token ERC721: cosa sono e come funzionano

Ti sei mai chiesto se quella carta collezionabile “unica” che possiedi sia effettivamente unica? Che ne dici di quel dipinto rinascimentale “unico nel suo genere” seduto nella tua galleria? Si scopre che decifrare l’autenticità di oggetti unici o rari è una cosa davvero difficile da fare nel mondo reale.

Il mondo dell’arte è pieno di falsi e imitazioni, e questo porta ingenti danni finanziari al mondo del commercio d’arte e degli oggetti da collezione. Esiste un tipo di standard token sulla blockchain di Ethereum che mira a risolvere questo problema. Lo standard si chiama ERC721 e il suo scopo è quello di applicare l’unicità all’interno dei token. I token ERC721 sono talvolta indicati come token non fungibili, che è solo un modo elegante per dire che non possono essere suddivisi in molte parti.

Le applicazioni di avere un token davvero unico sono in realtà piuttosto ampie e l’industria delle criptovalute ha solo scalfito la superficie di ciò che è possibile.

Il caso d’uso di ERC721

Il caso d’uso di ERC721 deriva dalla risoluzione di un problema reale del mondo reale. Gran parte delle critiche alla tecnologia blockchain è che c’è una mancanza di casi d’uso al di fuori della criptovaluta. Questo è in malafede, poiché il monitoraggio e il tagging di oggetti unici utilizzando blockchain ha dimostrato di essere un vero caso d’uso.

Proprio come non ci saranno mai più di 21 milioni di bitcoin esistenti, l’unicità dei token ERC721 viene applicata esattamente allo stesso modo. Quindi, cosa può essere tracciato e tracciato esattamente con i token ERC721?

Crypto Kitties

La prima applicazione mainstream basata su token ERC721 che è decollata sulla blockchain di Ethereum è stata Crypto Kitties. Era un caso d’uso un po ‘banale, ma in realtà è riuscito a dimostrare che il modello sottostante di oggetti digitali unici ha valore.

Crypto Kitties è una piattaforma in cui è possibile acquistare gatti digitali unici. Ogni gatto è in sostanza completamente unico e diverso da ogni altro. La loro unicità è preservata e applicata dallo standard ERC721. Essenzialmente ciò che Crypto Kitties ha mostrato al mondo è che lo stesso modello può essere applicato a carte da baseball, opere d’arte o persino oggetti digitali all’interno dei giochi. Anche se l’applicabilità di Crypto Kitties è piuttosto banale, è stata una prova di concetto necessaria per dimostrare il caso d’uso dei token ERC721.

Tracciare l’arte in tutto il mondo

La vera conversazione inizia quando si cerca di applicare lo standard ERC721 alle opere d’arte del mondo reale. Alcuni esperti stimano che ben l’80% dell’arte sul mercato sia fraudolenta. Considerando che l’arte è un business multimiliardario all’anno, è davvero importante che l’arte scambiata sia di natura autentica. Tracciare gatti completamente digitali è una cosa, ma tracciare oggetti del mondo reale sulla blockchain è un’altra. Ogni volta che un oggetto del mondo reale o un dato viene portato in un contratto intelligente, c’è un problema intrinseco di verificare la fonte dei dati. Questo è noto come il “problema Oracle” ed è essenzialmente un problema multimiliardario nel settore delle criptovalute.

Cosa succede se un’opera d’arte falsa viene autenticata su una blockchain come l’originale? Solo perché una blockchain dice che qualcosa è a senso unico, non lo rende tale. Quindi non solo abbiamo bisogno di un sistema di tracciamento perfetto come quello portato dalla blockchain, ma abbiamo anche bisogno di un oracolo perfetto che non commetta errori. L’arte che è Oraclized da qualsiasi Joe o Jane non dovrebbe essere attendibile. Invece, dobbiamo ancora fare affidamento su mercanti d’arte di cui ci si possa fidare.

Oggetti di gioco e oggetti da collezione

L’area dell’industria pronta a beneficiare maggiormente e più presto dei token ERC721 è l’industria dei giochi. E se ogni oggetto, skin o arma che hai ottenuto nel tuo videogioco fosse ospitato su una blockchain? Cosa farebbe questo alle meccaniche di gioco? Si scopre che i token ERC721 aprono un nuovo mondo di possibilità quando si tratta di progettare giochi.

Immagina di giocare a un gioco ambientato in epoca medievale con le spade. Una volta completata una missione e ucciso un drago, ottieni questa nuova spada, ed è un token ERC721 ospitato su Ethereum. Quella spada non è contenuta all’interno del gioco, ma invece, portata all’interno del gioco con la logica. In questo senso, la spada non è limitata al gioco che stai giocando ora, ma anche ai giochi futuri ancora da creare. Ora immagina di usare quella spada in questo gioco e, nel tempo, quella spada diventa intrisa di sempre più potere. Diventa interessante quando inizi a giocare a un gioco completamente diverso e usi lo stesso oggetto della mia precedente avventura. Questa volta, il gioco che stai giocando è ambientato in un mondo futuro distopico con le spade.

Ora puoi usare la stessa spada del gioco precedente in un gioco completamente diverso, con meccaniche completamente diverse. Questa meccanica deve ancora essere esplorata nel settore dei giochi in modo significativo, ma siamo tutti entusiasti di essere esaminata da un importante studio di gioco in futuro. Con questo caso d’uso, non vi è alcun problema Oracle in quanto non vi è alcuna interazione tra il mondo reale e quello digitale. Quindi, per quanto ne sappiamo, questo caso d’uso è pronto per essere implementato dai game designer di tutto il mondo.