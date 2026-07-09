Dettagli e Performance del Hungary Fx 6.125% May28 Usd

Scopri tutto sul bond ungherese Hungary Fx 6.125% May28 Usd: caratteristiche, rendimenti e dettagli di mercato. Un'analisi completa per investitori.

Il mercato dei titoli di stato esteri offre opportunità interessanti per gli investitori alla ricerca di diversificazione e rendimenti stabili. Tra questi, il Hungary Fx 6.125% May28 Usd rappresenta un’opzione degna di attenzione. Emesso dalla Republic of Hungary questo bond presenta caratteristiche uniche che lo rendono attraente per chi cerca investimenti a medio termine.

Con un tasso cedola annuo del 6,125% e una scadenza fissata al 22 maggio, il bond offre un rendimento effettivo a scadenza lordo del 4,22% e netto del 3,45%. Questi valori, combinati con una duration modificata di 1,7, lo rendono un titolo interessante per gli investitori che cercano un equilibrio tra rischio e rendimento.

Caratteristiche Principali del Bond

Il Hungary Fx 6.125% May28 Usd è un titolo di stato estero con una struttura Plain Vanilla il che significa che non presenta clausole o opzioni complesse. Emesso per un ammontare totale di 2.150.000.000 USD, il bond ha un lotto minimo di 200.000 USD, rendendolo accessibile a una vasta gamma di investitori.

La valuta di negoziazione e liquidazione è il dollaro USA, e il titolo è negoziato sul MOT (Mercato Telematico delle Obbligazioni). Il clearing e il settlement sono gestiti da CC&G, Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo, garantendo sicurezza e trasparenza nelle transazioni.

Periodicità e Modalità di Pagamento

Le cedole sono pagate su base semestrale con una periodicità che riflette la stabilità del flusso di cassa per gli investitori. La prima cedola è stata staccata l’11, e il pagamento avviene secondo la base di calcolo 30E/360 (30/360 ISMA).

Il prezzo ufficiale del bond, aggiornato all’8 luglio 2026, è di 103,74 USD. Il prezzo di riferimento fissato al 9 luglio 2026, è di 103,43 USD. Questi valori riflettono la performance del titolo sul mercato e possono variare in base alle condizioni economiche e di mercato.

Performance e Rendimenti

Il rendimento effettivo a scadenza del bond, sia lordo che netto, offre un’indicazione chiara del potenziale di guadagno per gli investitori. Con un rendimento lordo del 4,22% e netto del 3,45%, il titolo si posiziona come un’opzione interessante per chi cerca rendimenti stabili nel medio termine.

La duration modificata di 1,7 indica la sensibilità del prezzo del bond alle variazioni dei tassi di interesse. Un valore inferiore a 2 suggerisce una minore volatilità, rendendo il titolo adatto a investitori con una tolleranza al rischio moderata.

Il rateo lordo è di 0,86771, mentre il rateo netto è di 0,75925. Questi valori rappresentano la parte proporzionale della cedola che spetta all’investitore in base al periodo di detenzione del titolo.

Dettagli di Mercato e Liquidità

Il bond è negoziato sul MOT uno dei principali mercati telematici per le obbligazioni. La modalità di negoziazione è a corso secco, il che significa che il prezzo riflette il valore del titolo senza includere il valore delle cedole maturate.

Il numero di contratti e il volume totale non sono disponibili al momento, ma il titolo è quotato e negoziabile sul mercato, offrendo liquidità agli investitori. La data di inizio negoziazione è stata il 7 luglio 2026, e il titolo è stato emesso con una denominazione di Hungary Fx 6.125% May28 Usd.

Per gli investitori interessati a questo titolo, è importante monitorare le quotazioni e le performance del mercato per prendere decisioni informate. Il bond offre un’opportunità interessante per diversificare il portafoglio e ottenere rendimenti stabili nel medio termine.