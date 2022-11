DAO (Organizzazione Autonoma Decentralizzata): cos’è e e tutte le info

In termini di casi d’uso blockchain, le organizzazioni autonome decentralizzate (DAO) sono diventate una delle applicazioni più comuni di questa nuova tecnologia finanziaria. Un DAO può fondamentalmente essere visto come un modo per fare corporate governance su una blockchain.

Un nuovo token crittografico deve prima essere creato su Ethereum, un’altra blockchain che consente agli utenti di emettere le proprie risorse o anche sulla propria blockchain nativa. Questi token emessi sono quindi fondamentalmente visti come azioni in un’organizzazione, in modo simile a come funzionano le azioni in una società tradizionale. I titolari del token sono in grado di segnalare il loro supporto per le modifiche apportate all’organizzazione in modo simile al voto degli azionisti.

Questi cambiamenti potrebbero essere qualsiasi cosa, dal cambiare il modo in cui un’applicazione decentralizzata funziona su Ethereum a capire come dovrebbe essere utilizzato un tesoro decentralizzato. In breve, le DAO sono effettivamente l’equivalente di corporate governance per lo spazio applicativo decentralizzato.

Come funziona un DAO?

Il design specifico alla base di un DAO può variare da progetto a progetto, ma usiamo i DAO su Ethereum come esempio poiché è lì che si svolge gran parte di questa attività oggi.

Per cominciare, le regole di un DAO sono delineate in un contratto intelligente pubblicato sulla blockchain di Ethereum. Questo contratto intelligente conterrà tutti i fondi di proprietà del DAO e le regole su come tali fondi possono essere spesi sono anche delineate nel contratto.

Inoltre, il contratto intelligente DAO può anche consentire modifiche a un’applicazione decentralizzata correlata al DAO. Ad esempio, i possessori di token DAO potrebbero essere in grado di votare sulle modifiche che potrebbero essere apportate al funzionamento di uno scambio decentralizzato su Ethereum.

Tuttavia, in molti casi il voto on-chain viene utilizzato per valutare il sentimento del titolare di token DAO su una particolare modifica a un’applicazione decentralizzata piuttosto che consentire l’implementazione automatizzata di tale modifica.

In generale, l’idea è che tutti coloro che sono coinvolti nel DAO siano in grado di prendere decisioni collettivamente invece di operare in un approccio gerarchico che si trova comunemente nelle strutture aziendali tradizionali.

Bitshares e società autonome decentralizzate (DAC)

Mentre i DAO sono strettamente associati a Ethereum a causa del fatto che questa è la prima rete di criptovaluta in cui il concetto ha guadagnato popolarità e notorietà, le prime origini del concetto DAO possono essere trovate con Bitshares e il concetto di società autonome decentralizzate (DAC). Bitshares è un progetto che esisteva prima di Ethereum e gran parte dell’hype intorno al progetto Bitshares all’epoca riguardava questi DAC. Il termine corporazione autonoma decentralizzata è stato infine sostituito da organizzazioni autonome decentralizzate a causa di preoccupazioni legali.

L’idea con Bitshares era quella di creare una sorta di banca autonoma decentralizzata. Uno dei punti principali di Bitshares era quello di creare forme sintetiche del dollaro USA che sarebbero state più decentralizzate delle stablecoin centralizzate che sono diventate popolari più recentemente. Un utente poteva mettere giù una certa quantità di BTS (il token sottostante del sistema Bitshares) come garanzia per ricevere BitUSD, che era un token che aveva lo scopo di tracciare il valore del dollaro USA.

Questo tipo di sistema può essere visto come una prima versione di molti dei tipi di applicazioni finanziarie decentralizzate (DeFi) che esistono oggi su Ethereum e altre piattaforme.

Cosa “Il DAO”?

In termini di DAO su Ethereum in particolare, “The DAO” è stato il primo grande tentativo di creare una tale organizzazione ed è anche il progetto più famigerato mai esistito nello spazio.

Il DAO è stato un progetto lanciato su Ethereum nel 2016. È stato in grado di raccogliere $ 150 milioni di ETH tramite una vendita di token su Ethereum, ma c’era una vulnerabilità nei contratti intelligenti associati a The DAO che ha portato un hacker a rubare gran parte dei fondi detenuti da questo DAO. In risposta, la blockchain di Ethereum è stata effettivamente biforcuta per rubare i fondi all’hacker e restituirli a coloro che detenevano token DAO.

L’intera situazione ha scosso l’intera base di ciò che Ethereum avrebbe dovuto essere, poiché “il codice è legge” era un mantra comune nella comunità prima di questo evento. Il contraccolpo contro questa inversione di ciò che è accaduto sulla blockchain ha portato alla divisione di Ethereum in due reti separate, Ethereum ed Ethereum Classic, nonostante i tentativi della Fondazione Ethereum e di altre entità di respingere il valore della catena Ethereum originale (ora chiamata Ethereum Classic) in cui l’hacker DAO aveva ancora il controllo dei fondi che erano in grado di ottenere dai contratti intelligenti difettosi.

Azioni di finanza decentralizzata (DeFi)

In questi giorni, la maggior parte dei DAO sono legati a vari progetti DeFi su Ethereum e altre piattaforme. Ad esempio, MKR, è un token di governance per la piattaforma MakerDAO, che viene utilizzato per creare token ERC-20 ancorati al dollaro che sono supportati da garanzie sotto forma di ETH e altri token. Un altro esempio potrebbe essere UNI, che è il token di governance dietro lo scambio decentralizzato Uniswap.

Mentre tutti questi token di governance DAO dietro i progetti DeFi sono destinati a crescere di valore man mano che le app DeFi aumentano di popolarità, è importante esaminare i tokenomici specifici dietro ciascuno di questi token per assicurarsi che sia effettivamente così. Una cattiva tokenomica in alcuni progetti ha portato a situazioni in cui un’app decentralizzata è diventata piuttosto utilizzata senza molto valore aggiuntivo accumulato fino al token sottostante.

I limiti delle DAO

Spesso è difficile trovare la vera proposta di valore per i tipi di applicazioni basate su blockchain che sono costruite più attorno a parole d’ordine piuttosto che a casi d’uso del mondo reale. I DAO sono un’altra area dell’ecosistema delle criptovalute in cui il termine è diventato più di una parola d’ordine che altro. In molti casi, qualcosa può essere chiamato DAO o DeFi senza in realtà avere molto in termini di decentralizzazione reale.

Come accennato in precedenza, la tokenomics dietro un token DAO è estremamente importante, poiché il semplice riferimento a un particolare progetto come DAO non significa che il token aumenterà necessariamente di valore man mano che l’applicazione dietro il DAO aumenta di popolarità. Inoltre, un DAO che ha una o una manciata di entità che controllano la stragrande maggioranza della fornitura non offre molto in termini di decentralizzazione. Se uno o una manciata di possessori di token controllano la stragrande maggioranza delle azioni con diritto di voto, allora il livello di decentralizzazione raggiunto dall’organizzazione riguarda più il teatro che altro.

Un altro potenziale problema con i DAO è che tendono ad aggiungere costi aggiuntivi alle applicazioni ad essi correlate. Se qualcuno dovesse biforcare il progetto relativo al DAO e rimuovere le commissioni o altri aspetti dell’applicazione che dovrebbero fornire valore ai titolari di token DAO, il valore del token DAO dei progetti potrebbe crollare durante la notte. Questo è effettivamente ciò che è successo quando il protocollo 0x è stato biforcato per rimuovere la necessità di utilizzare un token proprietario associato alla piattaforma. Se guardi Ethereum stesso come un DAO, allora potresti vedere un fenomeno simile alla fine verificarsi se le persone decidono che preferiscono usare qualcosa come RSK, che è una sidechain Bitcoin, invece di dover utilizzare un token separato, ETH, per i pagamenti del gas.

È sempre importante rimanere scettici su qualsiasi cosa nuova nello spazio Bitcoin e criptovaluta, poiché ci sono state molte cattive idee e truffe vere e proprie implementate nel corso degli anni. Detto questo, avrebbe senso continuare a seguire l’evoluzione del concetto DAO per vedere quale livello di valore può aggiungere all’intero ecosistema.