Debito pubblico italiano: il confronto con la Francia

Hai mai pensato a come l’andamento del debito pubblico possa influenzare le scelte di investimento? Recenti report economici mettono in luce una sorprendente inversione di tendenza tra Italia e Francia in questo ambito.

Secondo il quotidiano francese Le Monde, l’Italia ha ridotto significativamente il proprio deficit pubblico negli ultimi tre anni, mentre la Francia si trova ad affrontare una situazione opposta. Al centro di questa evoluzione positiva ci sono la premier italiana Giorgia Meloni e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, i cui sforzi hanno catturato l’attenzione dei mercati internazionali.

La situazione attuale del debito pubblico

Nel 2011, il differenziale tra il debito italiano e quello francese era di ben 400 punti base. Oggi, sorprendentemente, questo gap è drasticamente ridotto a soli 10 punti base. Le Monde riporta che “la Francia rischia di indebitarsi a costi più elevati rispetto all’Italia” e cita l’economista Philippe Crevel, il quale afferma che l’Italia ha “la capacità di dare una lezione alla Francia”. Ma quali sono le cause di questo cambiamento? È in gran parte attribuito alla politica economica prudente adottata dal governo Meloni, che ha rafforzato la fiducia degli investitori.

Recentemente, il Financial Times ha confermato questa tendenza, segnalando una crescente fiducia nei confronti del debito pubblico italiano, ora considerato meno problematico rispetto a quello francese. E non è tutto: la Banca Mondiale ha certificato che il Pil pro-capite italiano ha superato quello britannico per la prima volta in 24 anni. Un segnale chiaro di un miglioramento sostanziale nell’economia italiana, non credi?

Le misure economiche e l’impatto politico

Un elemento chiave che ha contribuito al miglioramento del debito pubblico italiano è la stabilità politica. Dal 2022, l’Italia è guidata da Meloni, con una chiara prospettiva di riconferma alle elezioni del 2027. Questa stabilità ha creato un clima favorevole per gli investimenti, come dimostrato dalla domanda record di BTP da parte degli investitori esteri, che ha raggiunto i 32,4 miliardi di euro, il massimo dal 2019. Al contrario, la Francia ha visto ben quattro cambi di governo in un anno e mezzo, creando incertezze che influenzano negativamente la sua economia.

Giorgetti ha adottato misure fiscali prudenti, portando a risultati tangibili. Il tasso di interesse per il debito italiano è sceso sotto i 5 punti base, un traguardo che non si vedeva dal 2005. Le Monde osserva che il gap tra i titoli di stato italiani e quelli francesi è scomparso, suggerendo che l’Italia potrebbe presto trovarsi in una posizione di vantaggio nei mercati internazionali. Stai notando un trend positivo anche tu?

Le prospettive future e le attese delle agenzie di rating

Le agenzie di rating hanno iniziato a riconsiderare il proprio giudizio sull’Italia. S&P ha recentemente migliorato il rating italiano, portandolo a BBB+. Questo è un passo significativo, anche se alcuni esperti avvertono che le agenzie potrebbero muoversi con cautela nel rivedere ulteriormente i rating. Tuttavia, i dati rivelano che l’Italia è diventata un grande creditore netto verso l’estero, una posizione che rafforza la sua credibilità economica.

In confronto, la Francia è attualmente una grande debitore netta, con un debito di 594 miliardi di euro. Questo confronto mette in luce come il debito italiano possa essere sottovalutato dai mercati, suggerendo che ulteriori promozioni al rating del debito sovrano italiano potrebbero essere imminenti. Inoltre, il governo italiano sta lavorando per negoziare con gli Stati Uniti riguardo i dazi sul vino, che potrebbero avere un impatto economico significativo. Chi avrebbe mai pensato che il vino potesse influenzare l’economia?