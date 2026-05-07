Decreto ministeriale per i trasferimenti agli enti locali: testo e allegati disponibili

È stato reso disponibile, nella sezione “I decreti”, il testo integrale del Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, redatto di concerto con il Ragioniere generale dello Stato.

Il provvedimento disciplina l’assegnazione delle risorse disposte dall’articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145 per le annualità 2026-2027-2028, fornendo il quadro normativo e contabile che guiderà la distribuzione dei fondi destinati agli enti locali.

Accanto al corpo del decreto sono pubblicati l’allegato 1 e l’allegato 2, che contengono rispettivamente i riparti e le tabelle tecniche utili per l’applicazione del provvedimento. Si segnala inoltre che il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, passaggio necessario per la piena efficacia formale del decreto e per la certezza giuridica degli stanziamenti.

Cosa contiene il decreto e perché è rilevante

Il decreto rappresenta il documento operativo che traduce le previsioni della legge 30 dicembre 2018, n.145 in criteri concreti di distribuzione delle risorse. Al suo interno sono definiti i parametri, i criteri di calcolo e le eventuali modalità di ripartizione fra regioni, province e comuni; tali elementi sono essenziali per la redazione dei bilanci degli enti locali per le annualità 2026-2027-2028. In pratica, il decreto funziona come una mappa che indica a ciascun ente l’entità delle risorse disponibili e le regole per la loro imputazione contabile.

Beneficiari e finalità

Tra i destinatari principali del provvedimento figurano i comuni e le province, ma anche altri enti territoriali che rientrano nelle previsioni della normativa nazionale. L’obiettivo dichiarato è sostenere la gestione dei servizi locali e garantire un’adeguata capacità di spesa programmata nel triennio indicato. Il testo esplicita inoltre eventuali vincoli o condizioni di utilizzo, consentendo agli amministratori locali di pianificare interventi coerenti con le risorse attribuite.

Documenti allegati e modalità di consultazione

La pubblicazione comprende il testo integrale del decreto e gli allegati tecnici che dettagliano i riparti. L’allegato 1 solitamente riporta le tabelle riepilogative per singolo ente o ripartizione territoriale, mentre l’allegato 2 può contenere note metodologiche o specifiche istruzioni operative. La presenza di questi documenti rende possibile verificare, con trasparenza, come siano stati determinati i trasferimenti e quali criteri siano stati applicati.

Dove reperire i documenti

I testi sono disponibili nella sezione “I decreti” del sito istituzionale del Ministero dell’Interno; il passaggio successivo consiste nella pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale, che completa la fase di pubblicazione ufficiale. Per i funzionari e gli operatori degli enti locali è consigliabile scaricare gli allegati e verificare le tabelle di riparto, in modo da allineare la programmazione finanziaria alle somme effettivamente assegnate.

Implicazioni pratiche per gli enti locali

Dal punto di vista operativo, la pubblicazione del decreto impone agli enti locali di aggiornare i piani di bilancio e di predisporre le voci di entrata corrispondenti ai trasferimenti assegnati. È fondamentale che i tesorieri e gli uffici finanziari verifichino la corrispondenza tra le tabelle allegate e le voci contabili dell’ente. La chiarezza dei criteri di riparto agevola inoltre la programmazione di investimenti e la gestione dei servizi di competenza locale, permettendo una gestione più efficiente delle risorse pubbliche.

In conclusione, la disponibilità del testo integrale del decreto e dei relativi allegati offre a amministratori e funzionari gli elementi necessari per interpretare correttamente i trasferimenti disposti dalla legge 30 dicembre 2018, n.145 per le annualità 2026-2027-2028. Seguire la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale rimane un passaggio chiave per la formalizzazione degli stanziamenti e per avviare le procedure amministrative conseguenti.