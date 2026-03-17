Devasini guida la nuova era delle criptovalute in Italia

La classifica dei miliardari del 2026 ha aperto una nuova pagina per la ricchezza italiana: Giancarlo Devasini, cofondatore di Tether, è stato indicato da Forbes come il più ricco del Paese con una stima di 89,3 miliardi di dollari (circa 77 miliardi di euro).

Questo passaggio di consegne, emerso anche sulle pagine dei principali quotidiani il 13 marzo 2026, ha sorpreso molti perché segna il superamento di figure storiche come Giovanni Ferrero. Dietro il dato numerico c’è però una storia fatta di tecnologia finanziaria, strategie di mercato e rapide rivalutazioni.

Il percorso personale di Devasini — da ex chirurgo plastico originario del Monferrato a protagonista della finanza digitale — si intreccia con la crescita di un ecosistema dominato dalle valute digitali. Secondo le cronache, la società fondata nel 2014 è diventata un’infrastruttura chiave per lo scambio di asset virtuali. Diverse analisi sottolineano come la sua posizione sia favorita da una economia iperfinanziaria che muove capitali a velocità inedite, ma che porta con sé anche tensioni legate a regolamentazione e concentrazione del potere.

L’ascesa di Tether e l’impatto sul patrimonio

La rivalutazione del valore di Tether è l’elemento che ha maggiormente amplificato il patrimonio di Devasini. Fonti finanziarie riportano stime e valutazioni differenti: da una parte il rebus delle valutazioni che, secondo alcune analisi, ha visto una crescita esplosiva e repentina; dall’altra la cifra più elevata citata da alcune testate che lega l’aumento del patrimonio a round di finanziamento e a valutazioni complessive della società. Il risultato pratico è che la posizione di Devasini nella classifica globale è salita rapidamente, con impatti anche sui cofondatori e sugli altri azionisti legati all’ecosistema.

Crescita e valutazioni contrastanti

Secondo un’analisi della stampa specializzata, la stima del valore di Tether ha mostrato dinamiche molto variabili: ci sono report che la collocano intorno a cifre decisamente più alte dopo investimenti e raccolte di capitale, mentre altri documenti evidenziano aumenti progressivi partiti da livelli inferiori nel 2026. Queste differenze riflettono metodologie diverse di valutazione e l’influenza di fattori di mercato. In ogni caso, la trasformazione del valore aziendale ha avuto un impatto diretto sui singoli patrimoni personali, dimostrando come la ricchezza nel settore delle criptovalute possa crescere rapidamente ma restare sensibile a revisioni e ricalcoli.

Un settore in rapida espansione ma altamente instabile

L’industria delle valute digitali si caratterizza per una forte accelerazione tecnologica e finanziaria: pochi attori dispongono di quote rilevanti, i flussi di capitale sono ingenti e le regole sono spesso ancora in fase di definizione. Questo contesto alimenta sia opportunità sia rischi. Da un lato la disponibilità di strumenti per transazioni veloci e a costi contenuti ha favorito l’adozione; dall’altro la volatilità e le lacune normative possono generare oscillazioni brusche nei patrimoni collegati a queste piattaforme.

Concentrazione del potere e rischi regolatori

La presenza di poche entità dominanti nel mercato porta a problemi di concentrazione: decisioni strategiche o passaggi di capitale possono avere effetti amplificati sull’intero sistema. A questo si aggiunge il tema della regolamentazione: in molti ordinamenti le normative rimangono incomplete e le autorità sono ancora in fase di definizione di regole specifiche per le stablecoin, la custodia e la trasparenza delle riserve. Questi fattori spiegano perché il valore legato a certe aziende possa crescere molto in poco tempo ma anche risultare esposto a revisioni e interventi esterni.

Il profilo personale di Devasini e le implicazioni per l’Italia

Nonostante la proiezione mediatica, Giancarlo Devasini mantiene un atteggiamento riservato e una base operativa in Svizzera. La sua ascesa segna per l’Italia un cambio di paradigma: modelli di business digitali e globalizzati stanno raggiungendo e in qualche caso superando le eccellenze tradizionali del manifatturiero e dell’alimentare. Sul piano nazionale questo fenomeno apre questioni su attrazione di talenti, fiscalità internazionale e ruolo degli imprenditori digitali nel panorama economico italiano. Il caso Devasini è quindi sia una vicenda personale sia uno specchio delle trasformazioni in atto nel mondo della finanza.