“Liquid Swap Binance Guide and Questions”: tutte le risposte

Per partecipare a Liquid Swap su Binance, gli utenti devono completare il quiz “Liquid Swap Tutorials & Questions”. Se gli utenti sono inesperti, gli utenti potrebbero avere difficoltà a rispondere alle domande. Ecco le risposte a questo test.

1. “Liquid Swap” è un prodotto sviluppato su quale dei seguenti principi di progettazione:

AMM (Automatic Market Maker)

2.

Il “Liquid Swap” è un investimento garantito?

No, potrebbe incorrere in una perdita.

3. Quando si fornisce liquidità, quale delle seguenti visualizzazioni non è corretta:

Qualsiasi token può essere aggiunto

È possibile aggiungere due token

4. Nell’attuale pool BUSD / DAI, il prezzo della piscina è di 1 BUSD: 1 DAI. Se scambi 10.000 BUSD in DAI, il sistema ti chiede che ci sarà uno slittamento del 3% in questa transazione. Se la transazione ha esito positivo, perderai a causa dello slittamento:

≈ 300 USD

5.

Quando aggiungi 100 BUSD a un pool di liquidità BUSD / DAI (l’attuale rapporto del pool è 4: 6 / BUSD: DAI), quali token manterrai (se la commissione di transazione e lo slippage non sono considerati):

c. Un portafoglio porzione, inclusi 40 BUSD + 60 DAI, e il portafoglio porzione cambierà in tempo reale.

6. Quando rimuovi i token, quale delle seguenti visualizzazioni non è corretta:

un. Puoi ottenere la stessa quantità di token che hai aggiunto.

7. Quale delle seguenti condizioni può causare commissioni di transazione:

Tutto quanto sopra.

8. In “Liquid Swap” per fornire liquidità, ci sono diverse situazioni che possono causare perdite:

Tutto quanto sopra.

9. “Liquid Swap” NON è un investimento garantito, dopo aver fornito la liquidità, la perdita massima che potresti subire è:

Più del 50%

10. Per quanto riguarda il numero di porzioni, il valore della porzione, il costo per porzione e l’utile e la perdita non realizzati, quale dei seguenti elementi non è corretto:

Il numero di porzioni cambia in tempo reale, ma il valore delle porzioni rimane costante.

Speriamo che, con questo articolo, gli utenti possano completare rapidamente il quiz Liquid Swap Tutorials & Questions. Liquid Swap è una forma flessibile di guadagno passivo su Binance.