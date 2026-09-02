Petrolio in calo, oro stabile: il mercato delle materie prime a settembre 2026

Il petrolio ha registrato un calo marcato questa settimana, con il Brent a 88.24 USD, in ribasso del 4.82%. Il WTI non è da meno, scendendo a 83.9 USD, con un calo del 2.83%. Un movimento che riflette una pressione al ribasso su entrambe le referenze principali.
In contrasto con il petrolio, l’oro ha mostrato una certa resilienza, con un prezzo a 4371.6 USD e una variazione positiva dello 0.18%. Un segnale di stabilità in un contesto di volatilità per le altre materie prime.
La divergenza tra il calo del petrolio e la stabilità dell’oro potrebbe indicare una rotazione degli investitori verso asset considerati più sicuri. Secondo i dati dell’U.S. Energy Information Administration, il mercato delle materie prime continua a mostrare dinamiche contrastanti.
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