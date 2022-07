Errore di saldo insufficiente su Binance e come risolverlo

Nell’utilizzo di qualsiasi piattaforma di trading, incluso Binance, gli utenti possono riscontrare errori imprevisti ma non sanno perché. Quando si eseguono transazioni di criptovaluta su Binance, gli utenti potrebbero ricevere un messaggio di errore di saldo insufficiente di Binance.

Il seguente articolo viene fornito informazioni sulla causa e su come correggere questo errore.

Cosa significa un saldo Binance insufficiente?

Quando si fa trading di criptovalute su Binance Spot, alcune persone incontrano il messaggio di un equilibrio insufficiente. Questo errore indica che il saldo binance non è sufficiente per eseguire la transazione. A volte può verificarsi un errore di saldo Binance insufficiente anche se il saldo del conto è sufficiente.

La causa dell’errore di saldo insufficiente del conto Binance

Esistono molti motivi diversi per cui un account riceve un messaggio di saldo insufficiente. Forse, perché il saldo dell’account utente è troppo piccolo, non abbastanza per aprire una transazione. Inoltre, ci sono molti altri motivi come segue:

Dopo che un utente trasferisce denaro a un account Binance e si verifica un errore del server, il timeout della connessione è troppo lungo, indicando un errore di saldo del conto insufficiente. In caso di guasto del server, gli utenti devono attendere alcuni minuti affinché il sistema torni alla normalità.

Ogni account Binance ha diversi tipi di portafogli per effettuare altre transazioni. Ad esempio, portafoglio Spot per il trading Spot, portafoglio di finanziamento per il trading P2P … Se il saldo è nel portafoglio Spot, l’utente non può eseguire una transazione P2P e otterrà l’errore di saldo insufficiente dell’account Binance. Gli utenti dovrebbero verificare se il saldo è nel portafoglio corretto effettuando la transazione corrispondente.

Quando si fa trading su Binance, gli utenti di solito pagano una piccola commissione.

Supponiamo che l’utente apra uno scambio con l’importo esatto del saldo nel conto senza considerare le commissioni di transazione. Quindi la transazione potrebbe non essere possibile e non c’è abbastanza errore di saldo. Quando fanno trading, gli utenti dovrebbero aprire uno scambio con un volume inferiore al saldo disponibile nel conto. Il volume degli scambi dovrebbe essere inferiore di circa l’1% rispetto al saldo e controlla la commissione di trading di Binance sulla homepage.

Come risolvere l’errore di bilanciamento insufficiente

Quando si verifica l’errore “Saldo insufficiente”, il sistema Binance ha rilevato che l’account dell’utente non ha abbastanza soldi per pagare la transazione. Gli utenti dovrebbero provare alcune delle seguenti correzioni:

Ricontrolla i depositi effettuati sul conto Binance negli ultimi tre giorni.

È possibile che si sia verificato un errore nel processo di invio di denaro al tuo account Binance e che la transazione non sia stata confermata con successo. Non è possibile effettuare ulteriori transazioni perché il saldo è bloccato in quel momento. Pertanto, ricontrolla qualsiasi deposito precedente prima di voler acquistare o vendere su Binance.

Assicurati che il saldo del conto corrente sia superiore al 130% del volume degli scambi.

Prima di effettuare un deposito su un conto Binance o effettuare una transazione su Binance, gli utenti devono assicurarsi che il saldo nel conto di pagamento sia sufficiente per pagare la transazione. Se si verifica un errore, l’utente tenta di fare trading con un volume più piccolo.

Elimina il vecchio metodo di pagamento e riconnettiti

In alcuni casi, è possibile che il sistema non funzioni e non sia in grado di connettersi o pagare con un metodo di pagamento precedentemente connesso. Quando si verifica un errore, gli utenti possono provare a rimuovere e ricollegare il metodo di pagamento per risolvere il problema.

Conclusione

Gli utenti di Binance spesso non riscontrano errori di bilanciamento insufficienti causati dal sistema. Di solito, gli utenti ottengono questo errore perché il saldo non è nel portafoglio corretto per effettuare la transazione, oppure l’utente apre una transazione con un grande volume senza considerare i costi sostenuti. Pertanto, gli utenti possono eseguire alcuni dei controlli di cui sopra prima di inviare una richiesta di supporto per risolverlo. In caso contrario, è possibile inviare supporto seguendo queste istruzioni: