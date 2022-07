Da Coinbase a KuCoin: guida su come trasferire i fondi

in

Trasferire fondi da Coinbase a Kucoin è piuttosto semplice e facile. Coinbase, essendo uno degli scambi crittografici centrali, facilita molti trasferimenti cross-crypto.

Ma sai come trasferire fondi da Coinbase a Kucoin?

Mentre lo scambio ha facilitato con successo i trasferimenti da Coinbase a Binance e da Coinbase a MetaMask, il trasferimento di fondi da Coinbase a Kucoin non è stato ancora discusso in modo approfondito.

Kucoin vanta un ampio repository di 600 monete crittografiche e consente agli utenti di condurre il trading di criptovalute in modo semplice.

Ecco come gli utenti possono trasferire fondi da Coinbase a Kucoin in pochi semplici passaggi.

Come trasferire da Coinbase a KuCoin

Per trasferire fondi da Coinbase a Kucoin, un utente deve:

Prima accedi o registrati con lo scambio crittografico Kucoin.

Vai a Risorse.

Seleziona il tipo di criptovaluta e la rete preferita che desideri ricevere.

Clicca su deposita e copia questo indirizzo di deposito.

Ora accedi al tuo account Coinbase.

Visita la pagina del tuo portfolio su Coinbase e fai clic su “Invia”.

Incolla l’indirizzo del tuo portafoglio Kucoin.

Fai clic su Conferma.

Hai trasferito con successo fondi da Coinbase a Kucoin.

Tempo di trasferimento da Coinbase a Kucoin

Ci vogliono circa 10-15 minuti perché i fondi crittografici si riflettano nel tuo account Kucoin.

Si consiglia agli utenti di aggiornare la pagina nel caso in cui non siano in grado di visualizzare le ultime transazioni.

Commissioni da Coinbase a KuCoin

Secondo Tradersunion, Coinbase di solito addebita una commissione di spread dello 0,50%, più una commissione fissa da $ 0,99 a $ 2,99 a seconda delle dimensioni della transazione.

Ci sono molti fattori che possono influenzare la commissione di trasferimento come la congestione della rete e il traffico che può portare gli utenti a sborsare più dell’importo prescritto per inviare le loro criptovalute da Coinbase a Kucoin.

Per evitare di pagare commissioni di trasferimento esorbitanti, si consiglia spesso agli utenti di effettuare tali trasferimenti in un momento in cui vi è una bassa congestione della rete o quando la rete sta vivendo una bassa attività degli utenti