Le 10 migliori criptovalute con un potenziale migliore di Ethereum nel 2022

Queste criptovalute hanno il potenziale per funzionare meglio di Ethereum nel 2022.

Le criptovalute stanno crescendo in popolarità e fanno ormai parte del portafoglio di investimenti medio, anche a livello istituzionale. Una delle criptovalute che sono aumentate in popolarità è Ethereum.

Tutto questo grazie allo status di pioniere di Ethereum nel mercato dei contratti intelligenti, un fattore che lo ha visto dominare il mercato Dapps. Tuttavia, Ethereum ha riscontrato problemi di ridimensionamento che hanno visto molti concorrenti entrare nel mercato. Ciò potrebbe rallentare Ethereum a breve termine. Ha senso per gli investitori prendere in considerazione altre criptovalute ad alto potenziale. Questo articolo esplora le prime 10 criptovalute con un potenziale migliore di Ethereum nel 2022.

Le migliori alternative a Ethereum per il 2022

1. Avalanche (AVAX)

Capitalizzazione di mercato: 20,60 miliardi di dollari

Avalanche ha il potenziale per sovraperformare Ethereum nel 2022. Grazie alle sue straordinarie capacità di ridimensionamento, Avalanche è cresciuto in popolarità nell’ultimo anno. Avalanche può gestire fino a 4500 transazioni al secondo ed è anche noto per la sua stabilità di rete. Questo lo rende una delle blockchain che potrebbero dominare il mercato Dapps andando in futuro.

2. Solana (SOL)

Capitalizzazione di mercato: 34,21 miliardi di dollari

Solana è una criptovaluta top con una reputazione per le sue capacità di ridimensionamento. Solana può colpire fino a 50k transazioni al secondo ed è anche noto per le sue basse commissioni. Le capacità di Solana hanno portato ad un aumento esponenziale del numero di Defi e NFT progetti che si basano su di esso. Questo rende Solana una criptovaluta con più potenziale di Ethereum nel 2022.

3. Terra (LUNA)

Capitalizzazione di mercato: 30,85 miliardi di dollari

Terra è cresciuto abbastanza fortemente dal 2021 e, se continua con il suo attuale slancio, batterà Ethereum nel 2022. Questo è evidente perché LUNA ha ritestato i suoi massimi storici, mentre Ethereum e altre criptovalute top devono ancora arrivarci. La crescita di Terra ha molto a che fare con la crescente adozione del suo algoritmo stablecoin. Poiché il valore di LUNA è legato all’adozione di monete stabili nell’ecosistema Terra, non c’è dubbio che LUNA potrebbe continuare a sovraperformare Ethereum e altre criptovalute top nel 2022.

4. Cardano (ADA)

Capitalizzazione di mercato: 34,41 miliardi di dollari

Cardano · è una delle migliori criptovalute che danno a Ethereum una corsa per i soldi. Cardano utilizza alcune delle migliori tecnologie in blockchain che gli danno un vantaggio nel mercato Dapps. Ad esempio, Cardano è sicuro, decentralizzato e può scalare molto meglio di Ethereum. Dopo diversi anni di lavoro, Cardano ha introdotto contratti intelligenti e Dapps sta già arrivando sulla blockchain di Cardano. Con tutte le sue capacità tecniche e la crescente adozione, Cardano è una delle criptovalute con prospettive migliori di Ethereum.

5. Binance Coin (BNB)

Capitalizzazione di mercato: 66,87 miliardi di dollari

Binance Moneta è la criptovaluta che paga le commissioni su Binance, il più grande scambio di criptovaluta al mondo. Oltre al suo enorme caso d’uso all’interno dell’ecosistema Binance, Binance Coin ha anche bruciature di monete ogni trimestre, il che influisce positivamente sul suo valore. Queste bruciature di monete potrebbero vedere la moneta Binance funzionare meglio di Ethereum nel 2022.

6. Polkadot (DOT)

Capitalizzazione di mercato: 17,80 miliardi di dollari

Polkadot è una blockchain costruita per aiutare diverse blockchain a interconnettersi facilmente tra loro. Polkadot ha visto il suo ecosistema crescere nell’ultimo anno e, con il suo approccio parachains al ridimensionamento, è probabile che veda una maggiore adozione nel 2022 e oltre. Con tutto questo potenziale, Polkadot è una delle prime 10 criptovalute che potrebbe battere Ethereum in guadagni quest’anno.

7. Dogecoin (DOGE)

Capitalizzazione di mercato: 18,85 miliardi di dollari

Dogecoin può essere un moneta meme, ma è anche una criptovaluta che può dare agli investitori rendimenti migliori di Ethereum nel 2022. Questo perché Elon Musk è favorevole a Dogecoin oggi come lo era nel 2021. Recentemente, Musk è diventato il più grande azionista individuale di Twitter e sta già proponendo che Twitter adotti Dogecoin.

8. Shiba Inu (SHIB)

Capitalizzazione di mercato: 12,84 miliardi di dollari

Come Dogecoin, Shiba Inu è una moneta meme che potrebbe battere Ethereum nel 2022. La grande cattura che potrebbe vedere Shiba Inu sovraperformare Ethereum è l’imminente lancio di una piattaforma Shiba Inu Metaverse. Con tutto l’hype intorno al Metaverse, non è difficile da immaginare Rally SHIB una volta che il Metaverso Shiba prende vita.

9. Ripple (XRP)

Capitalizzazione di mercato: 34,36 miliardi di dollari

XRP · ha il potenziale per offrire agli investitori un rendimento più elevato rispetto a Ethereum nel 2022. Mentre ha sottoperformato il mercato negli ultimi due anni, ciò è dovuto principalmente al caso della SEC contro Ripple. Se il caso finirà a favore di Ripple, come molti analisti stanno speculando, XRP potrebbe sovraperformare Ethereum e la maggior parte delle prime 10 criptovalute nel 2022.

10. USD Coin (USDC)

Capitalizzazione di mercato: 50,94 miliardi di dollari

USD Coin è una stablecoin e, come tale, è facile chiedersi, come può funzionare meglio di Ethereum nel 2022? Bene, al momento, il mercato deve ancora trovare una direzione chiara e non si può dire se queste condizioni potrebbero rimanere per il resto del 2022. In queste condizioni, detenere una moneta stabile come USDC potrebbe essere una scommessa migliore. Inoltre, USD Coin può essere investito in DeFi e guadagnare un prevedibile reddito passivo.