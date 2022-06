Internet Computer (ICP) è un progetto morto o è ancora vivo?

Web3 è un concetto che ha attirato l’attenzione di molti negli ultimi anni. L’idea di Web3 è quella di creare una versione più decentralizzata e aperta dell’attuale sistema Internet e web. Questo concetto va di pari passo con la crittografia, poiché entrambi si basano su concetti di decentralizzazione.

Come tale, molti importanti progetti crittografici stanno spingendo per l’adozione di Web3, uno dei quali è Internet Computer (ICP). Questo progetto spera di cambiare il modo in cui le persone navigano in Internet, memorizzano i dati e interagiscono con il web.

Perché Internet Computer (ICP) è inattivo?

Per capire il motivo per cui ICP è inattivo, è importante comprendere le basi del progetto.

Internet Computer è una rete blockchain che cerca di portare l’implementazione di contratti intelligenti nel mainstream.

I contratti intelligenti sono programmi che automatizzano le attività sulla blockchain. I contratti intelligenti possono essere utilizzati in una varietà di scenari, dai videogiochi basati su blockchain agli scambi decentralizzati (DEX).

Internet Computer mira a creare una piattaforma in cui gli sviluppatori possano dare vita alle loro idee attraverso la blockchain. Ha un kit di sviluppo software (SDK) in cui gli sviluppatori possono codificare le loro idee e tutorial per le persone che desiderano esplorare lo sviluppo blockchain.

ICP è il token che alimenta la blockchain. Serve a due scopi principali: governance e commissioni di transazione. Per la governance, il token può essere utilizzato per esprimere voti sulle proposte per dare alla comunità voce in capitolo in quale direzione va il progetto. Per le commissioni di transazione, i PIC possono essere utilizzati per coprire i costi di implementazione dei contratti intelligenti e di archiviazione dei dati.

Se la domanda di governance o transazioni diminuisce, anche il prezzo diminuirà perché meno persone avranno bisogno del token, quindi ci saranno meno comprati e più venduti, abbassando il prezzo.

Questa azione è molto probabilmente la causa del calo dell’ICP negli ultimi mesi. Nel complesso, meno progetti vengono costruiti sulla piattaforma portando a una diminuzione della domanda per il token. Inoltre, i mercati delle criptovalute nel complesso sono in calo, il che potrebbe anche essere un fattore nei recenti cali di prezzo.

ICP è stato lanciato a maggio 2021 per circa $ 365. È sceso bruscamente dopo il rilascio, perdendo quasi il 95% del suo valore in pochi giorni. Da allora, ha continuato a scendere costantemente e ora si aggira intorno a $ 8. Dopo il rilascio iniziale, molti erano sospettosi degli sviluppatori di Internet Computer, poiché alcuni non erano in grado di individuare o vendere i loro token. Dopo aver dato un’occhiata più da vicino, alcuni hanno iniziato a credere che i membri del progetto avessero venduto i loro token per un forte profitto, lasciando gli investitori al dettaglio a perdere quasi tutti i loro investimenti. Per questo motivo, Internet Computer sta attualmente affrontando una class action.

Movimenti dei prezzi di Internet Computer (ICP)

ICP ha raggiunto i massimi storici il giorno della sua uscita, apprezzandosi a oltre $ 750 e classificandosi al terzo posto tra tutte le criptovalute in termini di capitalizzazione di mercato. In pochi giorni è sceso a poco più di $ 100. Alla fine ha raggiunto $ 50, dove è rimasto in bilico per diversi mesi. Verso la fine del 2022 e nella prima metà del 2022, l’ICP ha continuato a scendere, raggiungendo un minimo di circa $ 6 a maggio 2022.

Ancora una volta, questo calo potrebbe essere causato da qualsiasi cosa che vada dalla mancanza di domanda a un crollo generale del mercato delle criptovalute.

Ciclo di mercato delle criptovalute

Un modo in cui il mercato delle criptovalute può essere misurato è confrontando Bitcoin con altri token. Se gli altcoin, o qualsiasi token che non sia Bitcoin, stanno sovraperformando Bitcoin, allora è considerato “stagione altcoin”. Al momento, non è la stagione degli altcoin, poiché Bitcoin sta sovraperformando quasi tutte le altre principali criptovalute negli ultimi mesi.

Sebbene Bitcoin stia sovraperformando altri token, non sta andando bene. I mercati delle criptovalute hanno sofferto per qualche tempo, con i principali token in calo del 50% negli ultimi mesi. ICP è stato uno dei token catturati in questa recessione.

Dove acquistare Internet Computer (ICP)

Sebbene ICP sia ancora un progetto relativamente nuovo, è disponibile su più importanti piattaforme di trading crittografico. Tra i migliori che offrono ICP ci sono Coinbase Global Inc. (NASDAQ: COIN) e Huobi Global. Queste piattaforme sono conosciute in tutta la comunità crittografica per la loro sicurezza, facilità d’uso e tariffe basse.

Per iniziare a fare trading su una di queste piattaforme, crea un account e fornisci informazioni personali di base. Puoi quindi collegare il tuo conto bancario e iniziare a fare trading, in genere entro 24 ore.

Quindi, Internet Computer (ICP) è morto?

Internet Computer è un progetto molto ambizioso che sta cercando di cambiare Internet nel suo complesso. Mentre ha fatto alcuni passi verso questo obiettivo, sta lottando per guadagnare vapore all’interno della comunità crittografica. Affronta un’enorme concorrenza da Ethereum e Cosmos. Questi grandi concorrenti hanno reso difficile per Internet Computer attrarre nuovi progetti che aumenteranno la domanda di PIC.

L’ICP è diminuito costantemente nell’ultimo anno. Affinché si verifichi un’inversione, Internet Computer dovrebbe coinvolgere alcuni progetti grandi e popolari per aumentare l’hype che circonda il progetto. Tuttavia, questo compito è difficile perché i mercati delle criptovalute sono stati lenti e molti nuovi progetti stanno guardando verso blockchain più grandi. Mentre sarà difficile per ICP recuperare, è certamente una possibilità.