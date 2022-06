Cronos (CRO) è un progetto duraturo e affidabile? L’analisi

Crypto.com è stato nominato uno dei mercati di criptovaluta in più rapida espansione a livello globale, in parte a causa di un’iniziativa commerciale guidata da Matt Damon e dal suo sostanziale programma di premi.

La società ha un sistema di carte a più livelli, a partire dalla carta Blu di mezzanotte gratuita e fino alla carta Obsidian che richiede di staking $ 400.000 in CRO per un minimo di 180 giorni.

Cronos è una moneta legata a Crypto.com, che è una società centralizzata; pertanto, il CRO dovrebbe essere valutato in base alla longevità degli scambi centralizzati e al modo in Crypto.com tariffe tra la concorrenza.

Questo articolo esplora le prove a sostegno del CRO di Crypto.com.

Cronos (CRO) è qui per restare o è solo una moda?

La longevità di CRO dipende quasi interamente dal successo di Crypto.com come scambio.

I Crypto.com incentivi cashback delle carte dello 0%, 1%, 2%, 3% e 5% sono concessi a diversi livelli di carte di debito in base alla quantità di token CRO puntata. Se il CRO iniziale non viene ripristinato, gli incentivi cashback diminuiscono sostanzialmente.

Tra gli incentivi cashback del 5% offerti ai creditori di Obsidian ci sono i rimborsi sui servizi premium di Spotify, Amazon Prime e Netflix, con il maggior ritorno di puntata sullo scambio di Crypto.com.

CoinMarketCap delinea cinque chiare distribuzioni di valuta per la rete:

30% — Distribuzione secondaria e incentivi al lancio – rilasciati in lotti su base giornaliera nell’arco di cinque anni a partire dal 14 novembre 2018

20% — Riserva di capitale – congelata fino al 7 novembre 2022

20% — Incentivi a lungo termine della rete – congelati fino al 7 novembre 2022

20% — Sovvenzioni ecosistemiche – congelate fino al lancio della mainnet della catena Crypto.com

10% — Sviluppo comunitario

Storia di Cronos (CRO)

Crypto.com è stata fondata nel 2016 e ha tenuto un’offerta iniziale di monete (ICO) nel 2017 per debuttare la sua criptovaluta MCO ormai defunta. Crypto.com ora sembra avere uno scopo più ampio di aumentare l’accettazione di Bitcoin. La società si sta concentrando sul rendere possibili i pagamenti Bitcoin in tutto il mondo.

CRO è stato lanciato ufficialmente nel dicembre del 2018 con un airdrop tramite l’app per smartphone. L’airdrop è durato sei mesi prima di essere congelato per un altro anno. Con l’avvento dello scambio di crypto.com, CRO è diventato più accessibile alla popolazione generale. I possessori di CRO sono stati immediatamente idonei a puntare le loro monete con un rendimento percentuale annuo del 20% sulla piattaforma.

Crypto.com ha aggiunto vari premi per l’acquisto, lo staking e l’utilizzo di CRO da quando lo scambio ha iniziato a funzionare nel 2020. I benefici variano dalla partecipazione ai loro eventi al risparmio transazionale.

Crypto.org deciso di rinominare la moneta Cronos nel 2022 con il suo nome preliminare di “Crypto.com Coin”.

Pro e contro di Cronos (CRO)

Pro:

Rete attiva con applicazioni decentralizzate (DApps)

Pool di liquidità ad alto rendimento

Eccellenti carte associate

Accesso a tassi di puntata elevati e privi di rischi sulle stablecoin

Contro:

Elevati requisiti di picchettamento iniziale

Sostenibilità discutibile

Pro e contro di Crypto.com

Pro:

Carta Visa con i migliori premi

Ampia varietà di criptovalute con tassi bassi

Funzioni di guadagno in-app e scambio di interessi

Contro:

Servizio clienti e interfaccia utente scadenti

Livelli di premi difficili da navigare per i tassi di interesse e la carta

Concorso Cronos (CRO)

Cronos ha una forte concorrenza. Le monete più strettamente correlate sono il token FTT di FTX e il BNB di Binance.

CRO ha una capitalizzazione di mercato di $ 5 miliardi e il token FTT di FTX ha una capitalizzazione di mercato di circa $ 4 miliardi rispetto ai $ 50 miliardi di Binance coin (BNB).

Rispetto alla FTT, BNB offre molte più funzionalità. Ha anche istanze di applicazioni aggiuntive, il che gli conferisce un vantaggio quando si tratta di reclutare nuovi investitori. Anche se è stato rilasciato prima del token FTT, l’esperienza dietro di esso lo rende più attraente. Ha un ecosistema che gli fornisce un’usabilità più ancorata che ha un impatto significativo sulla tokenomics.

L’ITF si trova in una fase simile a quella del CRO in termini di adozione; la moneta che andrà meglio a lungo termine avrà il miglior scambio e utilità dietro di essa. Se il tuo scambio preferito è FTX, possedere FTT offre alcuni premi decenti.

Tutto si riduce a quale scambio può offrire il massimo con la rispettiva moneta; realisticamente, potrebbero tutti funzionare bene, poiché lo spazio è maturo per l’adozione.

Come fare soldi con Cronos (CRO)

Puoi attingere a tre modi per fare soldi con Cronos: la funzione Crypto Earn di Crypto.com, i premi delle carte di debito e i pool di liquidità DApp.

Lo staking in-app è a basso rendimento e offre accesso al prodotto Crypto Earn di Crypto.com, che è buono per le persone meno abituate alla finanza decentralizzata (DeFi). Offre un modo intuitivo per guadagnare interessi su stablecoin e una varietà di altre criptovalute. Ad esempio, potresti guadagnare fino all’8% su USDC, facendo affidamento sui $ 750 milioni di Crypto.com in assicurazione sulla remota possibilità di un hack.

I premi delle carte di debito possono funzionare bene se hai denaro da investire in CRO. Il livello $ 4,000 ti offre Spotify e Netflix gratuiti, pari a $ 26 risparmiati mensilmente, e se spendi $ 2,500 quel mese, guadagnerai il massimo $ 50 in premi CRO. Tuttavia, voler rifare il tuo investimento iniziale nella sua interezza sarebbe la mentalità sbagliata per questa carta. Pensalo come un investimento in CRO che avresti altrimenti fatto, indipendentemente dal possesso della carta o meno.

Con la carta di debito, sarai in grado di utilizzare il prodotto Guadagna e avere i tuoi soldi seduti in un conto corrente guadagnando interessi. La carta deve essere caricata con denaro fiat, non con monete bloccate nel prodotto Guadagna. In altre parole, il denaro proveniente da $ 10.000 puntati nel prodotto Earn non può essere utilizzato per i pagamenti fino a dopo la fine della puntata.

I pool di liquidità DApp sono disponibili su CronaSwap e sull’app Crodex, che sono DApp attive nell’ecosistema Cronos. Se hai esperienza con DeFi, questi strumenti possono funzionare bene per te, altrimenti le risorse in-app sono la strada da percorrere, in quanto sono più semplici da usare.

Come acquistare Cronos (CRO)

Cronos dovrebbe essere ottenuto principalmente attraverso Crypto.com. Offre incentivi promozionali e molte risorse per l’utilizzo della moneta.

Quindi, Cronos (CRO) è qui per restare?

Sembra che Cronos sia qui per restare. CRO ha un ecosistema fiorente che include la carta di debito Crypto.com. Crypto.com si è consolidata come uno scambio top senza alcun suggerimento che abbandonerà CRO. Crypto.com probabilmente resisterà alla prova del tempo, così come la sua moneta associata.