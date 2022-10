Crypto FUD: cos’è e come funziona

Come accennato in precedenza, il termine FUD è un popolare tormentone peggiorativo che viene spesso lanciato nei circoli crittografici. Nella maggior parte dei casi, un “FUDster” sarà la persona che utilizza la disinformazione o i fatti manipolati per creare dubbi e sfruttare una posizione di investimento contro altri trader.

Nella conversazione casuale, di solito significa avere paura della volatilità della criptovaluta e della possibilità che il valore di un progetto scenda a zero. Tuttavia, FUD può avere una connotazione più pericolosa nello spazio criptovaluta.

Ad esempio, FUD è stato utilizzato come strategia di marketing efficace per alcuni progetti o individui con intenzioni dannose che stanno cercando di sabotare la comunità di un’altra moneta spaventando i loro sostenitori.

Quindi, come funziona esattamente? Bene, diamo un’occhiata ad alcuni esempi.

Quali sono gli esempi di FUD nei mercati delle criptovalute?

Uno degli esempi più famigerati si è verificato alla fine del 2017, quando il prezzo del bitcoin ha raggiunto il picco di quasi $ 20.000 per moneta.

Tuttavia, non appena ha toccato $ 19.500, un’ondata di FUD così forte ha colpito i mercati facendo crollare il prezzo di Bitcoin dai suoi prezzi massimi ai minimi di quasi $ 6k per moneta in pochi giorni.

Alcuni hanno attribuito questo improvviso crollo ai regolatori negli Stati Uniti che impongono enormi guadagni in conto capitale ai possessori di Bitcoin e altri lo hanno incolpato dell’introduzione del trading di futures Bitcoin che ha lasciato il posto alla manipolazione del mercato.

Esempi recenti di FUD nel mercato delle criptovalute includono il tweet di Elon Musk sul consumo di energia di Bitcoin, che è stato accoppiato con la notizia del divieto della Cina sul trading di criptovalute e sul mining di criptovalute nel suo paese.

Con oltre il 50% delle piattaforme minerarie di Bitcoin situate in Cina, la notizia del divieto cinese ha portato FUD sul mercato.

La precedente approvazione di Elon Musk di Bitcoin ha anche portato con sé eccitazione nel mercato delle criptovalute, ma in seguito si è rivolta a FUD con un tweet del CEO sulla mossa di Tesla di non accettare più bitcoin a causa dell’eccessivo consumo di energia della rete.

Entrambi gli eventi hanno fatto scendere il bitcoin di quasi il 50% dal suo precedente massimo di $ 60.000. Ma in entrambi i casi il prezzo di Bitcoin si sarebbe poi ripreso, il che significava che tutti coloro che vendevano a causa del FUD perdevano un valore serio.

Qual è la differenza tra FUD e preoccupazioni legittime?

Gran parte della confusione a questo proposito ha a che fare con la separazione del FUD dalle reali preoccupazioni del mercato. Ad esempio, le preoccupazioni legittime sarebbero parlare dei problemi di scalabilità di bitcoin e di come influisce sulle commissioni di transazione.

Molti investitori considerano queste preoccupazioni del mercato su fattori che potrebbero impedire al bitcoin di diventare una forma di pagamento mainstream su Internet. Mentre le preoccupazioni reali si basano su punti validi, FUD utilizza preoccupazioni illegittime che spesso sono destinate solo a influenzare il prezzo delle criptovalute.

La maggior parte del FUD in criptovaluta viene utilizzato in campagne di marketing e diffuso da individui con intenzioni dannose che lo usano come un modo per manipolare una posizione di investimento contro altri trader. Questo può essere devastante soprattutto per i prezzi delle monete più piccoli perché fa sì che gli investitori si tirino rapidamente fuori dalle loro posizioni, il che poi abbassa ulteriormente il prezzo.

Cosa dovresti fare quando FUD alza la sua brutta testa?

Come nuovo investitore nel mercato delle criptovalute, devi capire che nessuno è immune dal FUD e imparare a navigare attraverso di esso è una parte importante dell’essere un trader e un investitore “buono”.

Innanzitutto, è importante ricordare che non dovresti mai farti prendere dal panico semplicemente a causa di notizie “negative” che generano FUD. Prima di farti prendere dal panico, ricorda di fare la dovuta diligenza e raccogliere informazioni da varie fonti mentre guardi le notizie obiettivamente. Questo ti aiuterà a riconoscere le bandiere rosse quando sembrano prevenire un potenziale attacco ai tuoi investimenti.

Quali sono gli effetti a lungo termine del FUD?

Mentre FUD può essere dannoso a breve termine, le oscillazioni volatili dei prezzi e le improvvise correzioni del mercato sono una parte fondamentale di un mercato crittografico sano. Nella maggior parte dei casi, il FUD si estingue e il mercato riprende la sua normale traiettoria.

Bitcoin, ad esempio, ha avuto oppositori che lo dichiarano morto più di 400 volte, eppure continua a crescere a un ritmo mozzafiato. Inoltre, dal FUD di maggio, Bitcoin ha ripreso il suo precedente massimo storico di $ 60.000.

È una buona strategia acquistare quando c’è un sacco di FUD?

Mentre è vero che FUD porta un sacco di attenzione negativa su una criptovaluta, in alcuni casi, l’acquisto durante i periodi di notizie negative e paura dilagante nel mercato può essere utile.

Questo può darti una posizione di ingresso decente. Tuttavia, è importante notare che alcune notizie ed eventi FUD possono essere devastanti per una criptovaluta che porta a un calo dei prezzi dell’80% o più. Quindi, è importante tenere presente che non tutti i FUD sono creati uguali e le strategie dovrebbero essere implementate di conseguenza.

Il FUD esiste nella finanza tradizionale come il mercato azionario?

Sì, c’è FUD nella finanza tradizionale.

La principale differenza tra la finanza tradizionale e la crittografia è che il FUD nel mercato azionario può teoricamente essere rilevato più facilmente e il suo impatto è significativamente ridotto grazie agli organismi di regolamentazione che supervisionano i mercati.