il 57,05% dei proprietari, Back to Blockchain Future è al quinto posto nell’elenco CoinMarketCap di oggi.

6. VeeFriends Series 2

Secondo le classifiche di CoinMarketCap, VeeFriends Series 2 ha un volume di 24 ore di 48,89 ETH, che è in calo dello 0,59%. La capitalizzazione di mercato stimata, secondo le statistiche, è di 44.516,57 ETH e il prezzo minimo per VeeFriends Series 2 si attesta a 0,549 ETH con un prezzo medio di 24 ore di 0,719 ETH, un minimo dello 0,59%.

Le vendite di 24 ore sono a 68 e il totale degli NFT coniati è di 53.319. Con 23.032, che è circa il 43,2% dei proprietari.

7. Merry Cryptmas Mystery Box

Secondo le classifiche di CoinMarketCap, Merry Cryptmas Mystery Box ha un volume di 24 ore di 31,39 BUSD, che è aumentato del 180,24%. La capitalizzazione di mercato stimata, secondo le statistiche, è di 497.761,32 BUSD e il prezzo minimo per Merry Cryptmas Mystery Box si attesta a 0,64 BUSD con un prezzo medio di 24 ore di 2,4144 BUSD, un massimo del 50,9%.

Le vendite di 24 ore sono a 13, in aumento dell’85,71%, e il totale degli NFT coniati è di 50.000. Con il settimo più alto numero di proprietari, 17.028, che è il 34,06% di proprietari, Merry Cryptmas Mystery Box si colloca al settimo posto nella lista CoinMarketCap di oggi.

8. All-Stars Mystery Box – Batch 3/3

Secondo le classifiche di CoinMarketCap, All-Stars Mystery Box – Batch 3/3 ha un volume di 24 ore di 5,4 BUSD, che è in calo del 67,47%. La capitalizzazione di mercato stimata, secondo le statistiche, è di 255.889,02 BUSD e il prezzo minimo per All-Stars Mystery Box – Batch 3/3 si attesta a 2 BUSD con un prezzo medio di 24 ore a 1,8 BUSD, un minimo del 78,31%.

Le vendite di 24 ore sono a 3, un minimo del 50%, e il totale degli NFT coniati è di 40.020. La statica odierna di All-Star Mystery Box mostra oggi 13.138 proprietari, che è circa il 32,83%.

9. Mutant Ape Yacht Club

Secondo le classifiche di CoinMarketCap, Mutant Ape Yacht Club ha un volume di 24 ore di 440,99 ETH, che è aumentato dello 0,01%. La capitalizzazione di mercato stimata, secondo le statistiche, è di 370.692,04 ETH e il prezzo minimo per Mutant Ape Yacht Club si attesta a 17 ETH con un prezzo medio di 24 ore di 17,64 ETH un massimo dello 0,01%.

Le vendite di 24 ore sono a 25 e il totale degli NFT coniati è di 19.414. Con il secondo più alto numero di proprietari, 12.588, che è circa il 64,84% dei proprietari, Mutant Ape Yacht Club è al nono posto nella lista CoinMarketCap di oggi.

10. World of Women Galaxy

Secondo le statistiche di CoinMarketCap, World of Women Galaxy è al decimo posto con un volume di 24 ore di 18,78 ETH, che è aumentato dello 0,03%. La capitalizzazione di mercato stimata, secondo le statistiche, è di 15.432,94 ETH e il prezzo minimo per World of Women Galaxy si attesta a 0,535 ETH con un prezzo medio di 24 ore di 0,6058 ETH, un massimo dello 0,03%.

Le vendite di 24 ore sono a 31 e il totale degli NFT coniati è di 21.306. Il numero di proprietari oggi è di 11.362, che è circa il 53,33% dei proprietari totali.

Come acquistare NFT e fare il tuo investimento

Il primo passo è selezionare la migliore piattaforma per investire in NFT e acquistare NFT per il trading. OpenSea, Binance e Crypto.com sono solo alcune delle migliori posizioni per acquistare token non fungibili, nonché siti popolari per verificare lo stato attuale e la valutazione di NFT e criptovalute.

1. Creazione di un portafoglio Crypto per archiviare il tuo Ethereum / Solana

Crea un account in eToro, un marketplace NFT che fornisce anche servizi di portafoglio per acquistare e archiviare il tuo Ethereum e Solana. Una volta acquistati ETH o Solana, puoi conservarli in modo sicuro nel tuo portafoglio fornito dal tuo mercato di scambio di criptovalute o nel tuo account eToro.

Con eToro, puoi iniziare con un deposito minimo di $ 10. Non ti verrà addebitata alcuna commissione per effettuare un deposito qui. Hai diverse opzioni per depositare i fondi.

2. Acquista NFT dal Marketplace

OpenSea, Crypto.com, ByBit e Binance sono alcune piattaforme affidabili in cui è possibile acquistare NFT.

Puoi vedere le recensioni dei migliori mercati NFT sui nostri siti Web e scegliere di conseguenza. Tieni d’occhio il costo. Sarà in ETH, ma il prezzo sarà mostrato anche in USD. Fai clic su “Acquista ora” se ti piace quello che vedi e il prezzo rientra nel tuo budget di investimento. Procedi al checkout quando hai completato l’acquisto.

3. Inizia a fare trading e investi saggiamente.

Il mercato NFT è enorme, quindi sii sempre aggiornato con le ultime tendenze del mercato e fai sempre le tue ricerche prima di investire.