Declino di export e posti di lavoro: cosa succede al Wisconsin

Negli ultimi rilevamenti lo stato del Wisconsin mostra segnali di rallentamento nelle vendite oltre confine: sia le esportazioni nominali sia quelle corrette per i prezzi risultano in calo.

I dati, opportunamente destagionalizzati con la procedura X-13 dall’autore, evidenziano come la riduzione non sia solo un fenomeno apparente causato dalle fluttuazioni dei prezzi, perché le serie deflazionate con l’indice dei prezzi alle esportazioni degli Stati Uniti confermano la tendenza negativa.

Dal lato dell’occupazione, si osservano sviluppi altrettanto preoccupanti: l’occupazione nel settore manifatturiero continua a scendere, nonostante le attese che misure come i dazi avrebbero potuto sostenere i posti di lavoro industriali. Parallelamente, il totale dell’occupazione privata sembra aver perso dinamismo, mostrando una fase di quasi stagnazione a partire da settembre 2026, secondo le serie esaminate.

Trend delle esportazioni: qualità dei dati e interpretazione

Esaminando le serie storiche appare chiaro che la contrazione riguarda sia i valori espressi in termini monetari correnti sia quelli riportati in termini reali. La distinzione tra nominale e reale è cruciale perché la prima misura il valore in dollari correnti mentre la seconda elimina la componente inflazionistica; in questo caso entrambe le misure indicano una flessione, il che suggerisce una perdita di volume o di competitività nei beni esportati dal Wisconsin. Le serie sono state confrontate con le misure ufficiali e integrate con calcoli dell’autore per una lettura più robusta.

Metodologia e fonti dei dati

Le cifre sulle esportazioni derivano da database ufficiali come il Census e sono state confrontate con l’indice dei prezzi alle esportazioni del BLS per ottenere valori deflazionati. L’uso della procedura X-13 per la destagionalizzazione rende le oscillazioni mensili più interpretabili, consentendo di isolare i segnali strutturali dalle variazioni stagionali. Nelle rappresentazioni grafiche, che integrano questi calcoli, si evidenzia chiaramente la divergenza negativa rispetto alle attese di ripresa.

Occupazione manifatturiera: la contraddizione con le promesse politiche

Il calo dei posti nel settore manifatturiero è particolarmente rilevante perché contrasta con la narrativa che attribuiva ai dazi il potere di rilanciare l’occupazione industriale. Le serie sul numero di addetti, espresse in migliaia, mostrano una traiettoria discendente costante: ciò indica che gli effetti sulle catene del valore, i costi delle materie prime e la domanda estera non sono stati neutralizzati dalle misure protezionistiche. Il caso del Wisconsin è emblematico per comprendere come la politica commerciale possa avere impatti complessi e non lineari sull’occupazione locale.

Fattori che spiegano il declino

Diversi elementi possono contribuire alla perdita di posti di lavoro in fabbrica: automazione, delocalizzazioni, cali della domanda estera e incremento dei costi produttivi. Anche se i dazi mirano a proteggere la produzione domestica, non sempre generano un ricollocamento immediato della domanda interna o compensano i rialzi dei costi per le imprese. In questo contesto, le statistiche di BLS e del DWD aiutano a chiarire che la dinamica non è isolata ma parte di tendenze più ampie del mercato del lavoro.

Situazione del mercato del lavoro privato e implicazioni

Il totale dell’occupazione privata nel Wisconsin appare essenzialmente immobile da settembre 2026, configurando una fase di flatlining che riduce la capacità di crescita economica locale. Questo plateau occupazionale può tradursi in minori consumi, pressione sul gettito fiscale e un aumento della fragilità sociale nelle aree più dipendenti dall’industria. La combinazione di esportazioni in calo e una base di impiego stagnante crea rischi per la resilienza economica dello stato.

Dal punto di vista delle politiche, i responsabili dovranno valutare misure che vadano oltre la sola protezione tariffaria: servono interventi che favoriscano la riconversione produttiva, l’innovazione e il rafforzamento delle catene del valore locali. L’analisi suggerisce anche di monitorare costantemente gli indicatori corretti per prezzi e stagionalità per evitare interpretazioni fuorvianti dei segnali di ripresa.

Conclusioni e fonti

In sintesi, lo stato del Wisconsin presenta una doppia difficoltà: esportazioni in diminuzione sia in termini nominali sia reali, e un mercato del lavoro che non recupera nel settore privato, con il manifatturiero che prosegue il suo tracollo. Questi elementi, documentati nei dataset del Census, del BLS e del DWD e nelle elaborazioni dell’autore, richiedono risposte politiche calibrate e una strategia di lungo periodo per rilanciare competitività e occupazione.