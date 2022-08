Transazione non riuscita su Uniswap: come risolvere l’errore

in

Stai riscontrando una transazione non riuscita su Uniswap?

Stai ricevendo questo errore, “Questa transazione non avrà successo né a causa del movimento del prezzo né della commissione sul trasferimento. Prova ad aumentare la tua tolleranza allo slittamento.”?

Ogni volta che stai cercando di acquistare una moneta scambiandola con un’altra moneta, il suo prezzo tende a fluttuare.

In altre parole, il prezzo della moneta può cambiare drasticamente.

Ad esempio, quando si effettua uno swap, il movimento del prezzo della moneta potrebbe essere troppo grande.

In tal caso, la quantità di monete che otterrai non è affatto vicina all’importo originale che dovresti ottenere.

Di conseguenza, la transazione fallirà a causa del grande movimento di prezzo della moneta.

Questo ha a che fare con la tua tolleranza allo slittamento.

In questa guida, imparerai come correggere una transazione annullata, rifiutata o non riuscita su Uniswap.

Come risolvere la transazione non riuscita su Uniswap

Per correggere la transazione non riuscita su Uniswap, è necessario aumentare gradualmente la tolleranza allo slippage.

Inizia aumentando la tua tolleranza allo slittamento al 3%, 6%, quindi 12%.

Puoi anche aumentarlo dell’1% ogni volta per evitare di acquistare la moneta a un prezzo più alto.

Una transazione fallita su Uniswap è solitamente causata da un grande movimento di prezzo della moneta.

Quindi, se la tua tolleranza allo slippage è troppo bassa come lo 0,1%, la transazione fallirà se il movimento del prezzo della moneta è superiore allo 0,1%.

Aumentare la tolleranza allo slippage consentirà alla transazione di avere successo con un movimento di prezzo più ampio.

Tuttavia, potresti acquistare la moneta a un prezzo più alto.

1. Aumenta lo slittamento al 3%

Il primo metodo consiste nell’aumentare la tolleranza allo slittamento su Uniswap al 3%.

La tolleranza di slittamento predefinita su Uniswap è dello 0,1%, che è molto bassa.

Ciò causerà il fallimento delle transazioni, soprattutto se stai acquistando una moneta popolare.

Quindi, puoi iniziare aumentandolo prima all’1%.

L’1% è una tolleranza adatta in quanto non è troppo bassa o troppo alta.

Ecco come puoi aumentare la tua tolleranza allo slittamento al 3%.

Vai al sito Web di Uniswap e collega il tuo portafoglio ad esso. Selezionare il token che si desidera scambiare e il token che si desidera ottenere. Tocca l’icona delle impostazioni per aprire le impostazioni della transazione. Aumentare la tolleranza allo slittamento al 3%.

Dopo aver aumentato la tolleranza allo slippage al 3%, prova a scambiare nuovamente i token.

Questa volta, la transazione dovrebbe avere esito positivo.

Se la transazione continua a fallire, è necessario aumentare ulteriormente la tolleranza allo slippage al 6% o più.

2. Aumenta lo slittamento al 6%

Se aumentare la tolleranza allo slittamento al 3% non funziona, è necessario aumentarla ulteriormente al 6%.

Questo perché il movimento del prezzo della moneta è superiore al 3%.

Di conseguenza, la transazione continuerà a fallire se non la aumenti.

Una tolleranza allo slippage del 6% è nella fascia più alta, quindi devi essere pronto ad acquistare la moneta a un prezzo molto più alto o più basso.

Ciò potrebbe farti perdere profitti in futuro.

Ecco come puoi aumentare la tua tolleranza allo slittamento al 6%.

Vai al sito Web di Uniswap e collega il tuo portafoglio ad esso. Selezionare il token che si desidera scambiare e il token che si desidera ottenere. Tocca l’icona delle impostazioni per aprire le impostazioni della transazione. Aumentare la tolleranza allo slittamento al 6%.

Dopo aver aumentato la tolleranza allo slippage al 3%, prova a scambiare nuovamente i token.

Questa volta, la transazione dovrebbe avere esito positivo.

Se la transazione continua a fallire, è necessario aumentare ulteriormente la tolleranza allo slippage al 12%.

3. Aumenta il tuo slippage al 12%

L’ultimo metodo consiste nell’aumentare la tolleranza allo slittamento al 12%.

Se stai acquistando una moneta molto popolare, il suo prezzo fluttuerà molto.

Quindi, la tua transazione fallirà se la tua tolleranza allo slippage è troppo bassa.

Per impostazione predefinita, la tolleranza di slittamento su Uniswap è dello 0,1%.

Una tolleranza allo slippage del 12% è molto alta, quindi devi essere disposto ad acquistare la moneta a un prezzo molto più alto o più basso.

Si consiglia vivamente di aumentare gradualmente la tolleranza allo slippage dell’1% ogni volta che la transazione fallisce.

In questo modo, sarai in grado di massimizzare i tuoi profitti futuri.

Ecco come puoi aumentare la tua tolleranza allo slittamento al 12%.

Vai al sito Web di Uniswap e collega il tuo portafoglio ad esso. Selezionare il token che si desidera scambiare e il token che si desidera ottenere. Tocca l’icona delle impostazioni per aprire le impostazioni della transazione. Aumentare la tolleranza allo slittamento al 12%.

Dopo aver aumentato la tolleranza allo slippage al 12%, prova a scambiare di nuovo i token.

Con una tolleranza allo slippage del 12%, è molto probabile che la transazione abbia successo.

In caso contrario, puoi provare ad aumentare il prezzo del gas della transazione.

Se tutto il resto fallisce, puoi provare a scambiare i token poche ore dopo.

Conclusione

Tieni presente che l’impostazione di una tolleranza allo slittamento più elevata può comportare due cose.

In primo luogo, potresti acquistare la moneta ad un prezzo molto più alto.

In secondo luogo, potresti acquistare la moneta ad un prezzo molto più basso.

Questo dipende dal movimento dei prezzi della moneta.

Quindi, si consiglia vivamente di aumentare la tolleranza allo slippage a poco a poco fino a quando la transazione non ha esito positivo.

Non aumentare subito la tolleranza allo slippage al 12% poiché potresti acquistare la moneta a un prezzo molto più alto o più basso.

Se la transazione continua a fallire, puoi provare a scambiare le monete poche ore dopo.